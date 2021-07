Populārākā pasaules virtuve Latvijā – itāļu, šobrīd topā arī Japāna

Cik gatavi uz eksperimentiem virtuvē un cik atvērti jaunām garšām esam? Liekas, ka mammas kotletes tomēr visgaršīgākās un pašmāju receptes – uzticamākās! Kā liecina veselīga dzīvesveida programmas ''Rimi Labākai dzīvei'' ietvaros veikts pētījums, vislabprātāk latvieši ēd to, ko zina un pazīst, – 56 procenti aptaujāto izvēlas Latvijas virtuvi. No citu zemju virtuvēm nepārspēta paliek Itālijas virtuve – to iecienījuši 37 procenti aptaujas dalībnieku.

Pasta, pica, daudzveidīgas jūras veltes, saules piesātināti tomāti un garšaugi, zeltaina olīveļļa, mutē kūstoši sieri, svaigi cepta, kraukšķīga maize un, protams, izcils vīns un kafija – šos itāļu virtuves dārgumus esam iemīlējuši un iecienījuši arī Latvijā. Kā liecina aptauja, itāļu virtuve ir īpaši iecienīta dāmu vidū – tai priekšroku dod 42 procenti aptaujāto sieviešu.

Latvijas iedzīvotāji labprāt nobauda arī Kaukāza, Āzijas un Vidusjūras virtuvei raksturīgos ēdienus, salīdzinoši retāk – Meksikas, Francijas, Indijas un citu valstu receptes, turklāt lielākoties kulinārajiem eksperimentiem nododas paši savā virtuvē.

"Kā liecina ''Rimi'' pārdošanas dati, eksotisko ēdienu sastāvdaļas un dažādu reģionu virtuvēm raksturīgie produkti veikalos ir pastāvīgi pieprasīti. Lielākais popularitātes kāpums vērojams Japānas virtuves segmentā – iegādājoties suši pagatavošanai nepieciešamās sastāvdaļas, kā arī gatavos suši. Šobrīd, sekojot pieprasījuma tendencēm, ''Rimi'' veikalos piedāvājam Japānas produktu dienas, tādējādi arī aicinot izdevīgāk izbaudīt daļu šīs valsts kultūras, sekojot līdzi mūsu sportistu gaitām olimpiskajās spēlēs Tokijā. Cilvēki labprāt iegādājas arī citu eksotisku virtuvju produktus vai to iedvesmotus gatavos ēdienus, piemēram, meksikāņu un austrumu ēdienus vai poke bļodas. Tomēr vairums pircēju labprātāk izmēģina dažādas receptes pašu spēkiem," novērojumos dalās ''Rimi Latvia'' kategoriju departaments direktors Milans Blūms.

To apliecina arī pētījuma rezultāti: lai gan visbiežāk Latvijas iedzīvotāji citu valstu virtuves izbauda ceļojumu laikā, apstākļos, kad pandēmijas ierobežojumu dēļ šāda iespēja ir krietni sarukusi, bet no iecienītajām garšām atteikties negribas, vienlīdz populāri ir gatavot iemīļotos ēdienus pašiem – to dara 41 procents iedzīvotāju. Lielākā daļa aptaujāto mājās gatavo itāļu ēdienus, bet katrs piektais izmēģina spēkus Kaukāza un Āzijas recepšu pagatavošanā. Šo ēdienu popularitāte, iespējams, saistīta ar faktu, ka par iecienītāko garšu latvieši atzinuši saldskābo, kas sevišķi harmoniski izpaužas tieši Āzijas virtuves ēdienos.