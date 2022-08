Pārtikas un inovāciju izstāde 'Riga Food 2022' gatavojas vērienīgam startam

Šodien "Reaton" delikatešu centrā "mc²" notika Baltijas nozīmīgākās pārtikas izstādes "Riga Food 2022" preses konference, kurā mediju pārstāvjiem tika atklāta daudzveidīgā pasākuma programma un ļauts nogaršot mazu daļu no tā, kas būs baudāms un degustējams izstādē.

Izstāde "Riga Food 2022", ko rīko starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT1, notiks starptautiskajā izstāžu centrā "Ķīpsala" no 8. līdz 10. septembrim. Šis vērienīgais pasākums ir vieta, kur satiekas gardēži un ražotāji, tirgotāji un izplatītāji, mājražotāji un lielu uzņēmumu vadītāji, ēdināšanas, biznesa, inovāciju profesionāļi un aizrautīgi vērotāji; šefpavāri ar vārdu un tie, kuri cenšas iegūt savas pirmās balvas.

No lietišķiem kontaktiem līdz gastronomiskam baudījumam



"Riga Food 2022" piedalīsies vairāk nekā 400 uzņēmumu no 25 valstīm. Izstādē varēs apmeklēt 12 valstu – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas Ungārijas, Ukrainas, Itālijas, Spānijas, Uzbekistānas, Gruzijas, Kanādas, Malaizijas un Moldovas – nacionālos kopstendus. No lietišķiem kontaktiem līdz gastronomiskam baudījumam – tas ir viens no izstādes moto. Kamēr gardēži bauda, ražotājiem, tirgotājiem un citiem speciālistiem izstāde ir karsts darba laiks, kad iegūtie kontakti vēlāk rada jaunas iespējas gan vieniem, gan otriem.

"Mēs dzīvojam attiecību laikmetā, kad ļoti svarīgs ir tiešs kontakts, – gan komunikācijā ar esošo klientu, gan jaunu meklējumos," saka Rolands Nežborts, izstādes "Riga Food" projekta vadītājs. "Lielisku vietu darījumiem piedāvā izstāde "Baltic Food", kur uzņēmumi īsā laikā plašai auditorijai var prezentēt savu piedāvājumu un ļoti ātri iegūt atgriezenisko saiti. Šogad jūtam īpaši lielu ārvalstu uzņēmēju interesi, kas pavērs iespējas starptautiskiem darījumiem."

Izstādē varēs degustēt Ukrainas vīna darītavu "46 Parallel Wine Group" un "My Wine" ražojumus.

Latvijas ražotāji startēs kopā



Šogad Latvijas ražotāji savus jaunākos produktus piedāvās nacionālajā kopstendā. Tajā sevi parādīs gaļas nams "Ādaži", "Jaunpils pienotava", garšvielu ražotājs "Valežs", SIA "Puratos Latvia", "Orkla group" uzņēmums "Lanordija" un Latvijas Mazinieku biedrības biedri – "Dona", "Lāči", N. Bomja maizes ceptuve "Lielezers" un Hanzas maiznīca.

Jau trešo gadu pēc kārtas izstādē varēs iepazīt visu Latvijas nozīmīgāko zivrūpnieku produkciju – zivrūpniecības nozares kopstendā apvienojušies deviņi uzņēmumi.

Baltijas valstu inovācijas



Izstādē varēs iepazīties ar visu trīs Baltijas valstu jaunākajiem sasniegumiem pārtikas nozarē. Apmeklējot Latvijas un Baltijas inovāciju stendus, varēs apskatīt vairāk nekā 25 uzņēmēju, zinātnieku un pētnieku izstrādātos jaunākos produktus un risinājumus pārtikas nozarē. Interesenti varēs nobaudīt vegānu produktus, piemēram, BEZpienu, makaronus ar kukaiņu pulveri, eksotisku, Latvijā audzētu augļu produktus, piemēram, fizāļu želejkonfektes. Varēs iepazīties arī ar unikālām tehnoloģijām, piemēram, zīmola "Pupuchi" pupiņas un lēcas tiek grauzdētas, izmantojot mitrās grauzdēšanas metodi bez eļļas. Latvijas un Baltijas inovāciju stendus izstādē organizē Latvijas Tehnoloģiskais centrs.

"SKIM Gardumu" saimniece Olga Blumbaha sadarbībā ar "InkaOGA" šogad izstādē rādīs savu jaunāko inovāciju: fizāļu želejkonfektes.





Fizāļi tiešām aug Latvijā, un no tiem var gatavot gardas konfektes!

Uzņēmuma "Got Foods" līdzīpašnieki Ivars Orlovs un Mišels Vetšteins izstādē demonstrēs inovatīvus vegānu produktus.

Bezpiena plācenīši no "Got Foods" vegānu biezpiena, pareizāk sakot, BEZpiena, vegānisks skābais un saldais krējums – tas viss būs nogaršojams izstādē.

Pasākumi gardēžiem, amatieriem un profesionāļiem



Izstādes laikā notiks visdažādākie pasākumi, bagātīgajā notikumu programmā katram būs iespējams atrast ko saistošu vēl bez izstādes aplūkošanas un gardumu degustēšanas. 9. septembrī izstādē notiks konkursi "Latvijas gada pavārs 2022" un "Latvijas gada pavārzellis 2022", kur jaunie pavārmākslas talanti jau sešpadsmito gadu cīnīsies par "Reaton zelta pavārnīcu" un "Reaton koka pavārnīcu". Savukārt 10. septembrī norisināsies Baltijas profesionālo skolu komandu konkurss "Zero Waste Challenge". 8. un 9. septembrī darbosies "World Beer Lounge", kur būs iespējams nogaršot vairāk nekā 25 pasaulē populārākās alus šķirnes un piedalīties dažādos konkursos. Visas trīs dienas izstāžu halles ārpusē darbosies Grila parks, kurā notiks grilēšanas meistarklases, sacensības un degustācijas. Izstādes laikā notiks arī dažādi pasākumi profesionāļiem. Jau sākusi darboties starptautiska kontaktbirža biznesa kontaktu dibināšanai, tā darbosies visu izstādes laiku.

''Grilētāju brālības" vadītājs Juris Titovs izstādes laikā būs sastopams Grila parkā.