Septiņas zāļu tējas mājas aptieciņai un atspirdzinājumam

Lavanda ir viens no ēterisko eļļu piesātinātākajiem augiem, kas visbiežāk tiek lietots ārīgi. Taču lavandu var izmantot arī tējās, tikai jārēķinās, ka sākotnēji tējas garša var likties specifiska. No lavandas pagatavota tēja uzlabos miega kvalitāti, tāpat to iesaka lietot kā palīglīdzekli depresijas novēršanai. (Lavanda nav ieteicama grūtniecības laikā.)

Šobrīd daudzviet Latvijas laukos pilnā plaukumā zied košās ugunspuķes, tādēļ vajadzētu atrast laiku, lai ziemas krājumiem sarūpētu arī ugunspuķu tēju. Šis leģendām apvītais dzēriens ir ne vien ļoti garšīgs, bet arī sniedz kolosālu enerģijas devu, palīdz cīņā ar stresu un ir apveltīts arī ar daudzām citām veselībai noderīgām īpašībām. Kā to pareizi ievākt un pagatavot, "Tasty" skaidrojām šajā rakstā.

"Lai jebkura tēja vai dzeramais ūdens būtu interesantāks, garšu un krāsu spēlei tiem var pievienot netradicionālākus augus, piemēram, dārza zemeņu kauslapas, meža zemenes, upeņu ogas un lapas, rudzupuķu ziedus, rožu ziedlapas, arī dārzā sastopamos garšaugus, piemēram, ķimenes, izopu," piebilst farmaceite.