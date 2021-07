Pagānu kombuča, diļļu saldējums un citi ēdieni, kas jāpagaršo Lietuvā

Cepelīnus noēsties – tas vienmēr ir labs iemesls, lai apciemotu Lietuvu. Bet Lietuvā ir vēl daudz tradicionālu un pārsteidzošu jaunu garšu, kuru dēļ vērts doties atklāt Lietuvu no jauna. Kā pauž Lietuvas nacionālās ceļojumu aģentūras "Lietuva Travel" sauklis, īsts ir skaists.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nātru, alus un citi saldējumi

Ja būtu jādefinē lietuviešu vispārējā attieksme pret saldējumu, tā būtu stipri tālu no tādiem jēdzieniem kā “balts”, “salds”, “vaniļa”. Arī baltie, šokolādīgie un saldie, protams, nekur nav pazuduši, bet pēdējo pāris gadu laikā Lietuvas kulināri ir meklējuši un arī atraduši jaunus, aizraujošus veidus, kā radīt saldējumu ar vietējo garšu niansēm. Tagad Lietuvā jūs varat atrast gurķu, lavandas, nātru un pat marinētas skumbrijas saldējumu. Un tiem, kas vēlas nedaudz noreibt no saldējuma laimes, tiek piedāvāti arī degvīna un dažādu alus šķirņu sorberti.

Foto: Publicitātes foto

Pagānu kombuča no klostera

Lietuvas gira - medalus - ir tradicionāls dzēriens, ko raudzē no medus, avota ūdens un rudzu maizes garozām. Nekādus grādus dzērienā neuzraudzē, tāpēc šīs dzēriens ir populārs atsvaidzinājums visu vecumu cilvēkiem. Ja vēlaties pagaršot autentisku pagānu kombuču, lai cik dīvaini tas arī nebūtu, jādodas uz Tytuvėnai klosteri. Tur vietējie mūki apmeklētājiem māca senos medalus pagatavošanas veidus un piedāvā nobaudīt piecus dažādus šī atsvaidzinošā dzēriena veidus.

Dodoties pa alus taku

Ragutis - pagānu alus dievs – Lietuvā tiek turēts augstā godā. Alus ir pārliecinoši populārākais alkoholiskais dzēriens Lietuvā, tas veido 44% no visiem patērētajiem dzērieniem. Valstī ir vairāk nekā 80 alus darītavu, kuras gan ievēro senās tradīcijas, gan eksperimentē ar jaunām garšām, piemēram, mango vai kafiju. Tiek domāts arī par alus mīļotāju izglītošanu un izklaidēšanu. Piemēram, alus darītava Rinkuškiai aicina apmeklētājus iziet alus maršrutu un izpētīt Biržu reģiona senās alus darīšanas tradīcijas. Pakruojis alus ceļš savukārt piedāvā ceļotājiem iespēju apmeklēt trīs unikālas Aukštaitijas reģiona alus darītavas un nobaudīt dažādus alus un vietējos gardumus.

Foto: Publicitātes foto

Rozā aukstā zupa un grauzdiņi – kuram sanāk garšīgāk?

Uz Lietuvu noteikti vērts aizbraukt arī tāpēc, lai vismaz reizi par visām reizēm noskaidrotu, kur auksto zupu un grauzdiņus pie alus gatavo labāk – Latvijā vai Lietuvā.

Šaltibarščiai – auksto zupu – lietuvieši sauc par ikoniskāko un populārāko vasaras ēdienu Lietuvā. Pilnīgiem ārzemniekiem šis rozā brīnums droši vien ir pārsteigums, ko nevar teikt par tūristu no Latvijas. Taču, kamēr mēs Latvijā karojam par to, būt vai nebūt kartupeļiem un desai aukstajā zupā, lietuviešiem ir stingra nostāja: kartupeļiem pie aukstās zupas būt! Bet – blakus zupas bļodai nevis zupā iekšā! To laikam sauc par dižo kompromisa mākslu.

Viesiem no tālākām ārzemēm nekā Latvija lietuvieši ar plašu žestu ceļ galdā vēl kādu mums labi zināmu brīnumu – rupjmaizes ķiploku grauzdiņus. Atliek vien doties uz Lietuvu ar Latvijā ražotu grauzdiņu maišeli, lai uzreiz pie galda vietējos apstākļos varētu salīdzināt, kurš tad grauzdē labāk.

Skaidrs, ka ar lietuviešu virtuvi un garšas tradīcijām mums būs daudz līdzīgā, taču Lietuvā vienmēr gaida arī pārsteidzoši daudz garšas atklājumu – gan tradicionālie gurķi ar medu, gan dažādas tradicionālo ēdienu garšu inovācijas. Ir vērts aizceļot uz Lietuvu, protams, ievērojot visus Covid-19 nosacījumus, kas spēkā abās mūsu zemēs. Vairāk par Lietuvas apceļošanu uzzini te.