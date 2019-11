Saucot latviešus par reņģēdāju tautu, cilvēki to parasti nedomā kā komplimentu, lai arī tieši tā to vajadzētu uztvert. Izrādās, ka reņģes, īpaši Baltijas jūrā zvejotās, ir produkts, ko galdā varētu celt biežāk, turklāt arī restorānu ēdienkartē šis zivis iespējams atrast. Tās var droši izmantot sardīņu vietā vai izmantot "viltoto nēģu" pagatavošanai. Reņģe ir lēts un ikvienam pieejams produkts, kura lietošanu uzturā varētu uzskatīt par dabai draudzīgu.

Reņģes patiešām var uzskatīt par ikvienam pieejamām zivīm. Rīgas Centrāltirgus mājaslapā to aptuvenā cena norādīta no 0,50 līdz 0,90 eiro par kilogramu. Reņģu liemeņi maksā ap 1,80 eiro par kilogramu, bet fileja – 3,50 eiro. Tās ir lētākās pieejamās zivis tirgū. Salīdzinoši lēti ir arī brekši, ko iespējams iegādāties par vienu līdz trim eiro kilogramā, un karūsas – to cena ir apmēram 2,10 eiro par kilogramu.

Runājot par reņģēm, der paturēt prātā, ka šīs zivis nebūt nevar uzskatīt par prastu produktu, ko šefpavāri neiekļautu restorānu ēdienkartēs. "Restorāns 3" pavārs Ēriks Dreibants uz jautājumu, vai viņam kā pavāram reņģes šķiet vērtīgs un interesants produkts, atbild: "Jā, viennozīmīgi. Mēs arī reņģes izmantojam savā ēdienkartē." Pavārs atklāj, ka viņam pašam viens no mīļākajiem ēdieniem ir apceptas un pēc tam marinētas reņģes. Mazsālītas, ceptas – dažus no zivju pagatavošanas veidiem uzskaita speciālists. "Ļoti labs ēdiens. Kāpēc šim zivīm reizēm nav tādas piekrišanas? Kā visam – nepieciešams labs pīārs (sabiedriskās attiecības – red.). Ja būs labs pīārs, ēdīsim vairāk reņģu."