'Tasty' pēta: Kas maisiņos Centrāltirgus apmeklētājiem?

Trešdiena, mazliet pāri vienpadsmitiem. Rīgas Centrāltirgus ir cilvēku pilns, taču par drūzmēšanos sūdzēties nevaram. Sajūta, ka ikkatram prātā iešāvusies doma nākt raudzīties tomātus un gurķus, kad rīta dzestrums tirgus laukumu jau pametis. Tirgotāju letes stāvgrūdām pilnas, un nāsīs iesitas svaigs aromātu sajaukums – te zemenes, tur, nedaudz uz priekšu, baziliks un arī arbūzi. Reizēm pat nevar noteikt, kas ir smaržas avots. Pie stendiem veidojas rindas – maisiņos ripo krūmmellenes un zemenes, tirgotājiem solot, ka ogas būs "īpaši saldas". Ja vēl nav sanācis izjust vasaras klātbūtni, nekur to nevar tik labi izgaršot, sasmaržot un izbaudīt visās krāsu niansēs kā tirgū. Pārāk vilinoši, lai mājās dotos tukšām rokām!

Cilvēki ir manāmi noilgojušies pēc zaļumiem. Populārāko preču pjedestālu ieņem vasaras smaragdi – dilles un loki, pētersīļi un salāti. Tos, droši, kaut kilogramu dienā! Bieži redzam kādu stūķējam tašā zaļos sainīšus. Uz papēžiem min arī zemenes. Tomēr tās nav mūsu vietējās daiļavas, bet gan iebraucējas no Grieķijas. Pie kāda kioska veidojās vienīgā garā rinda, kuru varējām manīt. Nav arī brīnums, jo cenas ziņā tās ir vienas no lētākajām zemenēm tirgū – 1,80 eiro par kilogramu. Ja cītīgāk pameklē, Grieķijas zemenes var atrast arī par 1,60 eiro kilogramā. Vasaras īstās karalienes, Latvijas zemenes, atrodamas vien dažiem. Sezona tikko sākusies, un aukstais maijs traucējis ražai, tāpēc tās ir dārgas – līdz pat 15 eiro kilogramā. Tomēr cilvēki pērk arī par šādu cenu.

Mūsu skatienus piesaista melleņu kalni. Ogas sabērtas pat mazliet haotiskās kaudzēs, acīmredzot raža bijusi veiksmīga. Lētākā cena par kilogramu – 8,50 eiro. Ne visi par šādu naudu grib pirkt – vietējais Centrāltirgus balodis, neviena nemanīts, arī nogaršo odziņas (9,50 eiro kilogramā, starp citu).

Kāds tirgotājs min, ka visvairāk nācies pārdot tieši gurķus un tomātus. Arī tos redzam daudzu tirgus apmeklētāju tīkliņos – neapšaubāmi viena no labākajām kombinācijām vienkāršiem, bet baudāmiem salātiem. No daudzu iepirkumu maisiņiem vīd arī neēdamās preces – stādiņi un ziedu pušķi.

Tikko piedāvājumā parādījušies arī jaunie Latvijas kartupelīši, lai gan tikai retais pārdevējs var lepoties ar tādu greznību. Vietējie tupeņi ir krietni dārgāki nekā ārzemnieki vai jau ziemu "izsēdējušie" pašmāju bumbuļi – no 3,50 līdz 3,80 eiro kilogramā. Tomēr tas ir tikai laika jautājums – vēl dažas dienas un jaunie Latvijas kartupeļi lepni gorīsies uz katras trešās tirgus letes. Un tad jau arī cena vairs nebūs tik kodīga.

Kopumā dārzeņu klāsts ir bagātīgs, arī cenas itin pieņemamas. 100 gramus Latvijas redīsiņu iespējams iegādāties par 30 centiem, kilogramu biešu par 4,50 eiro, bet kilogramu burkānu – par pusotru eiro. Vietējās sviesta pupiņas par 10 eiro kilogramā, savukārt cukurzirņu piedāvājums variē starp 5 un 12 eiro kilogramā. Bēdīgāka paskata kabačus iespējams iegādāties pat par eiro kilogramā, turpretī staltāki eksemplāri atrodami par divarpus eiro kilogramā.

Plašāks ieskats Centrāltirgus piedāvājumā:

Arī nakts tirgus vilināja mūs pārbaudīt savu piedāvājumu klāstu, lai gan jāsaka, ka ar diviem ne visai veiksmīgiem piegājieniem. Pirmajā vakarā nospriedām – ja jau nakts tirgus, tad jāiet tā pavēlāk, tomēr ap vienpadsmitiem vakarā no pāris tirgotājiem, kurus iepriekš manījām, vairs nav ne miņas. Apmeklētāju šajā stundā arī nebija. Tā nu mācījāmies no kļūdām un nākamajā dienā devāmies turp krietni agrāk – pulksten sešos vakarā. Bijām iedomājušās, ka ieraudzīsim lielu burzmu un vēl lielāku piedāvājumu, savukārt cenas manāmi zemākas. Cilvēku un tirgotāju ir par kripatiņu vairāk nekā iepriekš, tomēr par dižu tirgu to nosaukt pāragri.

Jāteic, ka arī piedāvājums ir diezgan švaks. Jaunos Latvijas kartupeļus var iegādāties par eiro lētāk, bet pārējais maksā tāpat kā dienas tirgū vai pat dārgāk. Piemēram, saldie ķirši pa dienu maksā no 3,50 eiro kilogramā, savukārt nakts tirgū tie ir divreiz dārgāki – 7,50 eiro kilogramā. Lētākās poļu zemenes maksā 2,50 eiro kilogramā. Arī lielogu mellenes nakts tirgū nav lēts prieks – 9,50 eiro kilogramā. Jāsecina, ka nakts tirgus vēl nav līdz galam "ieskrējies". Domājams, ka ap saulgriežiem situācija nakts tirgū varētu uzlaboties.

Vienīgi jābilst, ka grūtības gan pircējiem, gan pārdevējiem sagādā remontdarbi, kas sarežģī transporta piekļuvi Centrāltirgum.