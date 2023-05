Pirmie Baltijā – igauņu restorānam '180° by Matthias Diether' piešķirtas divas Mišelina zvaigznes

Populārais restorānu ceļvedis "Michelin" 25. maijā publicējis jaunu materiālu par Igaunijas restorāniem, kurā pirmo reizi kādam no Baltijas valstu restorāniem piešķirtas divas zvaigznes – šo godu nopelnījis "180° by Matthias Diether".

"180° by Matthias Diether" – restorāns, kas šogad nonācis "otrajā līmenī" un iepriekšējās vienas Mišelina zvaigznes vietā nu lepojas ar divām, atrodas populārajā Noblesnera kvartālā Tallinā. Restorānu izveidojis pieredzējušais šefpavārs Matiass Dīters no Vācijas, nosaukumā izmantots 180 grādu skats, kas paveras no U veida atvērtā tipa virtuves.

Iestādē ir divas zonas: foajē ar bāru, kur var baudīt dzērienus un uzkodas, kā arī pats restorāns. Bārā piedāvā tādas neparastas uzkodas kā tomātu māršmelovu ar parmezānu, pīli ar bietēm, astoņkāji ar kimči un tapiokas saldējumu, pīļu aknu pralinē ar lazdu riekstiem.

Savukārt restorāns "Noa Chef's Hall" saglabā savu vienas Mišelina zvaigznes statusu. "Noa Ched's Hall" atrodas Tallinas piekājē, tajā pašā ēkā, kur restorāns "Noa", kas izslavēts ar ainavisko skatu uz jūru un skaistajiem saulrietiem. Restorāna mājaslapā ik dienu tiek publicēta informācija, cikos rietēs saule un cik laika līdz šim brīdim atlicis.

Interviju ar "Noa" šefpavāru un līdzīpašnieku Tenisu Sīguru



Igaunijas restorānu ceļvedī vēl sešas iestādes izceltas kā "Bib Gourmand" – šo titulu Mišelina eksperti piešķir augstas klases restorāniem, kuros ir izcili labs ēdiens par taisnīgu cenu. Ceļveža veidotāji izcēluši restorānus "Härg", "Mantel ja Korsten", "Tuljak", "Noa", "Fellin", "Lore Bistroo".

Zaļā zvaigzne piešķirta restorāniem "Fotografiska" un "Soo". To saņem restorāni, kuros viena no prioritātēm ir ilgtspējīga pieeja gastronomijai.

Mišelina ceļveža veidotāji izcēluši šādus restorānus:

"Art Priori", Tallina

"Barbarea", Tallina

"Rado", Hāpsala

"Alexander", Muhu sala

No iepriekšējā gada savu vietu sarakstā saglabājušie restorāni:



Kategorijā "Young chef 2003" par labāko jauno šefpavāru atzīts restorāna "Soo" šefpavārs Daniuss Āss. Viņš ēdienu gatavo viens – mazā, omulīgā restorāniņā ar pieciem galdiem viesnīcas "Maidla Nature Resort" paspārnē.

Ko nozīmē Mišelina zvaigznes un par ko tās piešķir

1926. gadā restorāniem sāka piešķirt vienu zvaigzni. 1936. gadā tika noformulēti kritēriji, pēc kuriem piešķir vienu, divas vai pat trīs zvaigznes. Pie šiem kritērijiem slepenie "Michelin" pārstāvji lemj par Mišelina zvaigžņu piešķiršanu vēl joprojām.

Viena Mišelina zvaigzne nozīmē – ļoti labs restorāns savā kategorijā. Divas – ekselenta pavārmāksla, kuras dēļ vērts izmest līkumu. Trīs Mišelina zvaigzes nozīmē: izcila, īpaša ceļojuma vērta virtuve.

Pateicoties vērtētāju neuzpērkamībai un augstajiem standartiem, kā arī praktiskajai pielietojamībai, "Michelin" restorānu ceļvedis joprojām ir viens no uzticamākajiem un autoritatīvākajiem avotiem ceļojumu galamērķu un restorānu izvēlē.

Šobrīd "Michelin" restorānu ceļvežos gandrīz 40 valstīs iekļauti vairāk nekā 15 000 iecienītu restorānu, apmēram piektā daļa no tiem nopelnījuši Mišelina zvaigznes.

Ja restorāns neaizsniedzas līdz zvaigznēm, tomēr ir ļoti labā līmenī, restorānu ceļvedī to izceļ ar vienu no diviem apzīmējumiem:

• Bib Gourmand: izcili labs ēdiens par taisnīgu cenu (Bib jeb Bibendum uzņēmumā "Michelin" ir Mišelina vīriņa iesauka jeb mīļvārdiņš);

• Michelin Zaļā zvaigzne: restorāns, kas nodrošina ilgtspējīgu gastronomiju.

Apzīmējumi balstās ikgadējos neatkarīgos vērtējumos, un restorāniem var gan piešķirt zvaigzni vai papildu apzīmējumu, gan to samazināt vai pat noņemt.

"Michelin" vērtētāji vienmēr ir anonīmi, viņi restorāna personālu ar sevi neiepazīstina un par maltīti norēķinās paši. Vērtētāji restorānos pievērš uzmanību šādām niansēm: sastāvdaļu kvalitāte, ēdiena pagatavošanas meistarība, prasme kombinēt garšas, šefpavāra individualitāte, augstu kulināro standartu pastāvība gan ēdienkartē, gan laikā.