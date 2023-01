Šogad ģimenei gatavošu veselīgāk! Bet ar ko sākt?

Janvāris daudziem sākas ar dažādu mērķu izvirzīšanu tikko sagaidītajam jaunajam gadam – kāds vēlas iemācīties jaunu valodu, cits nomainīt darbu, vēl kāds sportot vismaz trīsreiz nedēļā. Un tad ir tie, kas skaļi saka – “Šogad mūsu ģimene beidzot ēdīs veselīgāk!” – pārliecībā, ka nu vairs nekādu smalkmaizīšu, majonēzes restīšu un ļauno kartupeļu šķīvī nebūs. Bet vai tiešām nepieciešams būt tik krasiem savu uztura paradumu vērtējumā, ja mērķis ir ēst veselīgāk, nevis tievēt?

Pēdējo gadu laikā no uztura speciālistiem aizvien vairāk dzirdam par to, ka ēst var visu, tikai jāievēro proporcijas. Kā gatavot un ēst veselīgāk, lai, palūkojoties savā šķīvī, uzreiz taptu skaidrs, kā trūkst, lai maltīte būtu teju perfekti sabalansēta, un kā to vispār iemācīties? Stāsta sociālā uzņēmuma "Onplate.lv" uztura speciāliste Anete Platace un maltīšu plānošanas un iepriekšējās sagatavošanas entuziaste, sertificēta māsa ar maģistra grādu uztura zinātnē un "Foodprep.lv" bloga izveidotāja Klinta Stasjule.

Lielākie klupšanas akmeņi

Pirms apgūt noderīgo formulu, kas tad maltīti padara veselīgu un sabalansētu, jāsaprot, kuri ir tie klupšanas akmeņi, kas traucē ceļā uz veselīgāku ēšanu. Visbiežāk cilvēki aizmirst par to, ka ikdienas maltītē visu uzturvielu daudzumam jābūt samērīgam – vai nu ēdam par maz olbaltumvielu, vai par daudz ogļhidrātu un tauku, novērojusi uztura speciāliste Anete Platace.