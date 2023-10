Strīds, kas jāiekļauj socioloģijas grāmatās: 'tiktokeri' lauž šķēpus par pupiņu zupu

"TikTok" platformā neticamu popularitāti ir guvusi pupiņu zupas recepte ar augstu dzelzs līmeni, kas speciāli paredzēta sievietēm mēnešreižu laikā. Taču nu elementārā recepte ir izraisījusi plašu disputu, kurā šķēpus lauž gan eksperti, gan garāmgājēji – kā pagatavot pupiņu zupu bez pupiņām?

Augustā "TikTok" platformā parādījās jauna pupiņu zupas recepte, kas sievietēm mēnešreižu laikā varot palīdzēt kompensēt dzelzs deficītu. Receptes autore, "tiktokere" @vibinggranolamom jeb, kā viņa pati sevi dēvē, – "crunchy mama" neko ļaunu pat iedomāties nevarēja. Tā teikt, gribēja tikai palīdzēt tiem, kam ir tāda vajadzība. Taču teju uzreiz uzradās tādi komentētāji, kas sāka apšaubīt zupas galveno sastāvdaļu – pupiņas. "Vai es varu aizstāt pupiņas ar kaut ko citu?" jautāja kāds komentētājs. Tikmēr cits lietotājs kategoriski piebilda: "Pupiņas? Nekādā gadījumā!"

"Delish" raksta, ka teju puse receptes komentētāju bija sašutuši, ka nav iespējams pagatavot pupiņu zupu bez pupiņām. Receptes autore vēlāk atklāja, ka daudzi viņai jautājuši, kā rīkoties, ja negaršo pupiņas. "Godīgi sakot, es nezinu, kā šajā receptē aizstāt pupiņas, taču ir daudzi pārtikas produkti ar augstu dzelzs līmeni," teica @vibinggranolamom.

Bet kamēr "tiktokeri" lauza šķēpus par pupiņu zupu bez pupiņām, @sarahthebookfairy izstrādāja teoriju par šo fenomenu. Sāra uzskata, ka tas ir "bet kā ar mani" ("what about me?") efekts. "Receptes autore gatavo pupiņu zupu ar augstu dzelzs saturu, lai palīdzētu pārciest mēnešreizes. Saprotams, ka tajā ir daudz dažādu pupiņu veidu," savā video stāsta Sāra. "Tieši tāpēc zupu sauc par pupiņu, un nekā citādi. Bet komentētāji uzbrūk receptes autorei, prasot, ko darīt, ja negaršo pupiņas un kā tās aizstāt." Viņasprāt, tiem, kam negaršo pupiņas, gluži vienkārši nebūtu jāskatās šīs zupas recepte.

Sāra konfliktu, ko izraisīja parasta pupiņu zupas recepte, uzskata par ideālu piemēru "bet kā ar mani?" efektam. "Cilvēks, redzot kaut ko, kas patiesībā uz viņu neattiecas, tāpat to cenšas piemērot sev," viņa skaidro. Tā vietā, lai atzītu, ka konkrētais cilvēks nav šī video mērķauditorija, viņš labāk centīsies to kaut kādā veidā piemērot sev.

Tā ir izplatīta problēma sociālajos medijos kopumā. Cilvēki vēlas pagatavot sangriju bez vīna, maizi bez glutēna, sviestu bez laktozes. Šādus piemērus varētu saukt bez gala, jo cilvēki vēlas visu piemērot savām vajadzībām, bet jāatzīst, ka ne vienmēr tas ir iespējams.

Daudzi "TikTok" lietotāji piekrita Sāras viedoklim. Kāda komentētāja rakstīja: "Pupiņu zupas disputu būtu jāiekļauj socioloģijas grāmatās." Vēl kāds pauda viedokli, ka ne viss ir piemērots visiem, un tas ir labi.