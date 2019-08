Septembrī gardēži aicināti baudīt Liepājas restorānu nedēļu

No 23. līdz 29. septembrim Liepājā norisināsies jau trešā restorānu nedēļa, kurā dalību pieteikuši 23 Liepājas restorāni un kafejnīcas. Restorānu nedēļas piedāvājums sastāvēs no trīs ēdieniem – uzkodas, pamatēdiena un deserta. Īpašā piedāvājuma cenas būs sākot no 11 līdz 20 eiro, informē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas pārstāve Dace Freidenfelde.

Šogad Liepājas restorānu nedēļā piedalīsies šādi restorāni: "MO Liepāja", "Piano", "Roma", "Upe", "Čello", "Libava", "Oskars", "Portus", "Hot Potato", "Palmas", "Tex–Mex Liepāja", "Pastnieka Māja" un "BIG7". Tāpat īpašas ēdienkartes būs kafejnīcās "Darbnīca", "Red Sun Buffet", "Red Sun Buffet Beach Bar", "BB Cafe", "Krisdole", "Vecliepāja", picērijās "Amberpizza" un "StrikePizza", bārā "Bruno" un burgernīcā "Streetburger".

"Ikviens liepājnieks un pilsētas viesis aicināts izmantot šo iespēju un iepazīt Liepājas šarmanto restorānu un kafejnīcu piedāvājumu. Īpaši restorānu nedēļai veidotās ēdienkartes tiks publicētas tuvāko nedēļu laikā mājas lapā liepaja.lv," - tā Dace Freidenfelde.

Restorānu nedēļas izskaņā, no 27. līdz 29. septembrim, ikviens liepājnieks un pilsētas viesis tiek aicināts koncertzālē "Lielais dzintars" apmeklēt Liepājas mākslas forumu. Šogad festivāls svinēs savu piekto jubileju, tāpēc programma solās būt krāšņāka kā jebkad. Ar desmit dažādu žanru un dažādu māksliniecisko valodu notikumiem Liepājas mākslas forums savus klausītājus šogad ielūdz uz sarunu. Sarunu caur deju, mūziku, vizuālo mākslu, teātri, operu un kino. Piedaloties māksliniekiem no Nīderlandes, Somijas, Beļģijas, Lielbritānijas, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, festivāls atspoguļos mūsdienu mākslas aktualitātes Eiropā un pasaulē.