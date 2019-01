Rīgā spēkiem mērosies 60 talantīgi bārmeņi no visas pasaules

31. janvārī, Rīgā, "Olympic Voodoo Casino" telpās jau devīto reizi norisināsies viens no pasaulē prestižākajiem bārmeņu šoviem – "OlyBet Flairmania 2019", pulcējot 60 talantīgus bārmeņus no visas pasaules, "Delfi" informē pasākuma organizatoru pārstāve Alise Pabērza.

"Flair bartending" ir kokteiļu pagatavošanas veids, kas sevī ietver akrobātiskus un mākslas elementus bārmeņa izpildījumā, izmantojot dzērienu pudeles, instrumentus, glāzes un citas kokteiļiem nepieciešamās sastāvdaļas.

Šogad sacensībās piedalīsies 60 bārmeņi no 19 valstīm, tajā skaitā arī astoņas sievietes, kuras sacentīsies par "Flairmania Supergirl" balvu. Tālāko ceļu uz Latviju mēros bārmeņi no Japānas, Argentīnas, Meksikas un Maurīcijas Republikas. Plaši pārstāvēta būs Itālija, Polija, Krievija un citas valstis. Sacensības sāksies jau pulksten 10 rītā, savukārt fināls ar 10 labākajiem bārmeņiem norisināsies no pulksten 21.

Latviju šajās sacensībās pārstāves "WFA Grand Slam" 2018. gada pasaules čempions, rīdzinieks Deniss Trifanovs. "WFA Grand Slam" ir augstākā līmeņa "flair" bārmeņu sacensības pasaulē. Kopā ar Denisu par augstām vietām "OlyBet Flairmania 2019" cīnīsies arī Linards Grundmans un Romāns Kovaļenoks.

"Mēs esam lepni, ka jau devīto reizi pasaules talantīgākie "flair" bārmeņi dodas uz Latviju. Ir milzīgs gandarījums, ka mums ir izdevies noorganizēt tik prestižas sacensības, kā arī noturēt šo latiņu tik augstu. Šīs ir un paliek numur viens "flair" bārmeņu sacensības pasaulē!" savu viedokli pauž Latvijas Bārmeņu federācijas prezidents Raitis Akerblūms.

Žūrijas sastāvā būs sastopams gan horeogrāfs Agris Daņiļevičs, gan "Flair" bārmeņu leģenda Kristians Delpešs (Christian Delpech) no Amerikas, arī Timpa Nijsonens (Timppa Nyyssonen) no Somijas un Manuels Vīzers (Manuel Wieser) no Vācijas, kā arī populārais Edijs Rudzinskas (Eddie Rudzinskas) no Īrijas.

Pasākuma video translācija būs skatāma www.bartending.lv.