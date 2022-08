Trenējiet pirkstus! Jeb kā uzjaukt franču konjaka kokteili

Viss, ko dara pieredzējuši cilvēki un sava aroda pratēji, izskatās virtuozi un viegli. Piemēram, bārmeņi. Cik pārliecinoši viņi mētā pudeles, krata šeikerus un piepilda glāzes! Kad to visu mēģini pats, pirksti pinas, saturs līst pāri malām un vispār nav skaidrs, vai iznākums būs baudāms.

"Aicinām brīvprātīgo izmēģināt uzjaukt kokteili!" skan zālē, un es steidzu pieteikties — kāpēc ne? Pašam interesanti un pasākuma vadītājs iztiek bez neveiklā brīža, kad auditorijā atsaucības nav. Programmā kokteilis no franču konjaka "Curvoisier". Jā, tas pasaulē tagad jaunākais trends — visi dižciltīgie dzērieni iznāk no stīvā aristokrātiskā burbuļa un klauvē pie stilīgās jaunatnes klubiņu durvīm, ielavoties modernos kokteiļos. Konjaka gadījumā šī ienākšana ir pat saprotama, jo šis dzēriens sevī nes visas labākās franču alkohola tradīcijas — smaržu, garšu, eleganci. Spēj tik pielāgot "līdzskrējējus". Konjaka zīmoli tagad arī paši izstrādā kokteiļu kolekcijas, ko reklamē savās mājas lapās.

Mans uzdevums bija uzjaukt klasisko "Curvoisier" kokteili "Salu margrietiņa" jeb "Island Daisy". Nu, kas jādara, jādara. Man tiek iedota mērglāzīte, kas izskatās pēc smilšu pulksteņa. Blakus stāv "Couvoisier" pārstāvis, kurš ir arī profesionāls bārmenis. Kā drošinātājs alpīnistam-iesācējam. Mērglāze ir jātur kreisajā rokā, kas jau ir sarežģīti. Turklāt bārmenis to dara nevis starp īkšķi un rādītājpirkstu, kas ir vieglāk, bet starp rādītājpirkstu un vidējo pirkstu. Skaidrs, ka viegli un nepiespiesti. Kad uz to smejot norādu, viņš atsmej — es taču esmu profesionālis. Uz to atsmeju pretī, ka es savukārt varu rakstīt uz klaviatūras abām rokām un astoņiem pirkstiem. Vienojamies, kas esam "kviti".

Pirmā glāzē iet galvenā sastāvdaļa, kas nosaka toni un aromātu — 50 ml konjaka (VSOP). Vēl viena nianse, ko nezināju: mērglāzītē ir teju neredzami, kā tumšāka līnija, iegravētas tilpuma iedaļas. Tāpēc bārmeņi tik veikli var saliet sastāvdaļas! Nākamais — 20 ml ananasu sulas, tad 15 ml mandeļu sīrupa un 15 ml svaigi spiestas citronu sulas, kas nav tik vienkārši nomērāms, jo sula veļas kopā ar augļa mīkstumu. Nu nekas, mans kokteilis būs drusku skābenāks. Pēdējo sastāvdaļu jaucamglāzē ieleju jau ar neveiklu, bet "flipu" (ir tāda šika, bet nepieredzējušam cilvēkam ļoti neērta kustība, kad mērglāzīti iztukšo, pagriežot plaukstu).

Kad viss saliets šeikerī, seko jautrākā daļa. Manam šeikerim nav vāka, tā vietā jāuzliek tā pati stikla glāze, kurā tika salietas sastāvdaļas. Pa to ir stiprāk jāuzsit, lai neatnāk vaļā un viss labums neizlīst pa grīdu. Kad gribu to darīt, mani steidz apturēt — ne jau uz galda! Jo varot sanākt, ka ielūst galds… Es nebiju domājusi bliezt tik spēcīgi, bet nu labi. Un tad aiziet kratīt! Ja zināt kādus dienvidu deju soļus, lieciet lietā, šajā kokteiļa tapšanas fāzē var izpausties.

"Island Daisy" pēc kanona pienākas liet glāzē, kas smalki saucas "Double Old Fashioned". Vispirms to līdz pusei piepilda ar smalcinātu ledu, tad caur īpašo bārmeņa sietiņu izlej šeikera saturu un pieber līdz malām ar ledu. Gatavs! Godīgi teikšu, nezinu, kā pareizi jāgaršo "Salas margrietiņai", bet man manējā patika. Konjaku gandrīz nejūt, ir tikai nianses. Biju gaidījusi vairāk mandeļu rūgtenuma, bet kopumā garša ir patīkama un kokteilis atsvaidzinošs.

Iedvesmai vēl daži klasiskie "Courvoisier" kokteiļi. Tie nav tik sarežģīti, lai nevarētu uztaisīt mājās, pat bez smilšu pulksteņa mērglāzītes, šeikera un īpašā sietiņa.

"Courvoisier Gala"

40 ml "Courvoisier VS"

90 ml gāzēta citronu limonāde

Visas sastāvdaļas ielej glāzē ar leju un samaisa.

"Island Daisy"

50 ml "Courvoisier VSOP"

20 ml ananasu sula

15 ml mandeļu sīrups

15 ml svaigi spiesta citronu sula

Visas sastāvdaļas sajauc un ielej augstā glāzē, kas līdz pusei piepildīta ar smalcinātu ledu. Pēc tam ar ledu piepilda atlikušo daļu. Dekorē ar ananasa šķēlīti.

"Sidecar"

45 ml "Courvoisier VSOP"

20 ml "Triple Sec"/apelsīnu "Curacao"

20 ml svaigi spiesta citronu sula

Šeikerī salej visas sastāvdaļas, pievienojot nedaudz ledu. Krata 10-20 sekundes, kamēr viss atdzisis. Lej "Martini" stila glāzē, dekorē ar apelsīna vai citrona šķēlīti. Ballītē šim kokteilim, starp citu, var sagatavot smukākas glāzes, maliņas rotājot ar cukuru: uz paplātes izber balto cukuru, glāzi vispirms iemērc ūdenī, tad cukurā un ļauj nožūt.