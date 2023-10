Radīts pasaulē pirmais grils ar mākslīgo intelektu – sola pagatavot perfektu steiku

Ar steiku ir tā, kā ir! Daudzi baidās to gatavot, aizbildinoties, ka tas sanāks stiegrains un sauss. Par laimi, kāds britu uzņēmums ir radījis ar mākslīgo intelektu (MI) vadāmu grilu, kas, kā apgalvo uzņēmums, kontrolētos apstākļos pagatavos perfektu steiku vien 90 sekundēs. Tomēr, ja vēlies to iegādāties, tad labāk sāc iekrāt, jo ierīces cena ir ap 3300 eiro.

Grilam ir iestatīta mākslīgā intelekta programmatūra "NeuralFire", kas balstās uz datiem, kuri iegūti no ierīcē esošajiem sensoriem, un lietotāja ievadītajām ēdiena gatavošanas vēlmēm (tātad, kādu steika gatavības līmeni vēlas: jēlu, asiņainu, vidēji asiņainu, vidēji izceptu vai labi izceptu).

Uzņēmuma "Seergrills" dibinātājs ir Astonas universitātes inženierzinātņu absolvents Surajs Sudera, kurš nebija mierā ar tradicionālajām steiku pagatavošanas metodēm: "Mēs konstatējām, ka šī ēdiena gatavošana bieži vien rada grūtības un ir nenoteiktība – lielākoties vienmēr steiks ir par daudz pārcepts un rezultātā tas ir sauss, turklāt – gatavošana aizņem daudz laika."

"Tieši tāpēc mēs nolēmām izmantot savas prasmes un zināšanas, lai pielietotu mākslīgo intelektu, kas izcep perfektu steiku, un tieši tā radās "Seergrills"."

"Un, lūk, esam izstrādājuši savu pirmo produktu ar nosaukumu "Perfecta", kas ir pasaulē pirmais ar mākslīgo intelektu darbināmais grils."



Parasti, izmantojot ierastos grilus, tauki no steika nokļūst oglēs un izraisa uzliesmojumu, kas gluži vai izžāvē gaļu un piešķir tai nevienmērīgu tekstūru. Turpretim "Perfecta" atšķiras ar to, ka tas negatavo steikus horizontāli, kā to dara tradicionālais grils. Ierīces lietotājs ieliek steiku grilā vertikālā pozīcijā, līdzīgi kā maizes šķēli tosterī. Ne maznozīmīgs pluss – grils vienmērīgi pagatavo steiku, lai gaļas gabals nebūtu jāapgriež, atšķirībā no tradicionālā grila.

Ar "Perfecta" steiku ievieto metāla režģī, kas pēc tam vertikāli tiek ieslidināts iekārtā. Kad gaļa ir ievietota, lietotājs pieskaras skārienekrāna pogām, lai izvēlētos steika gatavības līmeni. Tikmēr sensori ļauj MI noteikt steika izmēru un biezumu, kā arī tauku saturu. No visas šīs informācijas iekārta nosaka, kādā temperatūrā un cik ilgi ir jācep konkrētais steiks. Programmatūra un sensori zina, kad pārtraukt gatavošanu, novēršot pārkaršanu un aizdegšanās risku.

Pēc tam, kad maltīte nobaudīta, ierīcē var novērtēt ēdiena kvalitāti, un tehnoloģija var izmantot šo informāciju, lai nākotnē pielāgotu vai uzlabotu gatavošanas metodi.

Papildus steikam grilā var pagatavot 50 veidu ēdienus

Grilā "Perfecta" var pagatavot dažādus ēdienus un attiecīgi mainīt gatavošanas metodes – ne tikai liellopa gaļu, bet arī vistas gaļu un zivis. Var arī noņemt vertikālo metāla režģi un ievietot grilā, piemēram, picu.

Uzņēmums ziņo: "Bet gadījumā, ja klientu neapmierina ar mākslīgo intelektu darbināmā ierīce, kas pagatavo steiku viņu vietā, ierīcei ir arī pavāra režīms, kas ļauj veikt pilnu manuālo vadību un pašam grilēt gaļu."