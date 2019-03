Raimonds Tomsons Pasaules vīnziņu čempionātā izcīna godpilno trešo vietu

No 10. līdz 15. martam Antverpenē norisinājās XVI Pasaules vīnziņu čempionāts. Pirmais šāda veida konkurss notika 1969. gadā, savukārt šogad, pēc 50 gadiem, pasākums atgriezās Beļģijā. Prestižajā Starptautiskās Vīnziņu asociācijas (ISA) rīkotajā konkursā 66 someljē konkurencē latvietis Raimonds Tomsons kāpa uz goda pjedestāla, izcīnot augsto trešo vietu, vēsta vīnzinis Ronalds Pētersons.

Šogad konkursā laurus plūca 27 gadus vecais vācietis Marks Almerts (Marc Almert) - viņš ir viens no jaunākajiem šī titula turētājiem pasaulē. Almerts aiz sevis atstāja Dānijas pārstāvi Ninu Hoigārdu Jensenu (Nina Højgaard Jense), savukārt latvietis Raimonds Tomsons, kurš pērn kļuva par Eiropas čempionu, ierindojās godpilnajā trešajā vietā. Tas ir augstākais šāda veida sasniegums ne vien Latvijas, bet visas Baltijas līmenī, norāda Ronalds Pētersons.

Arī pārējie baltieši sevi pierādīja godam - lietuvietis Martinass Parvilonis (Martynas Parvilonis) izcīnīja 4. vietu, savukārt 2018. Latvijas Vīnziņu čempionāta uzvarētājs Kaspars Reitups var lepoties ar 23. labākā vīnziņa titulu pasaulē.

Preses konferencē trešās vietas ieguvējs Tomsons izteicās, ka ar savu sniegumu ir apmierināts un uzskata to par lielisku sasniegumu mazajai Latvijai, neskatoties uz to, ka daudzi no viņa gaidījuši uzvaru. “Dažās situācijās klājās grūtāk, tāpēc pēc uzstašanās, protams, bija arī pārmetumi sev, jo spiediens bija milzīgs, tomēr arī konkurence un pretinieki bija vērā ņemami. Es esmu ļoti pagodināts un laimīgs,” konkursa norisi komentē Raimonds Tomsons.