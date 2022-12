Vai tiešām kartupeļi ir latvieša svētku pamatēdiens?

Rupjmaize, kartupeļi un biezpiens ir tikai daži no produktiem, par kuriem pastāv uzskats – tie tiek celti teju katra latvieša ikdienas un svētku galdā. Vai kartupeļi patiešām ir iecienītākie dārzeņi iedzīvotāju ēdienkartē un kurā Latvijas reģionā tos ēd visvairāk? Kādu rupjmaizi un piena produktus ēd Latvijas iedzīvotāji? Gatavojoties svētkiem, "Maxima Latvija" apkopojusi Latvijai tradicionālo produktu patēriņu un iecienītākos produktus katrā no Latvijas reģioniem.

Nosakot iecienītākos produktus, tika apskatīti "Maxima Latvija" pārdošanas dati par pēdējo gadu (2021. gada oktobris – 2022. gada oktobris) sešās produktu grupās, kas tradicionāli tiek asociēti ar latviešu ēdienkarti un ikdienas maltīšu pamata sastāvdaļām: maize, dārzeņi, medus, piena produkti, svaiga gaļa, zivju produkti.

"Maxima Latvija" veikalu tīklā katru dienu iepērkas teju 300 000 cilvēku, un katrā no reģioniem ir savas, tikai šim reģionam raksturīgas produktu izvēles tendences. Zemgalē dzīvo lielākie krējuma cienītāji Latvijā, Vidzemē – aktīvākie sviesta ēdāji, Latgalē – saldskābmaizes baudītāji, bet Kurzemē – putnu gaļas piekritēji.

Kartupelis – uz galda gan ikdienā, gan svētkos

Kartupelis Latvijā tiek uzskatīts par tradicionālu pamatēdiena sastāvdaļu. To ēd teju katrā ģimenē pagatavotu visdažādākajos veidos. Šķiet, ikviens Latvijas iedzīvotājs var nosaukt vismaz trīs ēdienus, ko var pagatavot no kartupeļiem, sākot ar kartupeļu pankūkām un beidzot ar dažādiem sacepumiem. Šogad "Maxima" veikalos kartupeļu pārdošanas apjoms ir palielinājies par vairāk nekā 30%, salīdzinot ar pērno gadu, kas liecina par dārzeņa popularitātes uzvaras gājienu. Visvairāk kartupeļus iecienījuši Latgales iedzīvotāji, savukārt retāk tos izvēlas Rīgā dzīvojošie. Otri iecienītākie dārzeņi Latvijas pircēju vidū ir burkāni, kam seko sīpoli un gurķi.

Kaut pircēju paradumi liecina, ka Latvijā iedzīvotāji ir visai tradicionāli dārzeņu izvēlē, strauji aug to iedzīvotāju skaits, kuri izvēlas eksperimentēt ar mazāk ierastiem produktiem. Pircēju īpaši iecienīti ir kļuvuši Briseles kāposti, pēc kuriem pieprasījums gada laikā palielinājies teju astoņas reizes.

Rudzu maizi ēd dažādās variācijās

Rudzu maize ir slavena visā pasaulē kā unikāla Latvijas vērtība, lepnums un spēka simbols. "Maxima Latvija" dati liecina, ka arī ikdienā Latvijas iedzīvotāji labprāt izvēlas rudzu maizi, bet katrā reģionā iedzīvotāju gaume atšķiras. Rīgā iecienītākā ir klasiskā rupjmaize. Savukārt Kurzemē iedzīvotāji labprātāk izvēlas rupjmaizi ar piedevām, piemēram, sēklām. Latgalē īpaši iecienīta ir saldskābmaize. Tāpat Kurzemē un Vidzemē pircēji iecienījuši formas maizi jeb tautā saukto "ķieģelīti".

Lielākie medus cienītāji – rīdzinieki

Kā unikāls produkts ar virkni veselībai noderīgu sastāvdaļu, dziedējošu īpašību un vienlaikus saldu un patīkamu garšu, medus Latvijā ir pazīstams jau gadsimtiem ilgi. Medus ir sava veida pirmais un tradicionālais latviešu "deserts". Pārdošanas dati liecina, ka lielākie medus cienītāji ir rīdzinieki, jo tieši Rīgā tiek pārdoti vairāk nekā 50% no visa "Maxima" tīklā piedāvātā medus. Mazāk medu izvēlas Latgalē un Vidzemē dzīvojošie. Savukārt praktiskākie medus ēdāji ir kurzemnieki, jo viņiem cieņā ir lielo iepakojumu medus. Turpretī, Zemgalē iecienīts ir medus mazajos iepakojumos, kas ir aptuveni 20 grami un ko var izlietot vienā ēšanas reizē.

Iecienītākais piena produkts – biezpiens

Piena produkti ir viena no pamata kategorijām, ko lietojam ikdienas uzturā. Šajā kategorijā vispieprasītākais produkts ir tieši biezpiens un biezpiena produkti, kam seko pasterizēts piens un krējums. Biezpiens ir īpaši iecienīts Rīgā un Latgalē, bet mazāk Vidzemē. Izvēloties biezpienu, priekšroka tiek dota treknākam jeb 9% biezpienam.

Iedzīvotāju vidū iecienīts ir arī skābais krējums, kas ir īpaši pieprasīts produkts Zemgalē. Arī saldo krējumu biežāk izvēlas iegādāties Zemgalē dzīvojošie, savukārt sviests ir iecienīts piena produkts tieši vidzemnieku vidū.

Zivis – gan svaigā veidā, gan apstrādātas

Ceptas, kūpinātas, sālītas vai zivju zupā pagatavotas – zivis vienmēr bijis latviešu iecienīts produkts. Arī šobrīd zivis ir iecienīta maltītes sastāvdaļa gan ikdienā, gan svētkos. Svaigās zivis īpaši iecienījuši Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji, veidojot 70% no visa svaigu zivju pārdošanas apjoma. Mazāk iecienītas svaigas zivis ir Latgalē. Tā vietā Latgales un citu reģionu iedzīvotāju vidū daudz populārākas ir sālītas un marinētas zivis, kas turpretī ir mazāk pieprasītas galvaspilsētā.

Gaļa kā maltītes pamats

Viena no būtiskākajām sastāvdaļām kārtīgā latviešu maltītē, it sevišķi svētkos, izsenis ir bijusi gaļa. Interesanti, ka iecienītākā gaļa katrā Latvijas reģionā atšķiras. Kurzemnieki un Pierīgā dzīvojošie iedzīvotāji iecienījuši putnu gaļu, savukārt Latgalē iecienīta ir cūkgaļa. Vidzemnieku pirktāko gaļas produktu topa augšgalā atrodams fasēts cālis, bet cūkgaļas šķiņķis bez kaula un ādas ir iecienīts visā Latvijā un nepārprotami ir viens no iecienītākajiem produktiem latviešu virtuvē.

Gaļas kategorijā kopumā vispopulārākais produkts ir cāļu aknas. Vistas gaļas subproduktu kopējais pārdošanas apjoms salīdzinājumā ar pagājušo gadu, ir palielinājies vairāk nekā uz pusi. Šos datus apstiprina arī maijā veiktais "Maxima Latvija" pētījums par pircēju paradumiem – subproduktu patēriņš palielinās un Latvijas iedzīvotāji tos izvēlas ieviest savā uzturā arvien vairāk un daudzveidīgākā veidā.