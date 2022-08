Ukrainas uzvaras Lieldienu olas: pusgads uz virtuves galda

Lieldienās krāsoju olas, šoreiz sev netipiski arī ar mākslīgajām krāsvielām, darba dēļ. Sanāca glīši. Divas, protams, nokrāsoju Ukrainai par godu. 17. aprīlis, cik nu vairs ilgi, lai stāv līdz uzvarai.

Ir 24. augusts un tā tās Ukrainas uzvaras olas joprojām stāv virtuvē uz galda. Tās kļūst arvien vieglākas – atšķirībā no uzvaras, kas nāk smagi. Tas olu šķīvītis stāv uz virtuves galda starp visādām ikdienas lietām, un pie tā šķīvīša nu jau pierasts. Gandrīz vai tā kā pie kara. Nu ne jau pierasts, vienkārši pieņemts zināšanai: karš nebūs ātri. No otras puses, tās Ukrainas uzvaras olas katru dienu ir daļa no ikdienas, daļa no dzīves. Tās ir acu priekšā, tāpat kā karš. Un tā tās olas tur stāvēs - līdz uzvarai. Sveiciens visiem Ukrainas neatkarības dienā! Slava Ukrainai! Varoņiem slava! Слава Україні! Героям слава!