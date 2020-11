Pārtikas paciņas attālināto mācību laikā: cik veselīgas un ko pagatavot

Viedokļi par pārtikas paciņām skolēniem, kas mācās attālināti, krasi atšķiras. Vieni vērtē to kā patīkamu atbalstu ģimenei, citi kritizē par saturu. "Tasty" rod idejas, ko vispār var pagatavot no šiem produktiem. Kopā ar pavāru un uztura speciālisti apskatām divu skolu nodrošinātu paciņu saturu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šefpavāra ideju vētra

"Kaut ko no šiem produktiem var pagatavot, bet tie ir vissliktākās kvalitātes. Kāpēc bērniem jādod konservi vai ilgtermiņa piens? Paku veidotāji labāk varētu uzrunāt uztura speciālistus un salikt to saturu citādāk. Būtu labi, ja produktiem būtu kāda saikne, jo minētajos piemēros redzams neloģisks produktu sakopojums," uzskata "Pavāru mājas Līgatnē" saimnieks Ēriks Dreibants.

No otras puses, viņš rada idejas, kā, pievienojot citus mājās jau esošu produktus, var pagatavot maltīti. "No burkāniem, pieliekot nedaudz etiķa, eļļas un sāls, var uztaisīt salātus." Uz jautājumu, vai bērni tiešām ēdīs "plikus" dārzeņus, Ēriks atbild, ka bērni ēd visu, ko vecāki no mazotnes gatavojuši un rādījuši kā piemēru. "Nav nepieciešams bērniem gatavot ko atšķirīgu no vecāku maltītes." Viņš iesaka no auzu pārslām gatavot putru, kur es atkal pretojos, jo lielākoties bērniem putras negaršo. "Mans dēls ēd, meita neēd. Bet, auzu putru gatavojot, pielieku nedaudz sviestā apcepta, sīki sagriezta ābola vai banāna, un, ja vēl pievieno putrai ievārījumu, tad bērns ēd putru," stāsta Ēriks.

Foto: Privātais arhīvs

No burkāniem, kartupeļiem un gaļas konserva, pavārs iesaka pagatavot sautējumu vai sacepumu cepeškrāsnī. No maizes un konserva var cepeškrāsnī uztaisīt karstmaizes. Kartupeļus var sacept ugunskurā ar visu mizu. No kartupeļiem un piena var taisīt kartupeļu biezeni, ko ēst ar konservu. Un no burkāniem var izspiest sulu. No auzu pārslām Ēriks Dreibants ierosina sacept cepumus ar riekstiem. No rīsiem, auzu pārslām un piena var taisīt putras. No rīsiem un pupiņām var taisīt salātus. No pupiņām un konserva var pagatavot pupiņu sautējumu ar gaļas mērci. Rīsus novārot pienā, var uztaisīt saldu rīsu pudiņu. Pupiņas var sablendēt kā humusu. Un spageti var taisīt ar gaļas mērci.

Pienam nav ne vainas

"OnPlate" sertificēta uztura speciāliste Tatjana Tepo uzskata, ka produkti paciņu paraugos ir absolūti pieņemami. "Vienīgi trūkst svaigu dārzeņu un augļu. Pilnvērtīgā uzturā bērniem un pieaugušajiem dienā jābūt piecām porcijām dārzeņu un augļu. Viena porcija ir, piemēram, dūres lielumā, kas bērnam būs mazāka nekā pieaugušajam. Viena porcija ir arī viens vidēja lieluma auglis, sauja ogu, sauja sagrieztu dārzeņu, bļodiņa lapu salātu, šķīvis dārzeņu zupas." Tatjana ieteiktu dārzeņu vai augļus pievienot katrai ēdienreizei. Jo tie ir bagāti ar vitamīniem, minerālvielām, antioksidantiem un šķiedrvielām.

"Paciņā esošais piens ir termizēts. Tas nozīmē, ka šis piens nav jāuzglabā ledusskapī un tik ātri nesabojāsies. Bet tas nenozīmē, ka tas ir slikts. Termizētu pienu uzturā var lietot. Vienīgi es izvēlētos ne tik treknu pienu, ņemtu ar mazāku tauku procentu, bet arī šis nav slikts. Piens un piena produkti ir viens no olbaltumvielu avotiem, kā arī bagātīgi satur kalciju, kas nepieciešams kauliem un zobiem. Runājot par graudaugiem, ļoti labi, ka ir auzu pārslas. Makaroni un rīsi ir parastie, bet es priekšroku dotu tiem, kas bagātāki ar šķiedrvielām, piemēram, brūnie rīsi un pilngraudu makaroni. "Pilngraudu" nozīmē, ka pagatavošanā tiek izmantoti veseli graudi, kuri satur visas vērtīgās grauda daļas, tie satur vairāk vitamīnu, antioksidantu un šķiedrvielu, līdz ar to tie būs vērtīgāki nekā attīrīto graudaugu produkti, kā arī nodrošinās ilgstošāku sāta sajūtu. Konserviem bildē redzu tikai nosaukumu, neredzu sastāvu. Ja tajā izmantota liesa liellopu gaļa, tad nesaskatu konservā neko sliktu, to var viegli izmantot gatavošanā, bet jālasa konserva sastāvs. Pieļauju, ka sāls pievienota, bet nezinu, kādā daudzumā," stāsta Tatjana.

Produktu pakā ir gan plaši reklamētu, gan mazāk zināmu ražotāju nosaukumi, bet "nevajadzētu paļauties uz reklāmu, jo aktīvas mārketinga aktivitātes ne vienmēr nozīmē, ka produkts ir labs". Vienmēr jāskatās sastāvdaļu saraksts. "Sastāvdaļas atainotas dilstošā secībā. Piemēram, ja vēlamies iegādāties saldējumu, tad jāskatās, vai pirmais ir piens vai saldais krējums, nevis ūdens. Un vēl – jo garāks sastāvdaļu saraksts, jo produktā vairāk sastāvdaļu, kurām tur nevajadzētu būt. Labi produkti ir ar īsu sastāvdaļu sarakstu," stāsta speciāliste.