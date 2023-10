Skaistā, kraukšķīgā kartupeļu kūka – 'Pommes Anna'

"Pommes Anna" jeb "Kartupeļi Anna" ir populāra franču piedeva. Jā, franči dara skaistas lietas ar kartupeļiem, un no visiem lieliskajiem kartupeļu ēdieniem, ko viņi gatavo, "Pommes Anna" ir klasika, kas pelnījusi lielāko atzinību ārpus Francijas. Pēc Džūlijas Čaildas vārdiem, tā ir visu laiku labākā kartupeļu recepte. Tā ir arī viena no vienkāršākajām franču virtuves receptēm: sastāv no skaisti kārtotiem plānās šķēlēs sagrieztiem kartupeļiem, kas papildināti ar sviestu un sāli.

"Pommes Anna" – ir sviestveida kūka, kas sastāv no plānām (gluži kā papīrs) kartupeļu šķēlītēm. Patiesībā savā kārtainajā veidā un cepšanas stilā "Pommes Anna" ir līdzīga kartupeļu sacepumam. To gatavo no trim sastāvdaļām: kartupeļiem, sviesta un sāls. Lai gan tas ir klasisks ēdiens, tas vienlaikus ir bezgala elegants. Patiesībā šis ēdiens galvenokārt tiek pasniegts restorānos, jo tas ir tehniski sarežģīts un to gatavošanas mākslu māca pat kulinārijas skolās.

Ēdiens tika atklāts Napoleona III laikmetā. Krāšņais stāsts vēsta, ka ēdiens nosaukts par godu slavenai kurtizānei Annai Deslionai, kurai bijusi nozīmīga ietekme galmā. Sieviete bieži apmeklējusi restorānu "Café Anglais", kur šerfpavārs Ādolfs Duglerē izgudroja šo ēdienu, lai godinātu Annu un turīgo klientu loku, kurus viņa atveda uz šo populāro restorānu. Neskatoties uz kolorīto vēsturi, tas ir ļoti garšīgs ēdiens, ko var pagatavot mājās bez lielām pūlēm.

Protams, ir radītas arī neskaitāmas variācijas šim ēdienam! Proti, pamatrecepti var papildināt ar dažādiem papildus produktiem, piemēram, sieru vai citiem dārzeņiem (šajā gadījumā pievienojām ķiploku, lai maigajiem kartupeļiem piešķirtu saldi asu kontrastu. Arī timiāns nav obligāts, bet tas labi sader ar sviestu). Tāpat citi kulināri ēdienam pievieno plānās šķēles sagrieztu sīpolu. Taču patiesībā "Pommes Anna" tas nav nepieciešams! Vienkāršā kartupeļu un sviesta garša rada komfortu, bet kraukšķīgā un mīkstā mijiedarbība šajā ēdienā to paceļ citā līmenī. Kartupeļi no ārpuses kļūst zeltaini brūni un kraukšķīgi, bet iekšā esošie iesūc sviestu un kļūst bezgala mīksti.

Bez šaubām, ir daudzas receptes, kā pagatavot "Kartupeļus Anna", un lielākā daļa no šīm receptēm ir diezgan sarežģītas. Tomēr "Tasty.lv" parādīs, kā tos pagatavot vieglajā versijā mājas apstākļos ar ikdienišķām sastāvdaļām un aprīkojumu.

Kartupeļus (aptuveni vienu kilogramu) nomizo un, izmantojot asu nazi vai mandolīnas griezēju, saēvelē plānās 1-2mm ripās (neliec sagrieztus kartupeļus ūdenī! Ciete būs nepieciešama, lai ēdiena slāņi labāk turētos kopā).

Sviestu (aptuveni 100 grami) izkausē nelielā katliņā.

Ar sviestu iesmērē cepamo formu.

Ieslēdz cepeškrāsni un ļauj tai sakarst līdz 180 grādiem.

Formā kārto kartupeļu ripiņas tā, lai katra jaunā daļēji pārklāj iepriekšējo. Kartupeļiem jāizkārtojas gluži vai zieda formā.

Kad kārta pilna, pārslaka ar izkausēto sviestu, pārkaisa ar sāli un timiānu, kā arī sasmalcinātu ķiploku.

Liek nākamo kārtu un tā, līdz visi kartupeļi izmantoti.

Atlikušo sviestu pārlej pa virsu.

Kartupeļus pārklāj ar cepampapīru un kārtīgi sapresē.

Cep aptuveni 50 minūtes (ilgums atkarīgs no kartupeļu šķirnes, kā arī sacepuma biezuma).

Gatavu izgāž kā kūku.

Pasniedzot var pārkaisīt cieto sieru.

Cepti kartupeļi franču gaumē lieliski garšos gan ar krējumu, gan ķiploku vai zaļumu mērcīti. Pievieno kraukšķīgu gurķīti un vakariņas būs lieliskas.