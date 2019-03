Rīgas kulta ēdieni: 13 latviešu iecienīti gardumi, ar ko pacienāt ārzemniekus

"Rīgā strauji attīstas "street food" – ielu ēdiena kultūra, taču procesā šķietami aizmirstam par veco, labo mūsu reģiona klasiku, tā vietā sekojot pasaules trendiem un ceļot gaismā burgerus, kebabus, nūdeļu zupas utt. Gribas nedaudz pacīnīties pret biedējoši straujo globalizāciju, piedāvājot savu vīziju par Rīgas kulta ēdieniem," "Tasty" atklāj "Life in Riga" autore Lelde Beņķe.

Iedvesmojoties no tūrisma ceļveža "Lonely Planet" izdevuma "Ultimate Eatlist" (ceļvedis gardēžiem par to, kas noteikti jānogaršo), Lelde Beņķe vietnē "Life in Riga" izveidojusi līdzīgu ceļvedi Rīgas viesiem par to, kurp doties gardēdim, kas vēlas baudīt īstenu Rīgas garšu. Ideāli piemērots tiem, kas nemeklē trakus piedzīvojumus ar balzama šotiem vai "Laimas" šokolādi. Tā vietā – labi trekns komforta ēdiens, lai pilnvērtīgi varētu izbaudīt ēšanas ceļojumu caur Rīgu.

Lai gan uzskaitītie ēdieni nebūt nav tīri latviski, Leldes ieskatā tie ir Rīgai un arī Latvijai kopumā raksturīgi, kas citur pasaulē nav tik viegli atrodami: "Tie ir arī ēdieni, ko ikdienā patērē vietējie iedzīvotāji, ne tikai jaunie hipsteri Kā arī tie nav "šprotes, balzams, jāņu siers" variants, kas pieminēts katrā ceļvedī."

Lūk, Leldes pārdomas par Rīgas kulta ēdieniem. Te atradīsi raksta oriģinālversiju, ko nosūtīt angliski lasošajiem draugiem.

Belaši un kāpostu pončiki

Agrāk, kad īpaši nepievērsu uzmanību dienišķās pārtikas izcelsmei, belaši bija biežs viesis manā ēdienkartē, neatkarīgi no pilsētas leģendām, ka maltās gaļas pildījuma izcelsme it kā ir tālu no ierastās cūkgaļas vai liellopa gaļas. Daži pieminēja žurkas, citi ielas runčus vai baložus, kas noķerti kaut kur Centrālās stacijas un Centrāltirgus apkaimē.

Vienīgais, par ko domāju – tie garšo labi. Pārlecot 20 gadus tālā nākotnē – šobrīd es krietni piedomāju, pirms ļauju savām lūpām skart ko belašveidīgu, pat tad, ja vidū tiešām ir cūkgaļas vai liellopa gaļas pildījums. Taču es labprāt dodu priekšroku tā "brālēnam" – kāpostu pončikam jeb kāpostu virtulim.

Skumji gan atzīt, taču izskatās, ka smūtiju un "street food" festivālu laikmetā, eļļā vārītie labumi ir izmirstoša tendence. Bērnībā atceros sevi pērkam belašus noplukušā stendiņa pie autoostas, bet tagad tos var atrast tikai konkrētās vietās Centrāltirgus piena paviljonā un Centrālās stacijas tuneļos.

Šajā kolekcijā atradīsi receptes ne vien belašiem, bet arī pončikiem, čeburekiem un sirņikiem.

Ķiploku grauzdiņi

Kraukšķīgi, ķiplokoti rupjmaizes gabaliņi, kas eļļas peldē izcepti līdz perfekcijai - ķiploku grauzdiņi ir viens no iecienītākajiem latviešu našķiem pie alus vai kā uzkoda ballītēs. Visgardākie, kad pasniegti karsti, ar skābā krējuma vai siera mērcīti. Tos Rīgā var meklēt visur – gan apšaubāmas reputācijas alus bāros, gan stilīgos gastrokrogos.

Saldējuma kokteilis

Divas sastāvdaļas, kas sajaucas brīnumgardā kokteilī. To vasaras sezonā Rīgā pasniedz teju visur – sākot no biroja ēdnīcām līdz pat augstākās raudzes restorāniem. Saldējums un sula. Ideāli savā vienkāršībā. Populārākās saldējuma kokteiļa garšas noteikti ir plūmju un persiku.

Te vienkopus atradīsi septiņu saldējuma kokteiļu receptes.

Pelmeņi

Mazas mīklas kabatiņas, kas pilnas ar prieku. Krievu virtuves izcelsmes pelmeņi, kas pildīti ar gaļu, sieru vai dārzeņiem. Pasniegti ar skābo krējumu, etiķi, adžiku, marinētiem gurķīšiem un, vismaz manā ģimenē, arī ar sojas mērci.

Reiz, kad man bija 13, tētis ieteica pārāk neaizrauties ar šķīvī esošo pelmeņu izpēti, lai nebūtu jādomā par to, no kā tad īsti sastāv pelēcīgā pildījuma masa. Es par to uz tēti neļaunojos, pat vēl vairāk - pēc dažiem gadiem kļuvu par veģetārieti, tā kā nu jau ir pagājis krietns brīdis, kopš pēdējo reizi baudīju klasiskus cūkgaļas vai vistas gaļas pelmeņus. Bet daudzi vakari noslēgušies, alkatīgi šķinot iekšā cepta siera pelmeņus Vecrīgas pelmeņu kafejnīcā. Un man patīk jaunās, veģetāriešiem draudzīgās pelmeņu versijas, kas parādās veikalu saldētavās.

Pelmeņu vietas, kas jāapciemo, ja vēlies pamieloties ar pelmeņiem: "Kurzemes pelmeņi", "Handmade Kitchen" Tērbatas ielā, "Pelmeņi XL", mājas virtuves.

Zelta likumus, kuri jāievēro, gatavojot pelmeņus mājās, uzzināsi, izlasot šo padomrakstu.

Karbonāde

Mīklas mētelītī iecepta vistas vai cūkgaļas šnicele. Absolūtā nepieciešamība biroju ēdnīcu, ceļmalas kafejnīcu ēdienkartēs, kā arī dažādos bistro un līdzīgās nepretenciozās ēstuvēs. Latvijā pastāv nerakstīts likums, ka jebkurā ēstuvē, kas atrodas ārpus lielajām pilsētām un lauku reģionos, obligāti jāizvēlas ēst karbonādi un neko citu. Šajās vietās pavāri tiešām zina, kā karbonādi pagatavot, un dara to izcili.

Visu cieņu kolēģiem no "Karbonade.lv", kas karbonāžu medības padarījuši par pavisam vieglu darbiņu - atliek vien ieiet, lūk, šajā interaktīvajā kartē, lai atrastu Rīgas un visas Latvijas labākās karbonāžu vietas. Tas tikai pierāda, cik liela latviešu kulta delikatese ir karbonāde.

Kartupeļu pankūkas

Rīvētu kartupeļu pankūkas, kas pasniegtas ar krietnu karoti skābā krējuma. Tāpat kā karbonāde gaļas ēdājiem, tā kartupeļu pankūkas veģetāriešiem allaž ir droša izvēle.

Šajā rakstā atklājām labākās tautas metodes un receptes kraukšķīgām un zeltainām kartupeļu pankūkām.

Auzu pārslu deserts

Kraukšķīgas, viegli karamelizētas auzu pārslas, kas iegūlušās mīkstā putukrējuma gultiņā. Patiešām, šis ir viens no maniem visu laiku mīļākajiem desertiem. Man, pat rakstot šos vārdus, uznāca kāre jau atkal to nobaudīt.

Te atradīsi biezpiena-putukrējuma krēmam ar karamelizētām auzu pārslām.

Kafijas krēms

Kafijas un krējuma želeja, ko pasniedz ar vaniļas mērcē vai ķīselī. Dievinu "ļurīgo" deserta tekstūru! Rūdīti vegāni gan no šī labāk lai izvairās, jo kafijas krēmā ir krietna tiesa želatīna.

Lūk, kafijas krēma recepte no "Tasty" krājumiem.

Šašliks

Rīgā un visā Latvijā tas ir tikpat populārs, cik Azerbaidžānā, Ukrainā, Gruzijā un daudzās citās postpadomju valstīs. Neviena latviešu dārza ballīte nav iedomājama un pilnīga bez šiem marinētajiem un uz iesmiem uzdurtajiem gaļas gabaliņiem. Īpaši iecienītas ir etiķa un majonēzes marinādes.

Lūk, te meklē adreses 10 kolorītām ēstuvēm Rīgas robežās, kur iespējams nobaudīt gardu šašliku.

Rauga pankūkas

Pufīgas, eļļainas rauga pankūkas. Atceros, ka vidusskolā, katru otro ceturtdienu bija pankūku diena un tās nesa servētas kalniem. Tie bija retie brīži, kad izvēlējos ēst skolas ēdnīcā. Pankūkas pasniedza ar krējumu un ievārījumu, bez jebkādiem augļiem vai dārzeņiem. Lieliskas manas "neveselīgās" pagātnes atmiņas!

Šo gardumu meklē kafejnīcās un Rīgas Centrāltirgū. Un nelauzi galvu par eļļu, kurā tās tiek ceptas.

Šajā rakstā atklājām knifiņus, kas jāņem vērā, ja vēlies čaganās rauga pankūciņas cept mājās.

Biezpiena plācenīši

Piena produkti ir latviešu vājība, un biezpiena plācenīši ir oda biezpienam. Vegāna murgs – biezpiena plācenis – sastāv no biezpiena, olām, cukura, miltiem, un plāceņus pasniedz ar ievārījumu, vai – vēl labāk – vēl vairāk piena produktu skābā krējuma formā. Brokastu favorīts.

Te meklē receptes un padomus, kā pareizi cept biezpiena plācenīšus.

Siera salāti

Neesat lētticīgi, domājot, ka šie salātiņi ir veselīga izvēle. Siera salāti ir smagnējs zieķis no lēta siera, majonēzes, ķiplokiem un burkāniem. Ir pārbaudīts praksē - ja uz kādu mājas ballīti cienastā aiznes mīklas groziņus, kas pildīti ar siera salātiem, ir garants, ka būsi mīlētākais viesis pūlī. Parasti tie ir tuvējā lielveikalā nopērkamie mīklas groziņi, kas pildīti ar turpat veikalā nopirktiem siera salātiem.

Lūk, receptes 10 salātiem, kas ir kā radīti groziņu, lavaša rullīšu un sviestmaižu pildījumam.

Siļķmaizītes

Rupjmaizes vai saldskābmaizes rika ar siļķes plāksnīti un, iespējams, pāris diļļu vai pētersīļu zariņiem, kam virsū uzlikta sīpola šķēlīte. Klasiska ballīšu uzkoda, kas palīdzēs vieglāk dabūt lejā degvīna malku. Ja vēlies to nobaudīt, atrodi tuvāko šaubīgo bāru, ēdnīcu vai steidz uz Rīgas Centrāltirgū. Bet, ja vēlies ārzemju draugus pacienāt ar mājās gatavotām siļķmaizītēm, te atradīsi varen patriotisku recepti.

Kādi ir tavi iecienītākie Rīgas kulta ēdieni? Neslēp sveci zem pūra - padalies komentāros!