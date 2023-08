Reņģu zupa un pankūciņas: reņģēdāju leiputrija Mājas kafejnīcu dienās Kaltenē

Īsta pārpilnības zeme zivju ēdienu gardēžiem pavērsies 2. un 3. septembrī Rojas pagasta Kaltenē, kur pagalmā notiks Mājas kafejnīcu dienas. Viesi varēs mieloties gan ar Kurzemes piekrastē tradicionāliem, gan ar pavisam jauniem zivju ēdieniem, un nesteidzīgā atpūtā iepazīt Kaltenes bagātīgo vēsturi un cilvēkus un izbaudīt piejūras bagātīgo dabu, īpaši līdzās esošo akmeņaino jūrmalu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Cik daudz ēdienu no reņģēm var pagatavot, ja lielāko tiesu jau zinām žāvētas, ceptas un marinētas reņģes? Ja ir tik prasmīga un talantīga saimniece kā Dina Čuba, tad izrādās, var radīt pat desmit un vairāk zivju ēdienu! Uzkodu plate, kurā ir pa druskai no dažādiem reņģu ēdieniem, viltotās austeres, reņģu kotletītes sarkanajā mērcē, reņģu frikadeles, pastēte no kūpinātām reņģēm, ķilavmaizītes, Kaltenes reņģu zacene, reņģu pica un pat reņģu plātsmaize! Tā atgādinās kišu – sāļo pīrāgu, kur uz kārtainās mīklas pamatnes savus sudraba vēderus spīdina reņģes ar tomātu mērci un mārrutku krēmu. Patiešām gaidāma īsta reņģēdāju leiputrija!

Ja pašiem garšo, garšos arī viesiem!



Mājas kafejnīca pie Kaltenes kluba viesus uzņems jau trešo gadu. Kaltenes klubs ir Rojas jūras un zvejniecības muzeja filiāle, un tā ir lieliski piemērota Mājas kafejnīcu dienu akcijai – klubs izvietots bijušā Nogales barona vasarnīcā, akmeņainās jūras krastā. Par to, kā iekļāvušies šajā akcijā, stāsta Kristīne Voldemāre, kas ikdienā strādā Rojas tūrisma informācijas centrā, bet pēc darbdienas beigām kopā ar apmēram 10 cilvēku komandu iesaistās mājas kafejnīcas organizatoriskajos darbos. "Aprunājos ar Rojas muzeja kolēģiem, izstāstīju savu ideju, ka Kaltenes klubā vajadzētu izmēģināt noorganizēt mājas kafejnīcu, kolēģi mani atbalstīja un laipni atvēlēja izmantot telpas. Uzreiz bija skaidrs, ka Dina Čuba būs saimniece, kas gatavos ēdienus. Mēs komandā, savstarpēji vienojamies, kādu ceļu iesim, kā darbus dalīsim, kādus ēdienus gatavosim," stāsta Kristīne.

Foto: Publicitātes attēli

Rojas pagastu un Kalteni zivju ēdienu gardēži noteikti pazīst, jo šī Latvijas daļa ir labi zināma, patiecoties gardajiem zivju ēdieniem un ražojumiem. Tāpēc uzreiz bijis skaidrs, ka ēdienkarte būs no zivju ēdieniem, un mūsdienās vispieejamākās zivis ir reņģes, tās ir arī pagasta vizītkarte, paskaidro viņa. "Tāpēc mēs izdomājam dažādus ēdienus no tām. Gatavojam, paši degustējam, un tad lemjam, ko iekļaut ēdienkartes piedāvājumā. Zinu, ka cilvēki speciāli brauc pie mums uz mājas kafejnīcu, jo ikdienā, lai gan dzīvojam jūras maliņā, tomēr nesanāk tik bieži baudīt zivju ēdienus," saka organizatore.

Dažas no reņģu ēdienu receptēm apmeklētāji jau varējuši baudīt iepriekšējos gados, bet šogad kā jaunums būs reņģu zupa. Pērn lielā katlā uz ugunskura vārīta arī laša zupa, kas ir tradicionāla šai piekrastē, un viesiem tā garšojusi tik ļoti, ka pāris stundu laikā katls izēsts tukšs. Šogad izmēģināta arī reņģu pankūciņu recepte. Tās kāds vietējais restorāns jau iekļāvis arī savā pastāvīgajā ēdienkartē. Šī nedēļa Kristīnei ar komandu pagājusi, gādājot produktus no vietējiem zemniekiem, kā arī ostā sagaidīti zvejnieki ar svaigu lomu. Visu nedēļu virtuvē šķind trauki, cep un vāra, lai sagatavotos viesu uzņemšanai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Foto: Publicitātes attēli

Kaltene – iecienīta, unikāla vieta



Kristīne paredz, ka šogad mājas kafejnīcai atsaucība būs tikpat liela vai pat lielāka kā citus gadus. Jau pirmajā gadā, kad iesaistījās šajā akcijā, bijuši pārsteigti par aktivitāti – uzņemts vairāk nekā 100 viesu: kafejnīca visu dienu līdz pat vēlam vakaram bijusi gardēžu pilna. Pērn apmeklētāju skaits jau bijis pat vairāk nekā dubultā. Kristīne lēš, ka bija ieradušies ap 300 cilvēku, bet kafejnīcā mielojušies ap 200. Pusdienlaikā vienlaikus sabrauc pat 80 ēdāju, un kamēr gaida atbrīvojamies galdiņu vai arī pēc ēdiena baudīšanas viesiem ir iespēja iepazīt Kaltenes dabu un vēsturi. Var pastaigāt pa līdzās esošo akmeņaino jūrmalu vai arī doties pusotra kilometra attālumā no Kaltenes jūrmalas, kur mežā atrodas lieli akmens krāvumi, kas tiek dēvēti par kalvām. Līdzīgi veidojumi nevienā citā Latvijas piekrastē nav sastopami.

Dabas pētnieki uzskata, ka šie vaļņveidīgie akmeņu krāvumi, kas vēlāk apauguši ar mežiem, veidojušies pirms vairākiem tūkstošiem gadu, atkāpjoties Baltijas ledus ezeram. Tomēr vietējiem iedzīvotājiem ir savs nostāsts. Dažādus vietējo nostāstus un vēsturi izzināt varēs no kluba vadītājas Gundegas Balodes. Konkrētos laikos viņa vedinās iepazīt kluba vēsturisko ēku, iepazīstinās ar Kalteni, rādīs filmu un foto materiālus, izstāstot Kaltenes vēsturi, stāstot par buriniekiem un kalteniešiem.

Viesi varēs piedalīties arī meistarklasē. Pasākumam piesaistīta vietējā rokdarbniece Anitra Tooma: viņa mācīs, kā aust tīkliņus. Atminaties, padomju laikos modē bija tīkliņveida iepirkumu maisiņi? Tādus varēs iemācīties izgatavot, kā arī iegādāties jau gatavus. Savukārt svētdien pulksten 13 koncertēs vietējās dāmas no ansambļa "Kalitenes saime", priecējot ar muzikāliem priekšnesumiem. Starp citu, Kalitene ir Kaltenes senais nosaukums.

Foto: Publicitātes attēli

Plaša kafejnīcu izvēle



Ja nu kādam pie dūšas neiet zivju ēdieni, Kaltenē varēs atrast arī citu ēdienu piedāvājumu, jo kopumā šai vietā durvis ver piecas mājas kafejnīcas, bet visā Rojas pagastā – 15 mājas kafejnīcas, t.sk., pa vienai Mērsragā un Uguņciemā.

Šogad mājas kafejnīcu akcijai pagastā pievienojušies vairāki jauni dalībnieki. "Mēs piekrastē tādi esam – paskatāmies, kā veicas citiem, un tad uzdrīkstamies. Šī akcija gan viesiem, gan pašiem dalībniekiem sniedz jaunu pieredzi, pozitīvas emocijas. Tā ir iespēja ne tikai iepazīstināt ar savu apkaimi, tās unikalitāti un tradicionāliem ēdieniem, bet arī ļauj iepazīt daudz jaunu cilvēku, kas iedod pozitīvas emocijas un uzlādē darboties ilgākam laikam. Protams, šīs divas dienas, kad jāuzņem daudz viesu, ir grūtas un nakts uz svētdienu paiet negulēta, jo jāgatavo maltītes nākamai dienai, tomēr saņemtais pozitīvisms atsver visus grūtumus," atzīst Kristīne. Viņa visiem novēl labu laiku nedēļas nogalē, un aicina nebaidīties braukt ciemos arī tad, ja ir lietains, jo labos laikapstākļos galdi būs klāti Kaltenes kluba pagalmā, bet lietainākā laikā ēdienu varēs baudīt uz kluba terases vai iekštelpās.

Vairāk informācijas par Mājas kafejnīcu dienām var uzzināt mājaslapā, bet Rojas pagasta mājas kafejnīcu aktualitātes var izlasīt, ja pieseko "Facebook" lapai "VisitRoja": tur, noskenējot QR kodu, ir pieejama arī karte, kurā atrast sīkāku informāciju par katru kafejnīcu, piemēram, tur paredzēto ēdienkarti, programmu, adresi, kontaktinformāciju utt.

Akciju "Mājas kafejnīcu dienas" Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) kopā ar Latvijas Lauku tūrisma asociāciju "Lauku ceļotājs" šogad īsteno jau trešo reizi un tās Latvijā notiek no 14. jūlija līdz 17. septembrim. Tā ir iespēja iepazīt Latvijas krāsainos reģionu dārgumus caur gastronomiju.

"Mājas kafejnīcu dienās" lauku saimniecību, vietējo kopienas entuziastu un uzņēmēju pagalmi, sētas un citas vietas kļūs par mājas kafejnīcām. Apmeklētājiem tā ir iespēja izzināt un baudīt vietējos ēdienus – gūt jaunu garšas pieredzi, kā arī ļauties interesantai kultūras programmai. Ik gadu kafejnīcu skaits pieaug, apliecinot, ka pieprasījums pēc atpūtas laukos ir augsts. Šogad "Mājas kafejnīcu dienas" Latvijā notiek kopumā 42 galamērķos.