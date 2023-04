Pavasara Rīgas restorānu nedēļā piedalīsies rekordliels dalībnieku skaits

Pavasara Rīgas restorānu nedēļa ir īpašs kulinārās pasaules notikums, kas norisināsies divas nedēļas no 17. līdz pat 30. aprīlim. 2023. gads iezīmē Restorānu nedēļas 10. gadadienu un šajā sezonā restorānu nedēļā piedalīsies rekordliels dalībnieku skaits – vairāk nekā 50 galvaspilsētas restorāni, informē Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra. Šo nedēļu laikā ikviens apmeklētājs varēs baudīt trīs kārtu maltītes, šefpavāru komplimentus, izmantot iespēju pieskaņot dzērienus ēdienkartei, kā arī, protams, atklāt jaunus Rīgas restorānus un garšu buķetes.

Restorāni piedāvās savus īpašos pavasara ēdienus, kas iekļausies trīs dažādās cenu kategorijās 30, 35 un 40 eiro. Tādējādi ikvienam būs iespēja atrast sev piemērotāko piedāvājumu.

Pavasara Rīgas restorānu nedēļas laikā restorāniem būs iespēja parādīt savu radošumu un izpratni par labu ēdiena pagatavošanu, savukārt apmeklētājiem novērtēt kulinārijas mākslas meistarību. Kā ierasts, lielākais uzsvars ir uz īpaši sastādītu ēdienkarti, kur galvenajā lomā ir Latvijai un Baltijai raksturīgi, sezonāli un svaigi vietējie produkti.

Šogad starp dalībniekiem ir 3 pavāru restorāns "Tam labam būs augt", "5 elementi", "AC Lounge", "AOK City", "Barents" kokteiļu un jūras velšu bārs, "Beef Room", "Buržujs", "Chef's Corner", "CUT", "Entresol", "Ferma", "Franchie", "La Kanna", "Le Dome", "Mio", "Ogle", "Tinto", "This Place Doesn't Need A Name", "Whitehouse" un daudzi citi restorāni. Ar pilnu piedāvājumu un cenām vari iepazīties šeit.

Atklāt jaunus garšu piedzīvojumus un plašāk iepazīties ar Pavasara Rīgas restorānu nedēļas dalībniekiem ir iespējams, apmeklējot portālu "liveriga.lv". Jāņem vērā, ka šajā periodā apmeklētājiem ir būtiski ir savlaicīgi rezervēt galdiņu sev vēlamajā restorānā, lai nodrošinātu sev iespēju nobaudīt restorānu nedēļas piedāvājumu. Restorāna nedēļas mērķis ir iepazīstināt Rīgas iedzīvotājus un tūristus ar kulinārijas pasaules dažādību galvaspilsētā, kā arī attīstīt uzņēmējdarbības vidi pilsētā, atbalstot uzņēmējus.