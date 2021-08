'Street Pizza' Pārdaugavā – viena no 50 labākajām picērijām Eiropā

Pirmo reizi labāko Eiropas picēriju Top 50 iekļuvusi picērija no Latvijas – tā ir "Street Pizza" Meža ielā 4. Tops tiek veidots jau vairākus gadus, un lēmumu par iekļaušanu topā pieņem paši itāļi. Kritēriji ir stingri, taču acīmredzot kāds topa pārstāvis – "slepenais pircējs" – reiz apmeklējis picēriju un atzinis to par cienīgu iekļūt Eiropas labāko piecdesmitniekā.

Picērijas īpašnieks Aleksandrs Vēvers stāsta, nokļūšana tik respektablā topā viņiem pašiem bijis pārsteigums. Tikai pēc zvana no Itālijas, ar aicinājumu paskatīties Top 50 nominantu nosaukšanu, picērijas darbinieki uzzinājuši, ka vispār iekļauti tādā topā. Pagaidām ar 50. kārtas numuru. Tā kā "Street Pizza" strādā tikai trešo gadu, šis ir visai iespaidīgs panākums.

"Street Pizza" ir vienīgā picērija Latvijā, kura tuvākajā laikā var cerēt saņemt itāļu picērijām svarīgo Neapoles sertifikātu. Tas nozīmē, ka picu cep uz īstas uguns malkas krāsnī, kas uzkarst līdz 400 grādiem. Visi produkti picu gatavošanai nāk no Itālijas – sākot ar miltiem, sieriem un tomātiem, beidzot ar olīveļļu.

Foto: Street Pizza

Pica no citām atšķiras arī vizuāli – tai ir tāda kā raibi apdegusi maliņa. Aleksandrs Vēvers skaidro, ka tas ir obligāts Neapoles picas nosacījums – vieglais apdeguma efekts rodas no tā, ka pica tiek cepta ļoti augstā temperatūrā 90 sekunžu laikā. Aleksandrs stāsta, ka sākumā nav bijis viegli lauzt stereotipus un priekšstatus par to, kādai jābūt picai –, apmeklētājiem sākumā licies, ka pica ir piedegusi. Tagad izveidojies īsts Neapoles picas fanu klubs. Nav brīnums, ka picērija ir arī itāļu tūristu un vietējo itāļu iecienīta, vairākkārt viesojies pat Itālijas vēstnieks.

Aleksandrs Vēvers pats devies uz Itāliju, lai apgūtu picas cepšanas smalkumus un atzīst, ka picas receptūras ir viņa un kolēģu veidotas. "Labākās itāļu tradīcijas mēģinām ieviest Latvijā," saka picērijas īpašnieks. "Pie mums visiem ir iespēja izbaudīt mazo Itāliju.''

Eiropas picēriju Top 50 var aplūkot šeit.