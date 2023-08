Starp pankūku kalniem un ļaužu čalām – Talsu novada Mājas kafejnīcu dienas

Pankūkas un zupa uz dzīvas uguns, veclaicīgos tērpos ģērbtas saimnieces, rudzu maize ar siļķi un pat kartupeļu sacepums ar siļķi, ierastais sīpolklopsis, toties ne tik ierasts, jo tiek baudīts kokapstrādes darbnīcā, blakus izgatavojot savu baltu spēka zīmi – tas viss ir iespējams Mājas kafejnīcu dienu ietvaros Talsu novadā.

26. un 27. augustā norisinājās Mājas kafejnīcu dienas jeb "Talsu novada raibās garšas", kurās piedalījās 21 mājas kafejnīca, piedāvājot ne tikai gardas un tematiskas maltītes, bet arī dažnedažādas aktivitātes. Man šis bija otrais Mājas kafejnīcu dienu apmeklējums, un šķiet, ka apgalvojums "mīlestība iet caur vēderu" šīs dienas tikai paspilgtina!

Lai gan būts ir daudz kur un ēsts ir daudz kas, šo dienu atslēga gan pagājušogad, gan šogad ir mājas saimnieku sirsnībā, proti, tajā, ar kādu degsmi, siltumu, ieinteresētību, gādību un nedaudz pat pazemību viņi uzņem ikvienu viesi – gan kaimiņu, gan draugu, gan no tālienes atbraukušo. Šajās dienās visām lietām ir nozīme: noskaņai, ēdienam, saimniekiem, mājai, apkārtējai videi, stāstam un, pats galvenais, īstumam! Laukos jau citādi nemaz nemēdz būt. Viss līdz pēdējam diedziņam jeb līdz katram niekam un sīkumam ir īsts un patiess!

Pagājušogad Mājas kafejnīcu dienas apmeklējām piejūras reģionos jeb Ziemeļkurzemes piekrastē (piekraste no Mērsraga līdz Rojai un tālāk līdz Kolkai), kur sevi nedaudz izaicinājām, jo viens no mums ir zivju neēdājs. Bet kas gan būtu zvejniekciems bez kūpinātu zivju smaržas un tradicionālo zivju ēdienu garšas? Tā, lūk, 2022. gada Mājas kafejnīcu dienu piedāvājumā meklējām ko "zivju neēdājam". Būsim atklāti – bija pagrūti! Taču šogad ar Talsu novada Mājas kafejnīcu dienām viss bija vieglāk, jo ēdieni bija vienkāršāki, savā ziņā veclaicīgāki, pēc vecmāmiņas receptēm pagatavoti, turklāt tajos izmantoti turpat siltumnīcā un dobītē izaudzētie dārza labumi.

Informācijai: Mājas kafejnīcu dienas Talsu novadā norisinās trīs nedēļas nogales pēc kārtas: no 26. augusta līdz 27. augustam Talsos, Sabilē, Valdemārpilī un apkārtnē, no 2. septembra līdz 3. septembrim Mērsraga un Rojas pagastā un no 9. septembra līdz 10. septembrim Lībiešu krastā un Dundagas apkārtnē.

Dodoties uz šī gada Mājas kafejnīcu dienām, ģimenē apsolījāmies, ka katrā no improvizētajām kafejnīcām izbaudīsim tiešām kaut ko pavisam mazu, lai vieta vēderā būtu arī nākamo kafejnīcu ēdieniem. Ņemot vērā, ka Talsu novads ir samērā liels (tieši tāpēc Mājas kafejnīcu dienas ir it kā nosacīti sadalītas četros reģionos), ir kārdinoši brīvdienās apbraukāt vairākas vietas, kas viena no otras atrodas dažu minūšu attālumā. Piebildīšu, ka mūsu apņemšanās gluži vis neizdevās, jo, aizbraucot uz pirmo kafejnīcu, izsalkums darīja savu (jā, uz Mājas kafejnīcu dienām jābrauc tukšiem punčiem!) un pieēdāmies ne pa jokam!

Pirmā mājas kafejnīca – "Laumu kafejnīca"

"Laumu kafejnīca" atradās Talsu novada Īves pagastā, dabas atpūtas parkā "Laumas".

"Laumu kafejnīca" manu ģimeni uzrunāja ar piedāvājumu, kas skanēja šādi: "Mājas kafejnīcu dienās katrs varēs piedalīties savas pankūkas cepšanā uz dzīvas uguns un pildījuma izveidē."

Sākotnēji mašīnā vienojamies, ka mēs, piecu cilvēku grupa, paņemsim vienu saldo pankūku, vienu sāļo pankūku un vienu zupiņu. Tikai, lai nogaršotu, ne pieēstos. Un rezumē? Uz mūsu galda stāv piecas pankūkas un divas zupas.

Novērtējums: mums ļoti patika, ka bija iespēja izvēlēties un sakombinēt savu pankūkas pildījumu un to variācijas bija tiešām dažādas, katra gaumei varēja atrast ko piemērotu. Arī Laumiņu zupa ar cūkgaļu bija patiesi garda, turklāt zupa tika gatavota uz dzīvas uguns. Kā papildu bonuss bija tas, ka pēc maltītes parka takas un meža golfa spēle bija bez maksas.

Nākamā mājas kafejnīca – "Tiņģeres muižas restorācija"



Tiņģeres muiža ikdienā ir kultūras un tūrisma pasākumu vieta, ko ieskauj skaists ainavisks parks. Mājas kafejnīcu dienās tur bija iespēja nobaudīt vietējo saimnieču gatavotos ēdienus, kas tapuši, iedvesmojoties no senām pavārgrāmatām. Turklāt bija padomāts arī par vegānisko ēdienu piedāvājumu.

Tā kā mūsu vēderi jau bija pārpildīti ar "Laumu kafejnīcas" labumiem, bijām tikai Tiņģeres muižas kafejnīcas apskatītāji, ne labumu nobaudītāji. Tomēr ēdienkartes piedāvājums bija plašs un kārdinošs: Jūliusa kabači, kartupeļi ar zosti, pankoki ar ogu mērci, mušeļu zupe ar baltvīnu, Šarlotes zupe, lablaka tomātu zupe, freileņu deserts, vegāniskie vrapi ar kūpināto tofu, dārzeņiem un sojas gabaliņiem, šoko kēksiņi, banānmaize, vegāniskās desiņas ar rozmarīnu un salātiem un veselīgās humusa maizītes (citēju visu, kā rakstīts ēdienkartē).

Novērtējums: izcili padomāts par kafejnīcas un galdu noformējumu, savukārt saimnieces un viesmīles bija saģērbušās veclaicīgās kleitās ar gariem priekšautiem – viesiem bija gluži vai iespēja atgriezties vēsturē... Kā papildu plusiņš šai vietai bija iespēja apskatīt Tiņģeres muižu un maltīti baudīt, vērojot sakopto parka dārzu.

Pēdējā 26. augustā apmeklētā mājas kafejnīca – "Latgaliete Kurzemē"



Uz pēdējo mājas kafejnīcu braucām jau zinot, ka tās saimniece Aina Šteinberga mūs pacienās godam ("Ainas maize" Talsos un novadā ir lielā cieņā). Viņas mājas kafejnīca tika atvērta "Rugājos", vienā no Rocežu muižas kompleksa ēkām. Agrāk tur bijis zirgu stallis, bet kopš 1983. gada dzīvo Aina Šteinberga ar ģimeni.

Piedāvājumā bija: maizes plate ar zaļumu sviestu, latgaliešu kartupeļu desa ar speķi un brūkleņu ievārījumu, kartupeļu sacepums ar siļķi un sīpoliem, saldais tiem, kas skaita kalorijas, saldais ēdiens kārumniekiem un, pats labākais, vecās Krēķenes maizes degustācija (rudzu maize ar siļķi, sīpoliem, kūpinātu gaļu).

Patiesībā šurp braucām, lai pirmo reizi dzīvē nobaudītu kartupeļu sacepumu ar siļķi un rudzu maizi ar siļķi (mūsu zivju neēdājs baudīja skābu kāpostu zupu pa laucinieku gaumei). Ēdiens šeit bija izcils vārda vistiešākajā nozīmē.

Novērtējums: 10/10, šajā mājas kafejnīcā bija padomāts par visu un ciemiņš tika likts pirmajā vietā. Papildus gardo ēdienu baudīšanai bija iespēja apskatīt muzeju "Vecu lietu glabātuve", iedzert šmakovku, smieties līdzi anekdotēm iz dzīves, turklāt bija iespēja iegādāties arī Ainas gardo maizīti.

27. augusta apmeklējums mājas kafejnīcā "Amatu māja"



Tā kā pēcgarša pēc pirmās Mājas kafejnīcu dienas bija labu labā, nolēmām, ka arī 27. augusta diena jāvelta improvizēto kafejnīcu apmeklējumam.

Šajā dienā apmeklējām unikālo "Mārtiņa koku fabrikas" "Amatu māju", kur kokapstrādes māksla savienojas ar gastronomiskiem brīnumiem un dažādām garšām. 27. augustā bija sajūta, ka visi talsenieki ieradušies tieši šeit!

Ēdienu piedāvājums šajā kafejnīcā bija ļoti plašs: Austrijas zupa ar pankūkām, pankūkas ar gaļas, biezpiena un siera, šķiņķa, siera pildījumu, pankūkas ar biezpiena un ievārījuma, ķiršu pildījumu, "krep-suzett" (pankūkas apelsīnu sīrupā ar mājas saldējumu), fokača ar dažādu pildījumu, svaigi dārzeņi no dobes, mazsālīti gurķīši, tomāti ar mocarellu un baziliku, dārzeņu zupa – universālais "mix", aukstā zupa, lasis folijā ar ceptiem dārzeņiem, sīpolu klopsis ar kartupeļu biezputru un svaigiem dārzeņiem, maltās gaļas rulete ar papriku, puraviem un garšvielās ceptiem kartupeļiem, mājas plombīrs ar ogām, pašcepti konditorejas izstrādājumi.

Ēdienu un viesmīlību šajā vietā vērtējam ar augstāko iespējamo atzīmi. Mājas kafejnīcas laikā viesiem bija iespēja doties ekskursijā pa saimniecību, apskatīt mājputnus, kā arī ielūkoties kokapstrādes darbnīcā un izgatavot savu baltu spēka zīmi. Jutāmies ļoti gaidīti!

Šo Mājas kafejnīcu dienu secinājums – izvēle par labu konkrētajām mājas kafejnīcām mūs nepievīla, drīzāk patīkami pārsteidza. Bija ļoti garšīgi, no visiem māju saimniekiem bija jūtama sirds silta sagaidīšana, visur bija skaisti iekopta apkārtne, interesants stāstījums un omulīga lauku atmosfēra. Un ko gan vairāk vajag, kā satikt cilvēkus, kuri rada, uzdrīkstas un nekaunas to atrādīt citiem? Šo dienu īpašais ir tajā, ka ir iespēja satikties cilvēkiem – starp pankūku kalniem un ļaužu čalām!