Pipars – kulinārijas blogeris, kas dara visu, lai palīdzētu bērniem

Pipars jeb Rojs Puķe dēvē sevi par jaunāko kulinārijas blogeri Latvijā. Savos pirmajos "Youtube" video nogaršoja pasaulē asākās nūdeles un čipsus, skābākās konfektes un pat tārpus. Kā viņš pats saka: "Man brīvdienu nav, par receptēm un to interesantu pasniegšanu saviem sekotājiem domāju visu laiku. Piemēram, no saviem meistardarbiem iesaku pamēģināt soļankas kūku jeb soļankas zupu kūkas formā." Viņš ne tikai ieguvis "Latvijas lepnuma" balvu, bet savos piecpadsmit gados izdevis arī pavārgrāmatu "Piparēdiens". Ko nozīmē būt ēdienu blogerim un kā Latvijā pulcēt sekotājus sociālajos tīklos?

Rojs par blogeri kļuva deviņu gadu vecumā. "Maniem vecākiem bija recepšu blogs, es piedzimu ģimenē, kur visu laiku tika gatavots ēdiens un tas tika fotografēts, un es vēlējos turpināt šo ģimenes tradīciju. Deviņu gadu vecumā nolēmu ar to saistīt savu nākotni un prasīju vecākiem, kas man jādara. Viņi ievirzīja mani pareizajās sliedēs, deva praktiskus padomus virtuvē, piemēram, kā darboties ar nazi, kā pareizi cept un kā nepiededzināt. Man ļoti patika gatavot kartupeļu putru, ko varēju pagaršot, kamēr mamma nemana," stāsta Pipars. Pirmais ēdiens, ko jaunais blogeris publicēja, bija pankūkas. "Iesāku ar pavisam vienkāršām receptēm, bet pēc tam pārgāju jau nākamajā līmenī, gatavojot arvien sarežģītākas." Nu viņam ir sešu gadu pieredze, un blogeris izdevis savu recepšu grāmatu ar pavisam vienkāršiem, 30 minūšu laikā pagatavojamiem ēdieniem no piecām vai mazāk sastāvdaļām. "Esmu jaunākais recepšu grāmatas autors Latvijā," saka Pipars.

Jautāju, vai par blogeri viņš pats sevi pasludināja vai tas ir tituls, ko piedēvē. "Blogeris it kā ir tituls, it kā nav. Influenceris ir tituls, ko cilvēkam iedod, bet blogeris var būt cilvēks, kurš dara un raksta. Tā es iesāku savu blogu, un tā arī saucu sevi par jaunāko kulinārijas blogeri." Šobrīd Piparam ir 10 tūkstoši sekotāju. "Tas nemaz nav tik daudz, bet tas nācis ar kārtīgu darbu, un galvenais – nepadodoties. Ja tu sāc veidot blogu, tev ir jāturpina rakstīt regulāri. Un svarīgi ir izdomāt ko interesantu, lai dotu iemeslu tev "sekot". Nevis publicēt kārtējo kotlešu recepti, bet piedāvāt ko interesantu."

Vislielāko popularitāti viņš guva ar savu "Youtube" kanālu, kurā sākotnēji publicēja izklaides video – ēda asākās nūdeles, tārpus un mēģināja uzvārīt olu un cīsiņus tējkannā. "Mani iedvesmoja kāds cits "jūtuberis", kurš izaicināja. Bet kļūt par "jūtuberi" man bija sapnis jau no sešu gadu vecuma. Šie izklaides video bija pirmā lieta, kas iekustināja, ar tiem savācu piecus tūkstošus sekotāju. Bet uzreiz pēc tam sāku nodarboties ar labdarību." Kā stāsta Pipars, viņš ieguvis trīs apbalvojumus – 2019. gadā saņēmis "Latvijas lepnuma" balvu par jauniešu iniciatīvu, 2020. gada nogalē "Latvijas Republikas Tiesībsargs" gada balvu un 2020. gada decembrī tika iekļauts prestižā biznesa žurnāla "Forbes" sarakstā "30 līdz 30" nominācijā "Labdarība". "Es palīdzēju bērniem, jo bērni ir mūsu nākotne, un mums nākotnē vajag līderus. Tādus, kuri ir veseli un spējīgi kaut ko darīt. Tad arī priecīgāka būs šī pasaule." Pipars pagājušā gada augustā realizējis arī projektu "Laba soma", lai samazinātu izlietotos plastmasas maisiņus, kuri tiek paņemti veikalā pie kasēm. "Tu paņem labu somu, uz kuras ir bērna ar īpašām vajadzībām uzzīmēts dizains. Un tādā veidā tika vākti līdzekļi rehabilitācijai," stāsta Pipars.

Piebildīšu, ka 1. martā sadarbībā ar restorānu "Munch Barbeque" tiks prezentēts Pipara burgers un no tā tirgošanas iegūtie līdzekļi arī tiks ziedoti labdarībai. Mani interesē, kā tik jaunu cilvēku interesē tieši labdarība, bet varbūt tas bijis mārketinga aspekts? "Es godīgi teikšu, ka tas nebija rūpīgi izplānots. Es darīju to, kas man likās pareizi. Es nebiju domājis, ka saņemšu kādus apbalvojumus par to. Bet esmu ļoti priecīgs, jo šo apbalvojumu dēļ varēju īstenot Pipara labdarības biedrību, varēju palaist "Laba soma" projektu un varēju izdot savu recepšu grāmatu. Ja nebūtu saņēmis šīs balvas, un ja man nebūtu "Youtube" sekotāju, es to nevarētu izdarīt. Tāpēc tas ir lielākoties manu sekotāju ieguldījums, un liels prieks, ka viņu dēļ varu šo darīt."

Pipars šobrīd "Youtube" kanālā veido sižetus bērniem kā recepšu raidījumu. "Es virtuvē gatavoju kopā ar maziņu peli Ķiparu. Daru to, lai bērniem iemācītu gatavot. Kādreiz ļoti aktīvi skatījos dažādus jūtuberus, arī Gordona Remzija video. No Latvijas elkiem man bija Mārtiņš Rītiņš. Patika, kā viņš gatavo un atceros, kā mana vecmāmiņa viņu pa televizoru viņu bieži skatījās un es trīs, četru gadu vecumā sēdēju viesistabā kopā ar viņu un skatījos raidījumus. Nez kāpēc tieši Mārtiņa Rītiņa tēls bija iesēdies prātā. Un tad arī man gribējās vadīt raidījumus. Es ar Mārtiņu Rītiņu pirmo reizi satikos "Latvijas lepnuma" ceremonijā, kurā viņš man pasniedza balvu. Tas bija foršs brīdis."

Vai cilvēki ieklausās viņa viedoklī, jautāju blogerim. "Jā, kad publicēju receptes, bieži vien cilvēki atsūta "Intagram" bildes, kurās viņi to pagatavojuši un saka, kas garšīgi." Nu jau ir sasniegts arī brīdis – ja Pipars savā "Facebook" kontā ieraksta postus, kas nesaistīti ar kulināriju, cilvēki uz tiem atsaucas un atbalsta. "Piemēram, kad prezidents pieprasīja algas paaugstinājumu un neatteicās no tā, es par to biju sacepies, un daudzi cilvēki manu viedokli tobrīd atbalstīja. Tas ir forši, ka mans viedoklis daudziem cilvēkiem ir svarīgs." Pipars novērojis, ka agrāk 80 procenti viņa sekotāju bijuši bērni, bet tagad 85 procenti ir sieviešu. "Es taisu ātri pagatavojamas receptes, un māmiņām ir svarīgi ātri pagatavot ko tādu, kas garšotu bērniem. Es arī plānoju uztaisīt tādu recepšu grāmatu, kura domāta tieši bērniem, un tur galvenais varonis nebūšu es, bet gan Ķipars."