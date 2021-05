Top 5 vīni pavasara sezonai – vīnziņa Jāņa Kaļķa izvēle

Iestājoties pavasarim un vasarai, arī mēs vairāk vēlamies baudīt vieglākus vīnus, kas ir atsvaidzinoši siltajā laikā un atspoguļo mūsu noskaņojumu. Šajā laikā savā uzvaras gājienā dodas vieglie un atspirdzinošie vīni, kas var sniegt veldzējumu. Lielākoties vīna lietotāji ir pieraduši izvēlēties vīnu no konkrētām kategorijām, tāpēc iepazīstinām ar pieciem vīniem, kas būs atbilstoši ikvienai gaumei. Plašāk par to, kādu baltvīnu, sarkanvīnu un rozā vīnu baudīt siltajā laikā stāsta Latvijas Vīnziņu asociācijas prezidents Jānis Kaļķis.

Baltvīns no Gruzijas un Portugāles

Viens no populārākajiem Gruzijas baltvīniem, kas gatavots no Rkatsiteli un Mtsvane vīnogu šķirnēm ir Tsinandali vīns. Salīdzinot ar tradicionālu Gruzijas vīnu stilu – oranžajiem vīniem, Tsinandali ir viegls vīns, jo netiek izmantoti māla kvevri gatavošanas procesa laikā, tajā pat laikā Tsinandali piemīt izteikts raksturs, kas būs lieliski piemērots grillētām zivīm. Lai pilnīgi izbaudītu garšas buķeti, ieteicams vīnu atdzesēt līdz 100C.

Karstās dienās, kad vēlamies atveldzēties baudot vīnu, piemērota izvēle būs portugāļu vīns Vihno Verde. Veikala plauktos gan tiek piedāvāti dažādi šī vīna veidi, taču, ja vēlamies baudīt pavisam vieglu vīnu, alkohola saturam tajā nevajadzētu pārsniegt 9%. Šis portugāļu vīns būs ar maigu un augļainu garšu un sniegs dzirkstīgu un mazliet saldenu spirdzinājumu. Šo vīnu ieteicams baudīt pasniegtu 70C, kā arī, piedāvājumā ar šo nosaukumu atrodams ne vien baltvīns, bet arī rozā un sarkanvīns.

Jaunzēlandes sarkanvīns

Parasti sarkanvīns, salīdzinājumā ar baltvīnu, ir piesātinātāks un aromātiskāks, tomēr arī pavasara un vasaras periodā ir iespējams baudīt sarkanvīnu, kas būs viegls un maigs. Viens no tādiem būs Jaunzēlandes vīns Pinot Noir. Tam raksturīgs dabisks skābuma līmenis, kas sniedz spirdzinājumu. Lai gan oriģināli šī vīnogu šķirne, no kuras tiek darīts vīns, nāk no Francijas, Jaunzēlande ir sevi pierādījusi kā valsti, kas spēj ražot augstas kvalitātes vīnu. Pinor Noir sarkanvīnam ir izteikti augļaina garša, kas lieliski papildinās grilētus putnu gaļas vai dārzeņu ēdienus. Pasniedzot šo vīnu, ieteicamā temperatūra ir 150C.

Rozā vīns no Itālijas un Francijas

Pēdējo gadu laikā arvien lielāku popularitāti iegūst rozā vīni. Viens no piemērotākajiem šāda tipa vīniem dārza ballītēm būs Rose d'Anjou, kas gatavots Francijā. Šis rozā vīns nāk no Luāras ielejas un ir plaši pazīstams visā pasaulē. Maigi rozā krāsas vīns ar vienkāršu un mazliet saldu garšu būs piemērots nesteidzīgai baudīšanai. Tā garša visizteiktākā būs, ja pirms baudīšanas tas tiks atdzesēts līdz 80C.

Gadījumos, kad dodam priekšroku dzirkstošajiem vīniem, saulainā dienā piestāvēs Prosecco Rose – Itāļu vīns, kurš pavisam nesen pieejams Latvijas veikalu plauktos. Maigi rozā vīns izceļas ar augļainu un spirdzinošu garšu, kas īpaši karstās dienās sniegs īstu veldzējumu. Pirms pasniegšanas to vēlams kārtīgi atdzesēt – līdz 60C.

Pasniedzot vīnu ir svarīgi ievērot pasniegšanas temperatūru, jo tā ietekmē vīna garšas piesātinājumu. Parasti sarkanvīns tiek pasniegts siltāks, savukārt baltvīns – atdzesēts, lai sabalansētu tā skābumu. Atrodoties mājās, lai iegūtu atbilstošu vīna pasniegšanas temperatūru, sarkanvīnu, kas turēts istabas temperatūrā vajadzētu ledusskapī turēt aptuveni 30 minūtes, bet baltvīnu – vismaz stundu vai divas.