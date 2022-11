'Tasty.lv' – deviņi gadi! Īsa pamācība dzīves svinēšanā

Svētku sajūta gan ģimenē, gan kopā ar draugiem rodas nevis no greznām balles kleitām, bet no mīlestības un cieņas vienam pret otru. Pie šī kamīna mēs arī klājam skaistu, dzimšanas dienas svētku galdu. Dekorējam ar svecītēm un ziediem."

"Tasty.lv" sekotāji, "Instagram" profila @gardas.receptes autori atklāj, ka viņu ģimenē ir pašu radīti svētki: "Mūsu ģimenē paralēli oficiālajiem svētkiem ir trīs pašu izdomātas Ģimenes dienas. Ko darām? Katru reizi domājam citu lokāciju – vecmammas mājas, purva taka, mežs, osta, muižas zāle – pēc izvēles. Visi nāk kopā un līdzi nes vai uz vietas gatavo ēdienu visiem: kāds savu mīļāko plātsmaizi, kāds – dārzeņu sacepumu, marinētas sēnes u.tml. Ēdieni nedrīkst atkārtoties! Un tad tiek ēsts, runāts, izteiktas skaļi pateicības par šajos mēnešos notikušo."

Savukārt Krista Sileniece-Avota atklāj, ka dzīves svinēšanas slēpjas detaļās: "Dzimšanas dienas vienmēr atzīmējam ar brokastīm gultā, kas sastāv no šampanieša un kūkas. Pārējos svētkos un mazajos dzīves priekos atslēgas vārds ir detaļas, jo sveces, ziedi un mūzika jebkuru maltīti padara īpašu. Vīra svētkus gan parasti atzīmējam ar steiku, kādā izsmalcinātā restorānā." Savukārt "Instagram" lietotāja. @rewitag ir pārliecināta, ka nav jāgaida konkrēts datums, lai svinētu: "Svinam dzīvi katru dienu! Ja vēlies kādu apskaut, izdari to! Ja šodien piecēlies ar domu, ka vēlies sapucēties un būt visskaistākā, dari to! Ja vēlies to kūciņas gabaliņu pēc 18.00, apēd to! Neatsaki savam iekšējam "Es" un ieklausies sevī un iepriecini sevi un citus katru dienu!"

Svinēsim mīļie draugi, svinēsim! Svinēsim pirmā šā gada mandarīna nolobīšanu, piektdienu, pankūku rītus, pārgājienu un siltu tēju! Svinēsim to, ka esam viens otram! Sameklēsim galdautu, ieliksim vāzē ziedus un aizdegsim sveces! Jā, izklausās pēc romantiskām un sīrupainām filmām, bet tas patiešām strādā!

