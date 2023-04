Šašliki Mangaļos, tirgus un izcili kokteiļi – kā londonieši jūsmoja par Rīgas piedāvājumu

Lai novērtētu to, kas tepat pie mums pieejams, vērts paskatīties uz Rīgu no ārzemnieku skatupunkta. Faktu, ka Rīgā ir ne tikai kolorītais Centrāltirgus, tradicionāli šašliki, mūsdienīgas ceptuves un pasaulē labākie kokteiļi, vēlreiz apstiprinājuši divi vlogeri no Londonas, kuri veido saturu kanālā "Topjaw". Nedēļas nogalē publicēts pirmais video no viņu veidotās "48 stundas …" rubrikas, kas ir par Rīgu – pirmajā sērijā daudzveidīgo galvaspilsētu abiem gardēžiem izrādījis Mārtiņš Sirmais, viens no Latvijā zināmākajiem šefpavāriem.

Kurp tad devās "Topjaw" jeb stāstnieks Džesijs un operators Vils? Liels ir viņu pārsteigums, ka pirmais Sirmā izvēlētais pieturpunkts ir… slavenie Mangaļu šašliki. Džesijs joko, ka bija lūdzis gardēžus aizvest uz autentisku vietu, bet ne tik autentisku kā 1970. gadu padomju Latvijā. "Un tās ir brokastis?" apsēžoties pie galda ar jēra šašlika iesmiem, dārzenīšiem, svaigi ceptu maizi un mērcītēm, vaicā Džesijs. "Mums tās ir brokastis! Bet patiesībā tas ir vasaras ēdiens," atbild Mārtiņš Sirmais.

Pēc šašlikiem trijotne devās uz vienu no labākajām Rīgas beķerejām – "Mīkla", lai nobaudītu izcilo mandeļu kruasānu. Tas nebūtu Sirmais, ja Rīgas ciemiņus neaizvestu uz Centrāltirgu – vietu, kur šefpavārs nereti vada interesantas garšu ekskursijas. Londonieši ir viegli pārsteigti, ka Sirmais tur jūtas kā mājās, saimnieko aiz letēm un ļauj gardēžiem visu nogaršot.

Nākamā pietura ir "Ceptuve ČAU", kur saimnieko, Sirmā vārdiem, "jaunie kulinārijas censoņi, kuriem vēl mirdz acis". "ČAU" pārsteidz ar pašu brūvētu kombuču, pelēko zirņu falafeliem, kartupeļu picu un citiem pārsteigumiem. Džesijs un Vils paspēj pamieloties arī "3 pavāru restorānā", kura saimnieks ir Mārtiņš Sirmais. Baudot ēdienu, viesi atzīst, ka pasniegšanas veids ir tieši tik kolorīts, cik pats Sirmais. Savukārt Baltijā labākās zivis duo nobauda izcilajā restorānā "Tails".

Viens no interesantākajiem pieturpunktiem ir burgernīca "Boo The Burger" Klusajā centrā, kur sātīgo maltīti bauda kopā ar dzirkstošo vīnu. Un nedrīkst aizmirst arī par izciliem kokteiļiem vakara noslēgumā! Džesijs un Vils paviesojas vienā no pasaules labākajiem bāriem "Gimlet", kā arī slēptajā bārā "nosaints". Kurp aizvedīs otrā sērija, varam tikai minēt!

