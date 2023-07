Ramen ar krokodila kāju – Taivānas jaunākā virtuves mode

Slavenās Ramen zupas pagatavošanas latiņa nu pacelta vēl nebijušos augstumos. Restorāns Taivānas dienvidos radījis "Godzilla Ramen", kas izskatās tā, it kā no zupas bļodas gatavojas izlauzties pats briesmonis Godzilla.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Restorāns "Witch Cat Kwai", kas atrodas Taivānas dienvidu pilsētā Douliu, nesen sācis pasniegt Ramen ar krokodila gaļu. Restorāna īpašnieks Čjens "CNN Travel" pastāstīja, ka zupa sastāv no paipalu olām, cūkgaļas, mazajām kukurūzas vālītēm, kaltētiem bambusa dzinumiem, melnajām sēnēm un zivju pastas kubiņiem, savukārt zupas virspusē novietota krokodila priekšējā kāja.

Čjens uzsver, ka sagādāt krokodila kāju nav viegli, arī zupas pagatavošana ir sarežģīts process, tādēļ dienā var pagatavot tikai divas "Godzilla Ramen" porcijas. Par vienu bļodu tiek prasīti 1500 Jaunie Taivānas dolāri (TWD) jeb aptuveni 45 eiro.

Cenā iekļautas ne tikai produktu izmaksas, bet arī skrupulozais pagatavošanas process. Pēc tam, kad krokodila kāja ir notīrīta, to apstrādā ar alkoholu un apviļā garšvielu maisījumā, kas sastāv no ingvera, ķiplokiem un lociņiem. Pēc tam to divas stundas sautē restorāna tradicionālajā buljonā. Kopumā viss process ilgst aptuveni trīs stundas.

"Daudzi [klienti] saka, ka krokodila gaļas garša ir līdzīga vistas gaļai, taču tā ir mīkstāka un staipīgāka," saka Čjens. "Taču kopumā tā garšo līdzīgi kā sautēta vistas kāja."

Plašu uzmanību piesaistījusī Ramen zupa ar krokodila gaļu tapa mēnesi pēc tam, kad Taipejas restorāns "The Ramen Boy" klientiem sāka piedāvāt Ramen ar milzu vienādkājvēzi. Tomēr "The Ramen Boy" piedāvātā zupa ir krietni vieglāk pagatavojama – šefpavārs atklāja, ka vienādkājvēzi iztvaicē vien 10 minūtes pirms pievienot to zupai.

Taču, lai nogaršotu unikālo Ramen ar krokodila gaļu, nepieciešams veikt rezervāciju. Čjens apgalvo, ka visas vietas līdz augusta beigām jau rezervētas.

Jāpiebilst arī, ka Taivānā atļauts audzēt un ēst krokodilus, jo tie nav atzīti par aizsargājamu sugu.