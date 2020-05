Soctīklus pārņēmis jauns trakums – maizes cepšana vardes formā

"Froggy bread" jeb "Vardes maizes" trakums neparedz zaļā abinieka iecepšanu maizē, kā tas tiešajā tulkojumā varētu šķist. Tas ir jauns, pandēmijas laikā aizsākts kulinārais izaicinājums gan lietpratējiem, gan arī iesācējiem, kas paredz maizes formas izveidošanu un izcepšanu vardes formā, rakstā "Fox News". Lai gan uzdevums neizklausās no sarežģītākajiem, rezultāti ir ļoti dažādi – sākot no īsteniem šedevriem līdz pat īsti nesaprotama izskata maizes kukulīšiem.

Kā vēstī "Fox News", jaunais trakums aizsācies jauniešu un daudzu slavenību vidū populārajā "TikTok" platformā. Ņemot vērā, ka rosīšanās pa virtuvi un dažādu jaunu recepšu izmēģināšana šim laikam piestāv īpaši labi, arī maizes cepšana "sektors" nav atstāts novārtā, nākot klajā ar veidu, kā ne tikai pārbaudīt savas prasmes, bet arī iepriecināt līdzcilvēkus ar interesantu gala rezultātu.

Savus veikumus – gan izdevušos, gan arī ne līdz galam – cilvēki publicē dažādās interneta platformās, tostarp jau iepriekš minētajā "TikTok", kā arī "Instagram", "Facebook" un "Twitter". Citi lietotāji vai nu apbrīnā priecājas par izteiksmīgo un patiesi vardei līdzīgo rezultātu, vai arī nodrošina sev humora devu par ne tik veiksmīgajiem rezultātiem.

"Tasty" piedāvā ielūkoties, cik dažādas vardes formas maizes izdevies sacept cilvēkiem visā pasaulē un, iespējams, iedvesmoties un izmēģināt spēkus arī pašam!

