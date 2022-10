Rudens Rīgas restorānu nedēļa uzņem apgriezienus – ko izbaudīt šajā reizē?

Tas izklausās ne tikai sarežģīti (kur dabūt, kā sagatavot un pagatavot), bet arī sasodīti dārgi! Lūk, līdz 30. oktobrim, laikā, kad tikpat sasodītie lielie apkures rēķini vēl tikai ceļā, laiks sev sagādāt gastronomisku piedzīvojumu, kas izmaksās 20 – 35 eiro par trīs kārtu maltīti. Par 20 eiro varēs izbaudīt Andrejostas kvartāla piedāvātās maltītes, bet pārējos restorānus un to piedāvājumus var atrast šeit.

Padomāts ir par visiem, gan par vegāniem un veģetāriešiem, gan arī par tiem, kam garšo gaļa un zivis. Īpašs lūgums no restorāniem un ieteikums no tiem, kas šo pasākumu apmeklē ne pirmo reizi – rezervējiet sev tīkamo restorānu laikus, tā vienkārši, ierodoties no ielas, pie restorānu nedēļas piedāvājuma netikt!

To, ka restorānu nedēļa ir iemīļota un gaidīta, sevišķi pēc pandēmijas ierobežojumiem, liecina rosība sociālajos tīklos, priecīgi satraukti ir gan restorāni, gan apmeklētāji.

Piemēram, restorāns "B Bārs" sola vietējos produktus: lai nonāktu līdz izcilam rezultātam, tiek meklēti labākie vietējie sezonas produkti un strādāts pie interesantām un smalkām garšu niansēm.

"Sidrērija" kārdina ar krāšņām, gardu ēdienu bildēm.



"Fabrikas restorāns" sola ne tikai trīs kārtu ēdienkarti, bet arī divus komplimentus.



Lai izdevies garšas ceļojums un jauks piedzīvojums!