Tallinas ielas kvartālā notiks 'Ziemas Vegānsvētki'

Svētdien, 15. decembrī, Tallinas ielas kvartāla “Angārā” norisināsies "Ziemas Vegānsvētki". Pasākuma apmeklētāji varēs izbaudīt vegāniskus ēdienus, kā arī iegādāties dzīvniekiem un videi draudzīgas svētku dāvanas, vēsta biedrības “Dzīvnieku brīvība” pārstāve Amālija Švarckopfa.

No pulksten 10 visas dienas garumā "Ziemas Vegānsvētkos" varēs iegādāties pašmāju ražotāju, kā arī kaimiņvalstu produktus, kuru ražošanā izmantotas tikai augu valsts sastāvdaļas. Tirdziņā piedalīsies 16 tirgotāji, kuru vidū būs arī Latvijā iecienītie “Obelisk Farm” kaņepju izstrādājumi, saldumi no “Karameļu darbnīcas”, beziepakojuma preces no veikala “Turza” un vegāniskās desas no “HappyV”. Par apmeklētāju ēdināšanu parūpēsies kafejnīcas “Miit” un “Putni”, kā arī restorāns uz riteņiem “Vegstop”.

"Industriālā lopkopība, līdz ar transporta un rūpniecisko sektoru, ir viens no lielākajiem klimata krīzes veicinātājiem, kā arī iemesls miljardiem dzīvnieku nāvju ik gadu. Pieaugot klimata pārmaiņu draudiem, ir svarīgi atcerēties par dzīvniekiem un dabu arī svētku laikā, jo parasti tas ir periods, kad strauji palielinās pieprasījums pēc dzīvnieku izcelsmes produktiem. Izvēloties vegāniskus ēdienus un dzērienus savam svētku galdam, kā arī dāvanas saviem tuvākajiem, ikviens var padarīt šo periodu labāku gan dzīvniekiem, gan apkārtējai videi,” pauž viena no pasākuma organizatorēm Bella Briška.

"Ziemas Vegānsvētki" būs jau ceturtais vegāniskais pasākums, kas šogad notiks Tallinas ielas kvartālā.

Pasākumu organizē biedrība “Dzīvnieku brīvība”. Vairāk par pasākuma norisi ir iespējams uzzināt tā "Facebook" lapā.