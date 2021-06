Medūzai līdzīgā tējas sēne, kas plunčājas trīslitru burkā, diez vai atsauc patīkamas bērnības atmiņas. Tolaik reti kurš eksperimentēja ar baltajām un zaļajām tējām un ar otro fermentēšanu nemaz neķēpājās. Šobrīd tējas sēnes piedzīvo savu uzvaras gājienu – veikalu plauktos ir mazas pudelītes ar gāzēto kombučas dzērienu, bet "ss.lv" par vienu tējas sēnes bērnu prasa vidēji piecus eiro. Šajā rakstā uzzināsiet, kā nenobendēt jauno dzīvokļa biedru pirmajā nedēļā, kā tikt pie eksotisku augļu garšas un kārotajiem burbulīšiem.

Zelta vērtā dabas velte

Tējas sēne, kas izskatās pēc želejas pankūkas, vienā organismā apvieno ķērpi, raugu un etiķskābās baktērijas un ir īsta ķīmijas laboratorija, jo sintezē antioksidantus, vitamīnus un vērtīgus enzīmus. Teju caurspīdīgo burkas iemītnieku mēdz dēvēt par "skobiju". Nosaukums veidots no angļu valodas apzīmējuma "simbiotiska baktēriju un rauga kultūra" pirmajiem burtiem (angliski "symbiotic culture of bacteria and yeast"). Šī sēne pārstrādā saldajā tējā esošo cukuru un kofeīnu, un fermentācijas procesa gaitā rodas dabīgi gāzēts dzēriens – kombuča.

Krievijā to dēvē par "tējas kvasu" un "tējas alu", citviet pat par "dzīvības eliksīru", bet tās izcelsmi apvij dažādas leģendas. Protams, daudzās iesaistīti uz nāves gultas guloši un skaļi vaidoši imperatori, kurus tējas dzēriens teju augšāmcēlis. Kombučai piedēvē brīnumainas īpašības, uzsverot, ka tā stiprina imūnsistēmu un uzlabo zarnu trakta darbību, bet tas ir arī ļoti garšīgs dzēriens, kas atspirdzina un veldzē slāpes. Kad lēmums par jauno dzīvokļa biedru pieņemts, atliek sagādāt pašu sēni. Pacietīgākie to var izaudzēt paši, noskatoties šo detalizēto video pamācību.Pie "skobija" var tikt, mīļi palūdzot kādam draugam, jo ar dzīvi apmierinātas sēnes to vien dara, kā ražo atvases. Tikai jāatceras, ka nākamajam saimniekam "skobijs" jānodod ar iepriekšējās mājvietas šķidrumu: "Kādus 300 mililitrus uz trīslitru burku vajadzētu, ja to neielej jaunajā burkā, fermentācijas process var nenotikt, sēne var sākt pelēt un viss garšos pēc ierūgušas tējas," pamāca Kristaps Buls, kurš pirms divarpus gadiem ar domubiedriem izveidoja uzņēmumu "Kombucha Factory", kur šobrīd top piecu garšu dzērieni.

Sēne rokā, ko tālāk?

Tātad ir divas fermentācijas. Pirmajā tējas sēnes dzēriens top lielajā burkā – tajā lej saldu tēju un pēc pāris dienām bauda. Ar garšām var spēlēties otrajā fermentācijā, kad raudzēto burkas saturu salej pudelēs un pievieno svaigus augļus un ogas. Kristaps Buls atklāj, ka var iztikt tikai ar vienu fermentāciju: "Izvēlamies tējas, kam jau pievienoti žāvēti ogu un augļu gabaliņi, mūsu persiku zaļās tējas kombučas augļu garšu iegūst uzreiz, un nav pēc tam jānoņemas ar augļu biezeņiem."

Tādēļ var iet "Kombucha Factory" pēdās un meklēt tējas, kas satur kaltētas melones, mango vai zemenes. Kristaps gan brīdina, ka atrast īsto tēju, kas patīk sēnei un garšo arī pašam, nav nemaz tik viegli, atliek eksperimentēt. Sēne barojas no tējā esošā kofeīna un cukura, tādēļ var ņemt jebkuru mājās esošo tēju, "Earl Grey" gan jāatstāj plauktā, jo tā satur bergamoti, kas dzērienā var uzmeistarot nelāgu kombināciju, uzsver Kristaps. "Tīra zāļu tēja neder, tā ātri saies etiķī. Ja baigi gribas kumelīšu kombuču, tad zāļu tēju var atšķaidīt 50:50 proporcijās ar zaļo vai balto tēju. Droši var likt karkadē tēju, ir dzirdēts, ka citi pat taisa kafijas kombuču – galvenais izvēlēties 100% "Arabica" kafiju," izglīto Kristaps.

Tējas stiprums atkarīgs no paša vārītāja gaumes, bet Kristaps domā, ka ar divām ēdamkarotēm uz trīslitru burku pietiks atliektiem galiem. "Tikai nevajag pārāk ilgi noturēt tējas lapiņas ūdenī, zaļā tēja ievilksies trīs minūtēs, melnā piecās, bet augļu tēja desmit minūtēs. Pēc tam tēja rūpīgi jānokāš, ja kāda lapiņa nonāks burkā, tā var ieaugt sēnē un veidosies neglīti pleķi," skaidro Kristaps. Tējas sēne jāliek remdenā šķidrumā, pārāk karsta tēja "skobiju" apdedzinās.