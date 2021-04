'Pa bērnības garšām ar Roberto' – klajā nāk jauna recepšu grāmata

No šodienas grāmatnīcās pieejama itāļu dziedātāja un RīgaTV 24 pavāršova "La Dolce Vita ar Roberto" vadītāja ceturtā recepšu grāmata "Pa bērnības garšām ar Roberto", par kuru viņš saka: "Šoreiz es jūtos vēl īpašāk." Roberto Meloni grāmata radusies Covid-19 pandēmijas laikā, kad pagājušā gadā bijis daudz brīva laika: "Draugi ieteica nestāvēt uz vietas, bet izmantot enerģiju radoši, citādi garīgi būs ļoti grūti. Tā radās ideja par recepšu grāmatu, kas būs veltīta manai mammai Mātes dienā." Jaunā grāmata ir kā ieskats dienvidu Itālijas ģimenītes dzīves aizkulisēs, kas ļauj aizdomāties arī par dažādo kultūru atšķirībām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iedvesma Roberto radusies, jo, kā viņš pats saka, mamma ir vissvarīgākais cilvēks viņa dzīvē. "Lai gan runā, ka itāļu ģimenēs attiecības ar mammu ir tuvākas, es, Latvijā dzīvojot pietiekami ilgi, redzu, ka mamma ir svarīgākais cilvēks jebkura cilvēka dzīvē, neatkarīgi no tautības. Man bija iedvesma parādīt, ka latvieši ciena un mīl mammas, omītes un krustmātes, jo ne visiem diemžēl bijusi iespēja pavadīt bērnību kopā ar mammu. Gribu parādīt, ka ģimene un vecāki ir ļoti stipra vērtība ne tikai itāļiem, bet arī latviešiem." Roberto stāsta, ka savu mammu sen nav redzējis un nezina, kad atkal satiks, un šī grāmata ir kā veltījums mammai. "Es gribētu, lai lasītāji šajā grāmatā atrod savas ģimeniskās, siltās sajūtas un caur receptēm atceras savas bērnības garšas."

Kopš pagājušā gada oktobra Roberto veidojis grāmatas konceptu un visām detaļām pievērsis lielu uzmanību. "Šajā grāmatā ir tik daudz no manis un manas bērnības – gan bildes, gan stāsti par manu ģimeni, vecākiem, vecmāmiņu, un grāmata ir ļoti intīma. Īpaši ir tas, ka 82 cilvēki man uzticēja savas bērnības bildes, pastāstīja tik siltus bērnības stāstus par viņu vecmāmiņām un omītēm, bērnības garšām. Grāmatā savus stāstus publicējušas manas autoritātes, piemēram, Baiba Sipeniece-Gavare, Marija Naumova, mani foršie draugi, piemēram, Normunds Rutulis, Andris Ērglis, Markus Riva, Linda Mūrniece, lieliski pavāri, piemēram, Svetlana Riškova, Andris Rūmītis, kā arī lieliski cilvēki no Latvijas pilsētām. Tas viss dara mani ļoti priecīgu, pat pārlaimīgu," stāsta Roberto.

Grāmatā iekļauti 100 meistarstiķi, kā piemēram, noslēpumainā sastāvdaļa vai īpašais procesa solis. "Informācijas bija ļoti daudz, visām detaļām pievērsām uzmanību, zvanījām autoriem, runājāmies un pārprasījām informāciju, lai visu pareizi publicētu." Ir uzkodu un maizes receptes, zupu un salātu, pamatēdienu un desertu receptes. "Ir kāda brīnišķīga lauku tortes recepte no Lizuma, vai Markus Rivas vegānu pastas, arī Andra Rūmīša frikadeļu zupas un Maijas Armaņevas pankūku recepte. Protams, arī manas mammas stāsts par viņas slaveno lazanju." Grāmatas autori ir gan cilvēki, kas viesojušies Roberto raidījumā, gan citi, kas bijuši gatavi pastāstīt par savām bērnības garšām.

Roberto dievina saldumus, tāpēc viņa iecienītākās ir tieši desertu receptes. "Bet manas bērnības garšas saistās ar svaigu pienu, svaigām olām, svaigu gaļu, jo es dzīvoju fermā, un mums bija 445 aitas. Man bija īpaša aita vārdā Ģertrūde, un zīmīgi, ka tagad Rīgā dzīvoju Ģertrūdes ielā. Bērnības garšas asociējas ar mammas gatavoto tomātu mērci, tā saucamo Bolonjas maltās gaļas mērci, kuru viņa sāka gatavot sešos no rīta. Ar bazilika lapām un ķiplociņiem, kas smaržoja pa visu māju jau no paša rīta." Roberto bērnībā daudz negatavoja, viņš ir piektais bērns ģimenē un, kā atzīstas, bijis lutināts. Viņš smej, ka palīdzējis vien mazos darbos, piemēram, atdalīt olas dzeltenumu no baltuma. "Mēs paši gatavojām pastu, tas bija skaisti. Arī tomātu mērces pildījām pudelēs. Tādā veidā es palīdzēju, bet ne daudz. Tagad jau esmu kaut ko iemācījies, bet agrāk man vispār grūti veicās virtuvē," smaida Roberto.