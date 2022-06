Pieredze: kā mainījies ģimeņu pārtikas grozs, iepirkšanās knifi un gatavošanās nākotnei

Cenu kāpums, šķiet, ir neapturams. Pierast pie tā nevar, jo dažiem produktiem cenas mainās gandrīz pa nedēļām. No kā atteikties, ko, tieši otrādi, iepirkt tagad, kamēr cenas vēl nav sasniegušas "kosmosu"?

Jautājums par to, ko pirkt un kur iepirkties, kļūst arvien aktuālāks – domājams, ka īstie lielveikalu cenu kari vēl tikai priekšā. Vēl jau arī ir tirgus piedāvājums un tiešā pirkšana no zemniekiem. Daudzi rīdzinieki jau sākuši izmantot Rīgas Centrāltirgus nakts tirgu, apgalvojot, ka ietaupījums, tur iepērkoties, ir no 50 centiem līdz vienam eiro par vienību. Citi prāto par iespēju pasūtīt preces tieši no zemniekiem. Dažiem gan ir šaubas – "eko šmeko" bioloģiskā pārtika taču maksājot vēl dārgāk kā biezā gala lielveikalos. Citi gan to apstrīd: arī zemnieku cenām jākļūst konkurētspējīgākām un īpaši laukos var sarunāt pat ļoti izdevīgus darījumus. Daži atzīst: ja vēl pērn tādiem piedāvājumiem nav pievērsuši nekādu uzmanību, tad šogad gan izpētīs gan dārzeņu piedāvājumu, gan to, kur var iegādāties puscūci par daudz izdevīgāku cenu nekā tirgū. Kāda "Twitter" lietotāja raksta: "Var arī diezgan labus dīlus atrast vietējā sludinājumu skrejlapā vai pie mazveikala durvīm piespraustus, tikai iepriekš aiz banāla slinkuma zvanīt un aizbraukt pakaļ neko no tā neizmantojām."

Ir gan arī cilvēki, kuri, rūpīgi sekojot cenām, konstatējuši, ka ne zemnieki, ne tirgi diemžēl nespēj sacensties ar lielveikalu cenām, vismaz dārzeņu jomā noteikti. Var jau būt, ka šis ir no sērijas "vīnogas skābas", jo – aizbraukt uz laukiem pēc tiem labumiem, tas arī maksā, un tad ir kārtīgi jāparēķina, kāds ir ieguvums.

Iespējams, vērts pievērsties krājumu gatavošanai – vairāk kā citus gadus. Pilsētniekiem bez lauku īpašumiem vai radiem laukos gan tos labumus nav kur glabāt, jo aukstajos skapjos ir par siltu, bet ledusskapja saldētavas nav bezizmēra. Varbūt šis tiešām ir īstais laiks investīcijām saldētavās un dažādos "gadžetos", piemēram, maizes cepamajās mašīnās? Tas gan koks ar diviem galiem – gan elektrības, gan produktu izmaksas jau arī nestāv uz vietas. Sarežģīta kalkulēšana!

Skaidrs ir viens mūsu iepirkšanās paradumi šobrīd mainās, līdz ar to arī – ģimenes pārtikas grozs. Par to, kas grozā nāk iekšā, kas – ārā, un kā censties balansēt starp vajadzīgo, vēlamo un arvien augošajām cenām, stāsta trīs pieredzējušas saimnieces. Katrai ir savi iepirkšanās knifi un virtuves gudrības, kas noteikti var noderēt vēl kādam.

Lai virtuve paliek kā prieka seifs



Sarmīte Kolāte, divu mazu bērnu mamma, sociālajā vietnē "Twitter" nesen publicēja trāpīgu novērojumu.

Ķelmēnu rupjmaizei tāda inflācija, ka jāsāk uz to lūkoties kā meitai. Tas ir, kā uz desertu. — Sarmīte Kolāte (@Sarmite_Kolate) May 29, 2022



"To maizi joprojām pērkam, bet vairs nepaliek kāda šķēle sakaltusi vai nesapelē. Esmu sākusi maizi glabāt ledusskapī, lai tā ilgāk ir lietojama," saka Sarmīte. "Cenu paaugstinājums licis rūpīgāk plānot pirkumus un arī maltītes. Būtiski gan arī, ka mūsu ēdāju pulkam nesen pievienojies mazulis, kuram drīz būs gadiņš un kurš arī sāk ēst gandrīz visu, ko pārējie. Tad nu mēģinām atrast labu samēru – lai ēdiens piemērots arī pavisam mazam puncītim."

Runājot par produktiem, no kā nākas atteikties, Sarmīte nosauc tikai vienu – klasika, protams, tas ir tas, kas garšo viņai pašai: mazsālīts lasis. Tas nav pirkts sen. "Esmu arī piefiksējusi produktus, kuri agrāk mēdza sabojāties, aizmirsties, tos nu pērkam uzmanīgāk – tikai tad, kad tiešām vajag. Pamanu akcijas. ja tāda ir kādam produktam, kas ilgi glabājams un mēs bieži lietojam, nopērku vairāk. Piemēram, konservētus turku zirņus, konservētus tomātus, makaronus. Vasarā tās konservēto tomātu bundžas, iespējams, būs sevišķi lētas, tad varētu sapirkt, kamēr citi medīs tomātus."

Rudens Sarmīti pagaidām nebiedē, tomēr – ģimene tam gatavojas ar atbildību: "Rudens gaidīšanai man ir investīciju projekts. Tūlīt nopirkšu virtuves kombainu, lai var smuki šņakstināt, jaukt, taisīt mīklas. Šobrīd jau daudz vairāk gatavoju mājās, un tie apjomi tikai palielināsies.

Rudenī gan jau nopirkšu no zemniekiem pa tiešo kādu lielāku apjomu dārzeņu, gaļas. Man gan nav pagraba vai aukstā skapja kā agrāk mūsu Pļavnieku 602. sērijas dzīvoklī. Pat balkona nav, bet kaut ko jau var noglabāt pat tualetē."