Terases, kur patverties no lietus – no Avotu ielas līdz Klusajam centram

Kamēr saulessardziņi, kas sapratuši, ka nav nekādi lietussardziņi, daudzviet žēlīgi sakļāvuši spārnus un uz galdiņiem pakšķ lietus, kamēr mirkstošie soliņi un krēsliņi ielu malās pie kafejnīcām gaida saulainākas dienas, kad pilsētas zvirbuļi piesēdīs uz kādu kafiju vai alu, tikmēr ir terases, kas jau strādā, neraugoties ne uz "zaļo ziemu", ne salīdzinoši švako apmeklējumu.

Saulainā laikā jau nav liela māksla sapulcināt publiku, bet dienās, kad gribas ievilkt plaušās pavasara smaržas un tomēr neizmirkt līdz pēdējai vīlītei, kārtīga terase ir tieši tas, kas vajadzīgs pilsētniekam. "Tasty" devās šī pavasara pirmajā terašu apgaitā – varianti ir, un visās būt, protams, nepaspējām. Un ir vecās, pārbaudītās vietas, uz kurām vienmēr var paļauties, bet ir arī pārsteigumi.

Sākot ar Avotu ielu, dodoties uz augšu, līdz pat Klusajam centram, uz augšu, protams, dodas arī cenas. Lieliski pasēdēt iespējams visās vietās, kuras apmeklējām, un uz vakarpusi var gadīties, ka galdiņu aptrūkstas gan lētākā, gan dārgākā gala vietās. Kā teica kāds viesmīlis, esot jūtams: viss atkal sāk notikt. Bet bail jau esot to skaļi teikt – tā sakot, ka nenoskauž!

Taisnība: terases beidzamos divarpus gadus piedzīvojušas tieši to pašu, ko mēs: cerības un to sabrukumu, ierobežojumus, divus metrus un visu pārējo. Pagājušajā pavasarī, dienā, kad terases drīkstēja sākt strādāt, – tie taču bija īsti svētki! Atceraties to briesmīgi vējaino un lietaino dienu?