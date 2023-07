Pica glāzē? Arvien populārāki kļūst sāļie un pikantie kokteiļi

Tradicionālas vakariņas varētu sākties ar Cēzara salātiem, pēc tam tiktu pasniegta sulīga cepeškrāsnī cepta vista ar dārzeņiem. Starp ēdieniem viesi našķotos ar marinētām olīvām un maizes standziņām. Un ja šo visu pārvērst kokteiļos? Sāļie un pikantie kokteiļi kļūst arvien populārāki visā pasaulē, no dzērienu kartēm izkonkurējot pat iemīļotākos dzērienus.

Mainās ne tikai kokteiļkleitu, bet arī pašu kokteiļu mode. Jaunu garšu meklējumi bārmeņus no visas pasaules ir aizveduši sāļo un pikanto kokteiļu virzienā. Dzērienu kartēs tiek iekļauti kokteiļi, kuru radīšanā meistari iedvesmojušies no iecienītākajiem sāļajiem ēdieniem. Frāze: "Glāzi "Margaritas", lūdzu," nu iegūst pavisam citu jēgu. Šoreiz runa vairs nav par nedaudz apnikušo kokteili "Margarita", bet kokteili, kas garšo pēc picas "Margarita".

Iekļaut dzērienu kartē kokteili ar steika garšu? Tā nav tikai dzīšanās pēc jaunākajām tendencēm! Lielākoties bāri ir patiešām ieinteresēti klientiem piedāvāt ko inovatīvu un aizvest nepieredzētā garšu ceļojumā.

Laikraksta "Philadelphia Inquirer" ēdienu redaktora vietniece Mārgarita Ebija uzskata, ka pieaugošā interese par pikantajiem kokteiļiem ir saistīta ar mokteiļu jeb bezalkoholisko dzērienu popularitāti.

"Tradicionāli visi bezalkoholiskie kokteiļi ir ļoti saldi," norāda Ebija, kura sāļos kokteiļus jokojot dēvē par "sīvo zupu".

Viņa norāda, ka daudziem kokteiļiem galvenā sastāvdaļa ir augļu sīrups, kura izteikti saldo garšu kompensē alkohols. Savukārt, ja tas tiek izņemts no kokteiļa, saldums izceļas vēl spēcīgāk. Tā ir arī iespēja meklēt alternatīvus produktus, nevis izmantot ierastos sīrupus, kas inflācijas dēļ kļuvuši vēl dārgāki.

Tomāti, tomāti un vēl reizi tomāti

Iespējams, "Asiņainā Mērija" ir visu laiku pazīstamākais pikantais kokteilis, taču dzēriena "Tomatini" radītājs tomātiem izdomāja pavisam citādu pielietojumu. "Tomatini" tika radīts speciāli Vidusjūras restorānu grupai LPM, kura vēlējās, lai kokteilī tiek iekļautas divas populārākās sastāvdaļas no viņu ēdienkartes – tomāti un etiķis.

Tā 2010. gadā tika radīts kokteilis, kurš sastāvēja no degvīna, baltā balzāmetiķa, melnajiem pipariem un ķiršu tomātiem. Neliels ķiršu tomāts rotā arī glāzes malu, kur esam raduši redzēt saldo ķirsi vai citrona daiviņu.



LPM restorānu grupas vadītājs sarunā ar CNN atzīst, ka sākumā klienti neesot steigušies pasūtīt šo kokteili. Daudzi pat jautājuši, vai tas ir kaut kas līdzīgs gaspačo zupai. "Tomēr, to nogaršojot, viņi saprata, ka garša ir ļoti maiga, un iemīlēja to," viņš stāsta.

Jaunas iespējas

Protams, tomāti nav vienīgais produkts, ko var izmantot pikantu kokteiļu pagatavošanā. Honkongas bārā "The Savory Project" tiek izmantotas sastāvdaļas, kuras parasti kokteiļu receptēs nav sastopamas. Piemēram, liellopu gaļas žāvējumi un kukurūza.

"Mēs nebaidāmies izmantot sastāvdaļas, kas kokteiļos nav bieži sastopamas," saka bāra līdzīpašnieks. Tā nu viņu kokteiļos nonāk liellopa gaļa un dažādas sēnes, kas nav nekas cits, kā spēle ar garšām un produktiem, no kuriem var veidot visdažādākās kombinācijas.

Novērojot, ka Honkongas vietējie iedzīvotāji arvien vairāk izvēlas meksikāņu kokteiļus, kuru pamatā ir tekila un kaut kas nedaudz sāļš, bārs "The Savory Project" arī pievērsās pikantu kokteiļu radīšanai. Tika radīta speciāla dzērienu karte, kuru sadalīja divās daļās – alkoholiskajā un bezalkoholiskajā. Blakus kokteiļu nosaukumiem uzdrukāta arī dzēriena galvenās sastāvdaļas ilustrācija, piemēram, sēne vai gliemene, vai arī puravs. Tas tāpēc, lai klienti saprot, ar ko būs darīšana.

Kompromiss

Ne visi gan bāri ir gatavi eksperimentēt ar sāļiem un pikantiem kokteiļiem. Daudzi izvēlas nostāties klasikas un ierastā "Mohito" pusē. Taču ir arī tādi, kas vēl tikai taustās. Piemēram, vienā no populārākajiem Ņujorkas bāriem "Double Chicken Please" ir izveidotas divas zonas – vienā joprojām tiek piedāvāti klasiskie kokteiļi, bet otrā kaut kas nedaudz pikantāks drosmīgākajiem bāra apmeklētājiem.

Eksperimentālā dzērienu karte ir sadalīta gluži kā parastā ēdienkarte – uzkodas, pamatēdieni un deserti.

Uzkodu daļā ir kokteiļi, kuru radītāji iedvesmojās no Valdorfa salātiem un nūdeļu ēdieniem; pamatēdienu daļā ir kokteiļi ir veltīti ēdieniem no visas pasaules, tostarp picām (sastāvā ir siers). Īpašs kokteilis ir "reversais pāris". Tā ideja nāk no populārā dienvidu ēdiena – lauku šķiņķa ar mērci. Tikai kokteilī galvenā loma ir mērcei, kuras sastāvā ir īru viskijs, kafija, sviests un sēnes, bet šķiņķim drīzāk ir dekoratīva nozīme.



Pagājušā gadā "World's 50 Best" atzina "Double Chicken Please" par labāko bāru Ziemeļamerikā, jo cilvēki ir ieinteresēti jaunu kokteiļu baudīšanā. Bāra pārstāvji CNN stāsta, ka daudzi apmeklētāji nāk, lai nogaršotu konkrētu kokteili, ko noskatījuši "Instagram", bet daudzi pat nav aplūkojuši dzērienu karti. Tomēr skaidrs ir viens – sāļie un pikantie kokteiļi vairs nav tikai jancīgs eksperiments. To īpatsvars pasaules labāko bāru dzērienu kartēs pieaug. Gaidām arī Latvijā!