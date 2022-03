Restorāna 'Vincents' jaunais šefpavārs Uvis Janičenko turpinās Mārtiņa Rītiņa iesākto

Šodien restorānā "Vincents" tika paziņots restorāna jaunā šefpavāra vārds, kurš turpinās īstenot Latvijas pavārmākslas leģendas – Mārtiņa Rītiņa iedibinātās restorāna vērtības. Jaunais "Vincents" šefpavārs ir Uvis Janičenko, kurš desmit gadus dzīvojis, mācījies un strādājis Mišelina zvaigžņu restorānos ārzemēs ar skaidru plānu – atgriezties.

Tiesa, dzīve plānus mēdz koriģēt. Uvja Janičenko uzsākto darbu restorānā "Rūme" neilgi pēc atgriešanās pārtrauca kovids. Savukārt "Vincents" plānus, aicinot Mārtiņu Rītiņu atgriezties restorāna vadībā, pārtrauca Mārtiņa Rītiņa aiziešana mūžībā. Kā preses konferencē pastāstīja restorāna valdes loceklis Emīls Jakrins, tas bijis īsts izaicinājums – definēt restorāna nākotni bez Mārtiņa. Tomēr kopā ar partneriem tika pieņemta vienošanās turpināt Mārtiņa iesākto un saglabāt restorānu "Vincents". Šefpavāru Uvi Janičenko Mārtiņš Rītiņš ir vēlējies redzēt savā komandā, jo saskatījis viņā lielu potenciālu. Nu Uvim būs jāuzņemas restorāna gastronomiskā vadība, 1. aprīlī stājoties šefpavāra amatā.

Kā Uvis Janičenko teica preses konferencē, viņš amata piedāvājumu pieņēmis aiz cieņas pret Mārtiņu Rītiņu. "Skaidrs, ka ceļš būs grūts. Nesolu nekādu revolūciju, mēs evolūcijas ceļā attīstīsim resrorāna darbību uz pamatiem, kādus Mārtiņš te būvējis vairāk kā 25 gadus."

Jautāts par to, kāds ir viņa paša īpašais šefpavāra rokraksts, ko varēs redzēt restorānā, Uvis Janičenko saka: "Apzināti esmu devies skoloties uz Skandināviju, uz Japānu, un 2010. gadā aizbraucot no Latvijas, es zināju, ka noteikti atgriezīšos. Rokrakstā varēs redzēt gan kaut ko no Skandināvijas, gan piesitienu no Japānas, kas man ir tuva gan dvēseliski, gan garšas ziņā. Tās vietas, kur esmu skolojies un strādājis, noteikti būs redzamas arī uz šķīvja."

Arī restorāna "Vincents" valdes locekle Mona Martinsone, runājot par par restorāna turpmāko darbību un nākotnes attīstības vīziju, atzīst, ka restorāna koncepts kardināli nemainīsies un ka Mārtiņš Rītiņš joprojām būs restorāna dvēsele: "Esam apņēmības pilni turpināt Mārtiņa iesākto un strādāt pēc principa, "Darīt labāko, ko tajā brīdī var!", kā viņš teica. "Vincents" bija Mārtiņa ģimene un mājas, tāpēc arī turpmāk mēs vēlamies, lai katrs viesis šeit jūtas gaidīts. Restorāna komanda turpinās rūpēties par ikkatra viesa vēlmēm.

Protams, liela nozīme restorānā joprojām tiks piešķirta produktu izcelsmei un kvalitātei: turpināsim sadarboties ar vietējiem zemniekiem un saimniecībām, taču meklēsim sadarbības iespējas arī citur pasaulē, lai nodrošinātu gan produktu kvalitāti, gan kvantitāti. No savas puses darīsim visu, lai ikviens, izejot no restorāna, ir par vienu neaizmirstamu atmiņu bagātāks un ar vēlmi atgriezties pie mums."

Vai "Vincents" varētu būt pirmais Latvijas restorāns, kurš pārskatāmā nākotnē iegūst Mišelina zvaigzni? Jaunais "Vincents" šefpavārs Uvis Janičenko saka: "Ir tāds teiciens: ir jātiecas uz Mēnesi, lai lidinātos starp zvaigznēm. Ambīcijas un mērķi ir lieli. Strādāsim. Kas zina, varbūt kādā jaukā dienā šeit Mišelina viesis iegriezīsies. To neviens nevar pateikt."

