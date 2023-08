Pieneņu spageti, nekūstošs saldējums un citi neparasti kārumi, ar ko šogad vilina 'Riga Food 2023'

Pieneņu spageti, nekūstošs saldējums, nesviests, sienāžu batoniņi, vegānais kamambērs, rabarberu pulveris… – tie ir tikai daži no Baltijas valstu ražotāju jaunajiem produktiem, ko jau 7.–9. septembrī varēs apskatīt, nodegustēt un iegādāties pārtikas izstādē "Riga Food 2023" Ķīpsalā, vēsta izstādes rīkotāji.

Pieneņu spageti

Radošām idejām bagātais pašmāju uzņēmums "SKIM Gardumi" arī šogad izstādē Inovācijas stendā pārsteigs ar jaunu produktu vegāniem – pieneņu kātu spageti. Šis unikālais produkts ir sezonāls un ierobežotā daudzumā, jo pieneņu laiks dabā ir īss, taču šo saules un enerģijas devu burciņā – gardos pieneņu kātu rullīšus, maigos pumpurus un marinētas lakšu ziedkopas – varēs nogaršot un iegādāties izstādē pie pašas idejas autores un realizētājas Olgas Blumbahas.

Nekūstošs saldējums

Saldējums, kas nekūst? Tas ir iespējams! Augstākās kvalitātes liofilizētu produktu ražotājs no Lietuvas – "Super Garden" – izstādes apmeklētājus iepriecinās, piedāvājot nogaršot kraukšķīgu mango, pistāciju, kivi, karameļu, melleņu, kokosriekstu un pat košļājamās gumijas garšas saldējumu, kas nekūst. Īpašam saldējumam izstādē būšot īpaši izdevīga cena.

Pikantās sienāžu uzkodas

Ar olbaltumvielām bagātas uzkodas un našķus, kas gatavoti no sienāžiem, Baltijas inovāciju stendā prezentēs Lietuvas uzņēmums "Tastik Crickets". Sienāži ir pilnvērtīgs un ilgtspējīgs uzturs, kas satur daudz olbaltumvielu, šķiedrvielu, minerālu un vitamīnu, jo īpaši B12. Pikantās uzkodas, sienāžu miltus un makaronus, kā arī sienāžu proteīna batoniņus uzņēmums gatavo no pašu audzētiem sienāžiem Lietuvā. "Neapšaubāmi ēdiens no sienāžiem ir kaut kas alternatīvs, novatorisks un unikāls, bet mēs gribam radīt jaunu ēdiena baudīšanas kultūru," uzsver "Tastik" vadītāja Greta Budreike.

Šķiedrvielu čempions – rabarberu pulveris

Rabarberu cepumi, rabarberu ievārījums, rabarberu smūtijs… un ko tik vēl nevar pagatavot no rabarbera. Rabarbera skābumiņš tīri labi piestāv arī gaļai! Bet ko darīt, ja rabarberu augšanas laiks ir beidzies? "Safīra L" Inovāciju stendā prezentēs inovatīvu jaunumu – rabarberu pulveri, kura sastāvā ir 61,7% šķiedrvielu. Starp citu, cilvēka organismam ik dienu jāuzņem vismaz 25 grami šķiedrvielu! "Rabarberu pulveris ir nenovērtēta izejviela, kas satur daudz vērtīgu vitamīnu un minerālvielu. To var izmantot gan kā izejvielu jaunu funkcionālo produktu ražošanai, gan kā piedevu kokteilim, smūtijam vai brokastu putrai. Un garšo lieliski!" – skaidro "Safīra L" vadītāja Lienīte Litavniece.

Dzintara saldējums ar priežu čiekuriem

Latvijai tik raksturīgais dzintars šogad izstādē būs nobaudāms arī saldējumā! "Livonijas dzintars" piedāvās nogaršot jogurta rullīšu saldējumu ar svaigiem augļiem un dzintaru. Saldējuma receptes pamatā ir Latvijā ražots jogurts ar dzintara pulveri, kuru pēc klienta vēlmēm papildina ar svaigiem augļiem un ogām, īpašiem gardēžiem – ar priežu čiekuriem. "Baltijas dzintaram tiek piedēvēts maģisks spēks – tas spēj ne vien dziedināt, bet arī sniedz enerģiju," uzsver "Livonijas dzintara" vadītāja Daiga Šķiņķe.

Veselīgās dārzeņu maltītes steidzīgai dienai

Vai esi izsalcis? Tam ir jauns risinājums! Un kā būtu, ja pilnvērtīga maltīte tevi jau gaidītu ledusskapī? Latvijas uzņēmums "Legomo" ir radījis inovatīvas dārzeņu maltītes, kuru sastāvā ir vismaz seši dažādi dārzeņi. Turklāt tās var uzglabāt ledusskapī līdz pat sešiem mēnešiem, bet garšo kā tikko gatavotas. Piedāvājumā: austersēņu, biešu un tomātu zupas, ķirbju biezenis, ogu tiramisu u. c. Šīs pilnvērtīgās maltītes, kas ēdājam nodrošinās nepieciešamo dārzeņu dienas devu, ir tapušas sadarbībā ar Dārzkopības institūta zinātniecēm. Turklāt dažas no maltītēm var viegli transformēt vafelēs, humosā, mafinos, salātos, lazanjā un pat saldējumā!

Olu proteīna smūtijs

Sekojot veselīga dzīvesveida un uztura tendencēm, "Alūksnes putnu ferma" izstādes apmeklētājus iepazīstinās ar jaunumu Latvijā – olu baltuma proteīna smūtiju zīmolu "Fiteg2". Produktu sērijas klāstā ir trīs garšu smūtiji – mango, apelsīna un ābola-vaniļas. "Fiteg2" receptes pamatā ir augstas kvalitātes olu baltums. Tas ir vērtīgs olbaltumvielu, aminoskābju un citu mikroelementu avots gan aktīva dzīvesveida piekritējiem, tai skaitā bērniem un sportistiem ar augstu fizisko slodzi, gan jaunām māmiņām, gan cilvēkiem ar īpašām diētām.

Vegānais kamambērs un nesviests

Krēmīgi maigi, pikanti gardi un pilnībā bez piena – no Indijas riekstiem gatavotie "LifeTree Cheese" vegānie sieri, krēmsieri un sviests ir roku darbs. "Esam izstrādājuši alternatīvas ikdienā iecienītajiem sieriem. Viens par otru gardāki, ar izsmalcinātām garšu niansēm," uzsver "LifeTree Cheese" vadītāja Oļesja Lačina. Latvijas uzņēmums piedāvā vairākus fermentētu Indijas riekstu produktus: kamambēra alternatīvu "Kamamvērts", fetas siera alternatīvu "Veta", rikotas alternatīvu "Vicotta", kūpinātu sieru ar čili pārslām "Asais dūms", krēmsiera tipa Indijas riekstu smēriņus, kā arī dažādu garšu "nesviestu".

Un tas nav viss! "Riga Food 2023" apmeklētājiem būs iespēja nodegustēt "Griķu rezidences" zaļo griķu labumus, "Roundooze" našķus – grauzdētu auna zirņu uzkodas, "Zelta ielejas" dehidrētu sīpolu un skābētu kāpostu uzkodas, "InkaOga" rabarberu čatniju ar fizāļiem, "Nastia garden" liofilizētos našķus, "Līvānu ķiploka" ķiploku pulverus ar gaiļbiksītēm, nātrēm, raspodiņu, meža kosu un pat rudzupuķēm. Citus inovatīvos jaunumus skati šeit.

"Riga Food" – no 7. līdz 9. septembrim Ķīpsalā



No 7. līdz 9. septembrim starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiks Baltijas nozīmīgākais pārtikas nozares notikums – izstāde "Riga Food 2023" –, kas atkal norisināsies divās hallēs un piedāvās vēl nebijuši plašu pasākumu programmu gan pārtikas nozares profesionāļiem, gan gardēžiem. Jaunākās inovācijas, tehnoloģijas un aktualitātes pārtikas produktu un dzērienu ražošanā un pārstrādē Ķīpsalā prezentēs vairāk nekā 420 uzņēmumu no vismaz 30 valstīm. Izstādē būs astoņu valstu – Latvijas, Azerbaidžānas, Lietuvas, Ukrainas, Itālijas, Spānijas, Gruzijas, Kanādas – nacionālie kopstendi.