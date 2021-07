Trīs Latvijas vasaras garšas, trīs receptes vasaras svinēšanai

Trīs vasarīgas receptes no sezonāliem produktiem piedāvā Krista Baumane, kas jau vairāk kā 10 gadus raksta populāru kulināro blogu krista.lv un ir Saeimas deputāte no Kustības PAR!

Gaileņu mērce

Gailenes (to daudzumu izlemiet paši, atkarīgs no ēdāju skaita un cik dāsni vēlaties ar mērci laistīties)

Liels sīpols

Apmēram 150 ml baltvīna

Apmēram 150 ml salda krējuma

Sviests, olīveļļa cepšanai

Sāls un pipari pēc garšas

Gailenes notīra (es cenšos pirkt sausas sēnītes, kas nav jāmazgā, bet ko var labi notīrīt ar pīrāgu smērējamo otu), sagriež vai saplucina palielos gabalos. Sīpolu sakapā un sviestā un olīveļļā sasautē mīkstu. Pievieno sēnes un cep, līdz tās viegli brūnganas un lielais vairums sēņu šķidruma iztvaikojis. Pielej vīnu un uz vidēji lielas uguns drusku pakarsē, lai izgaro alkohols, atstājot garšu. Pielej saldo krējumu, uzkarsē, pieliek sāli un piparus, samaisa un gatavs! Pasniedz ar vārītiem kartupeļiem.

Esmu mērcei pievienojusi arī svaigus vai saldētus zaļos zirnīšus (to garša labi iet kopā ar gailenēm) vai konservētus zaļos piparu graudus (ja prasās asuma).

Cūku pupu salāti

Foto: No privātā arhīva

Man ne pārāk patīk tradicionālais cūku pupu gatavošanas veids, kad tās ilgi vāra ar visām pākstīm milzīgā katlā. Kad tās vāra jau izlobītas, tas aizņem vien pāris minūtes un ir ļoti garšīgi! Lobīt pupas un tad tās izspiest no miziņām ir Pelnrušķītes cienīga ņemšanās, kur vērts iesaistīt papildspēkus, piemēram bērnus.

Cūku pupas – jo vairāk, jo labāk, iesaku ņemt vismaz pusotru kilogramu

Redīsu bunte (es redīsus pievienoju kraukšķīgumam, bet bez tiem var arī iztikt)

Pāris lielu, gatavu tomātu – labi izskatās sarkani un dzelteni

Jaunie sīpoli, baltie vai lillā

Liela bunte ar garšaugiem – es parasti lieku pētersīļus, kinzu, baziliku

Olīveļļa, citronu sula, sāls, pipari, kāda lāse balzāmetiķa vai sarkanvīna etiķa

Cūku pupas izloba no pākstīm un verdošā ūdenī (bez sāls) vāra 2 minūtes. Nokāš, atdzesē noskalojot sietā ar aukstu ūdeni un tad izloba no miziņām – to izdarīt ir mazāk ķēpīgi, kā izklausās: pupu viegli saspiežot pirkstos, tā pati izlec no miziņas. Vieglāk lobīt pupas no miziņām ir sezonas sākumā, kad tās ir jaunas un zaļas. Kad pākstis nobriest un pupas kļūst dzeltenīgas, tās izlobīt ir grūtāk.

No tomātiem, sīpoliem un garšaugiem bļodā samaisa tādu kā salsu: tomātus sagriež nelielos gabaliņos, apkaisa ar sāli un pipariem, pievieno plānās šķēlītēs sagrieztus sīpolus, sakapātus garšaugus, kādu šļuku olīveļļas, nedaudz citrona sulu un etiķi un visu labi sajauc.

Redīsus sagriež plānās šķēlītēs. Maisa visu kopā, labi izcilā un liek galdā!

Šos salātus var labi papildināt ar citām lietām, piemēram iepriekš sagatavotu/uzbriedinātu kvinoju, bulguru vai kuskusu.

Zemeņu-rikotas-rupjmaizes kūka

Foto: No privātā arhīva

Vienai maziņai rupjmaizes biskvīta ripai, ko cep 16 cm diametra kūkas formā.

3 olas

3 ēdamkarotes cukura (gaišbrūnā vai parastā)

3 ēdamkarotes rupjmaizes rīvmaizes

Šķipsna sarīvēta muskatrieksta

Krēmam

Divi 250 g trauciņi rikotas siera

Pūdercukurs pēc garšas, es lieku kādas 3 ēdamkarotes

No 1/2 citrona norīvēta miziņa un izspiesta sula

No pusvaniļas pāksts izskrāpētas sēkliņas, vai drusku vaniļas cukurs/esence

Rotājumam

Svaigas zemenes

Biskvītam saputo olas ar cukuru kamēr gaišas un pūkainas, pa karotei lēnām ieputo rīvmaizi, piemet muskatriekstu. Lej ar sviestu izsmērētā vai cepampapīru izplātā veidnē ar noņemamām malām un cep 180 grādos 20 minūtes.

Krēmam ar mikseri puto rikotas sieru ar cukuru, līdz iegūta krēmīga konsistence. Pielej citrona sulu, pieliek miziņu un vaniļu, vēlreiz labi saputo un smērē virsū atdzisušajam biskvītam. Virsu dekorē ar zemeņu šķēlītēm vai veselām ogām.

Šī ir tāda mini-kūkas versija ar vienu kārtu biskvīta, ko, protams, var mainīt pēc patikšanas – piemēram, cept vairākas kārtas, vai lielo biskvītu no 5 olām (attiecīgi 5 ēdamkarotes cukura un rīvmaizes), vai izmantot dekorēšanā kādas citas sezonālas ogas vai augļus.

Svinam vasaru, baudām Latvijas vasaras garšas!