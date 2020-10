Olimpiskais medaļnieks svarcelšanā, Latvijas Svarcelšanas federācijas prezidents un bijušais politiķis Viktors Ščerbatihs vairs neēd daudz, bet izvēlīgi. Kafejnīcā, kur tiekamies pusdivos dienā, viņš pirms pusdienām, kas gan vēlāk izrādās brokastis, uzmanīgi izvaicā pārdevēju par zupas sastāvu, vai tajā nav ķiploku. Visticamāk, ka nav, atbild kafejnīcas pārdevēja. Man neder visticamāk, man vajag konkrēti, viņai iebilst bijušais sportists, kura sasniegumi svarcelšanas disciplīnā ir tik ievērojami, ka apzināti tos visus neuzskaitām, pretējā gadījumā ievads sanāktu divtik garš.

Tas ir kāds personīgais knifs, ka nelietojat uzturā ķiplokus?

Kad profesionāli nodarbojos ar sportu, ķiplokus ēdu spaiņiem, jo slimot nedrīkstēju, antibiotikas lietot bija riskanti. Kad pabeidzu sportot, sapratu, ka man ir problēmas ar kuņģi. Izrādās, tas no ķiplokiem. Agrāk tas bija mazāk izteikti, bet tagad kļūst smagi. Ķiploku jūtu pat garšvielu maisījumos. Smaržas it kā nav, bet vēders jūt. Var aiziet līdz vemšanai. Bet ziniet, kas ir ar ķiplokiem, ja tos pievieno gaļai? Tā ir mīkstāka, smaržo citādi, garšo citādi. Diemžēl es vairs to nevaru izbaudīt.

Svarcelšanā viens no nosacījumiem, lai gūtu panākumus, noteikti varētu būt saistīts ar pareizu ēšanu.

Tas atkarīgs no kategorijas, kurā startē. Manā svara kategorijā bija citādi. Visu laiku smejos, ka mēs visi patiesībā cenšamies ievērot diētu. Taču es nezinu kāpēc, bet sievietes nedrīkst lietot vārdu diēta. Ja viņa to skaļi pasaka, svars palielinās. Vīriešiem tā nav. Sievietēm jāsaka, ka ēdīs pareizi. Ja teiks, ka sēž uz diētas, organisms, uzņemot pārtiku, to pārstrādās taukos. Nu, lūk, bet es biju tajā svarā kategorijā, kur vajadzēja daudz rīt.

Rīt nevis ēst?

Rīt, rīt, sauksim lietas īstajos vārdos. Kā darbojas mūsu iekšējie orgāni – kad mums ir smagi, akna mazāk strādā, kuņģis strādā uz pilnu jaudu, tam vajag palīdzēt ar enzīmiem. Taču es nedrīkstēju lietot palīgvielas, kas palīdzētu gremošanai. Tāpēc bija ļoti grūti. No rīta pamodos, sāku ar rīta rosmi. Lai organisms pamostas un sāk gribēt ēst.