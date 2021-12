‘Tasty’ populārākās receptes un svarīgākie jautājumi 2021. gadā

Atskatoties uz šo visai trauksmaino gadu no gastronomiskās perspektīvas, ir viena galvenā lieta, kas nav mainījusies, un tā ir ļoti laba ziņa: virtuve joprojām ir visu mūsu dzīves lidojumu vadības centrs. Mēs ēdām, mēs ēdam un mēs ēdīsim!

Pasaule mainās ātri un nekas nav pastāvīgs, bet jautājums par to, ko ēst brokastīs, pusdienās un vakariņās, ir svarīgs vienmēr. Ēdiens jau vispār ir varena lieta – paēdina ķermeni, iepriecina prātu; ēdiens nomierina, sasilda, dod enerģiju, rada svētku sajūtas, atmodina atmiņas, uzbur nostaļģiju, ļauj atgriezties tajā vietā un laikā, kur jutāmies vislabāk, ļauj atraisīt radošumu un sajusties visu varošam un galu galā – ļoti iedvesmo. Un kas gan mēs būtu bez iedvesmas, šīs skaistās dzirksteles dvēselē?

"Tasty" ar jums kopā ar iedvesmu pētīja interesantas lietas par ēdienu un tā vēsturi, kopā ar jums radījām jaunas lieliskas receptes, cēlām gaismā sen aizmirstas, saimnieču gadiem un gadsimtiem ilgi pārbaudītas receptes, braucām ciemos pie cilvēkiem, kas paši audzē, ražo, cep, vāra un gatavo brīnumgardas lietas no tepat Latvijā augušiem labumiem, gājām uz restorāniem, meklējām trifeles zem zemes, kāpām uz jumta pēc pilsētas bišu medus, meklējām, kur cep vislabākos kebabus, vāra vislabākos pelmeņus un audzē gardākos vīngliemežus; mācījāmies, kuri vīni jāšauj vaļā Jaungada naktī un, un, un... Šis ir bijis viens piepildīts un labs gads – neraugoties uz paši-zināt-ko!

Pavisam īsi un ātri dipadu-dapadu izauļosim cauri tēmām un receptēm, kuras jūs interesējušas visvairāk.

Kebabi, kabači un citas svarīgas lietas

Kebabs! Kebabs ir viens no tiem produktiem, par ko šogad esam rakstījuši, iepazīstot brīnišķīgus cilvēkus un ciemojoties pašā kebabu epicentrā. Un jūs esat lasījuši daudz un ar prieku! Mums garšo kebabs – labs kebabs!

Kā "Ausmeņa kebabs" nonāca kebabu hierarhijas augšgalā

Jāteic, ka kebabam popularitātē līdzi tur arī kotletes, par kurām, starp citu, Imants Ziedonis pat dzejoli uzrakstījis, un, protams, kabači. "Kabaci nevajag?" ir viens no mūsu nacionālajiem "būt vai nebūt", un 50 kabaču nokrāsas popularitātes ziņā ir spēcīga atbilde pasaulslavenajam bestselleram.

Nu, un banāni. Šis gads paliks vēsturē arī kā banānu cenu karu gads. Tās bija dažas ļoti trauksmainas dienas, pēc kurām banānmaižu un citu banānu kārumu receptes piedzīvoja savu kārtējo zvaigžņu stundu. Cenu karos vienmēr uzvar pircēji!

Svarīgi un satraucoši jautājumi

Šogad satraukumu bijis ne mazums, bet mēs esam mēģinājuši noskaidrot būtiskākās lietas. Protams, daļa no aktuālākajiem jautājumiem saistīti ar pandēmijas ierobežojumiem un likumiem, bet tas nav viss, par ko kopā satraucāmies un uz ko meklējām atbildes. Te tikai daži no gada svarīgajiem jautājumiem, kurus jūs lasījāt ar ļoti lielu interesi. (Jāpibilst, ka daži no pandēmijas laika nosacījumiem vairs nav spēkā, bet raksti, kas mums visiem bija tik aktuāli, paliks kā liecība vēsturei.)

Kur pazuda šokolādes batoniņi "Bingo", "Fregata", "Ralis" un "Tiko"?

Ko ēdīsim vakariņās pēc divām dienām? Jaunā kārtība, iegādājoties pārtiku

Kā turpmāk ēdīsim kafejnīcās?

Jaunā "Selga" bez palmu eļļas arī radīja virknu jautājumu.

Galu galā – cik maksā veselīgi paēst vienai ģimenei?

Un visu jautājumu jautājums: vai Latvijā šogad būs sēņu gads?

2021. gada populārākās receptes un meklētākie ēdieni

Pirmā vieta recepšu topā mūžīgi mūžam pieder plānajām pankūkām. Neatkarīgi no gadalaika un diennakts, aktuāliem svētkiem un citiem apstākļiem, plānās pankūkas ir "Tasty" lasītāju visu laiku vispopulārākā, atkal un atkal meklētākā recepte. Kamēr vien cilvēki pasaulē ceps pankūkas, tikmēr viss ar mums būs labi! (Pankūkas vienmēr ir laba ideja arī jaunā gada pirmajām brokastīm!)

Foto: Shutterstock

Patiesību sakot, no šajā gadā vismeklētākajām un lasītākajām receptēm varētu sastādīt ļoti bagātīgu ēdienkarti. Te ir kārtīgas, no mammām un omītēm mantotas receptes vaniļas krēmam ar dzērveņu mērci, piparkūkām, tomātu mērcei, rabarberu, ābolu un citām plātsmaizēm, auzu pārslu cepumiem un citiem sāļiem un saldiem gardumiem.

Lasītas un pieprasītas bijušas kārtīgu mājas ēdienu receptes – cūkgaļa saldā krējuma mērcē, mazsālīti gurķīši, kārtīga soļanka, vistas zupa un citas miesu un dvēseli sildošas zupas, gardi un sātīgi kartupeļu sacepumi omulīgiem vakariem un vēl un vēl, un vēl...

Foto: Shutterstock

Arī jaunas receptes mūs traki aizrāvušas – piemēram, policista un dziedātāja Nikolaja Puzikova ideālo vakariņu deserts, gurķu salāti japāņu stilā, Rafaello torte...

Mīļie, jūs iedvesmojat "Tasty", un mēs ceram, ka "Tasty" iedvesmo jūs! Paldies par šo gadu un dodamies uz nākamo. Tajā noteikti būs daudz kas jauks – garšīgs, aizraujošs, izpētāms, atklājams... Mums ir un būs svarīgi to visu uzzināt un noskaidrot un dalīties tajā ar jums. Laimīgu Jauno gadu!