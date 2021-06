Šefpavāri vienojas vēl nebijušā kulinārijas projektā Baltijas mērogā – izdos īpašu pavārgrāmatu

Šī gada rudenī veikalu plauktos parādīsies grāmata "Baltic Chefs", kurā būs apkopotas 90 izcilu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas šefpavāru 180 receptes. Ar savām kulinārijām idejām grāmatā dalīsies arī pazīstami ēdienu blogeri.

Grāmatas idejas pamatā ir vēlme ne vien apkopot izcilu Baltijas šefpavāru kulināros rokrakstus un sniegt līdz šim nebijušu ieskatu Baltijas kulinārijā, bet atspoguļot restorāna līmeņa ēdienus viegli saprotamā veidā, lai tos ikvienam būtu iespējams pagatavot mājās. Katrs pavārs grāmatā publicēs divas savas interesantākās receptes ar izsmeļošu gatavošanas procesa aprakstu. Grāmatu papildinās krāšņas fotogrāfijas.

"Katram pavāram ir savs unikālais "rokraksts", bet neskatoties uz to, mūs apvieno izcili vietējas izcelsmes produkti un izsmalcināta garša. Kas attiecas uz ēdiena servēšanu un restorāna nišu – tās ir mūsu lielākas atšķirības vienam no otra. Viens no manis gatavotiem ēdieniem grāmatai ir klasisks itāļu deserts ar upenēm un vieglu Rīgas Melnā balzāma garšas noti. Manā skatījumā, šis ēdiens ir spilgts piemērs, kā alkoholisku dzērienu ar upeņu sulu pārvērst desertā", — ar grāmatas tapšanas aizkulisēm dalās pazīstamā Jūrmalas restorāna "36. Līnija" šefpavārs un īpašnieks Lauris Aleksejevs.

"Mūsu skatījumā, šī ir unikāla iespēja iepazīstināt lasītājus ar Baltijas kulinārijas kultūru," stāsta "Baltic Chefs" projekta autors Artūrs Arnicāns. "Baltijas reģions ir slavens ar savām kulinārajām tradīcijām. Restorānu ēdieni bieži izskatās sarežģīti un rodas iespaids, ka tos ir grūti pagatavot bez īpaša aprīkojuma un zināšanām. Mēs vēlamies, lai mūsu lasītājs var pagatavot izmeklētus ēdienus savās mājās pēc labākajās restorānu tradīcijām. Vēl bez gardu ēdienu receptēm mēs vēlamies pastāstīt arī par to, kas svarīgs ir pašam šefpavāriem un kas ir tās lietas, kas virza viņus uz priekšu kreatīvajā procesā."