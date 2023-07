Vēstule no virtuves: ko darīt, ja tīnis ēd tikai ātrās uzkodas?

"Sveiki! Esmu pilnas slodzes mājsaimniece, kura savu darbu apvieno ar hobiju. Mans lielākais dzīves kaifs ir izmēģināt aizvien jaunas receptes. Prieks gan man, gan maniem mīļajiem. Un tā nu ir sanācis, ka ik dienu savus mājiniekus vakariņās sagaidu ar skaisti klātu galdu, vairākiem ēdieniem, neaizmirstot arī par desertu. Tomēr jau ilgāku laiku mani līdz sirds dziļumiem sāpina kāda lieta – mana divpadsmitgadīgā meita atsakās ēst mājās gatavotu ēdienu – šķoba acis un rauc degunu. Tā vietā viņa labprāt izvēlas picas, nagetus, frī kartupeļus, zivju pirkstiņus un, protams, čipsus. Rakstu šo vēstuli, jo, aprunājoties ar vairākām tīņu mammām, esmu sapratusi – tā ir samilzusi problēma. Bet es esmu uz pareizā ceļa, lai to atrisinātu, vismaz manas mājas ietvaros!" raksta "Tasty" lasītāja Baiba. Turpinājumā – viņas "atklājumi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Nedaudz par mūsu ģimeni: manai meitai ir 12 gadi, mazākajai četri, abām bijis "vislabākais sākums saistībā ar uzturu" – barotas tikai ar krūti, pēc tam gatavoti dažādi dārzeņu biezeņi (pārtikas produktus lielākoties iegādājos no zināmiem zemniekiem). Vienmēr esmu šiverējusies pa māju, tāpēc jelkad, kad kāds no mājiniekiem ir sagribējis ēst, ķērusies klāt pie katliem. Visbiežāk no meitas puses saņēmu uzsaucienu: "Mammu, gribu garos makaronus ar brūno mērcīti!" (Brūnā mērcīte bija Boloņas mērce.) Līdz mans tīnis sāka pievērsties neveselīgas, nepilnvērtīgas pārtikas ("junk food") baudīšanai. Tiesa, mūsu mājās nekad nav bijis kāds liegums attiecībā uz konkrētiem ēdieniem: ja ir filmu vakari, bez čipsiem nemaz nevar iztikt!

Tiesa, pēdējā laika notikumi ir patiesi nomācoši – kad bērna priekšā tiek nolikts ēdiens, šķīvis tiek aizstumts prom. Meita vēl demonstratīvi aizsoļo līdz karstā gaisa friterim jeb "air fryer" un tajā iemet i "friškas", i nagetus. Nu būs pārmetumi mammai: kāpēc tad vispār saldētavā stāv šāda tipa ēdieni? Manuprāt, saldētava mājās ir domāta vienam mērķim – ja negribas gatavot, ir iespēja 15 minūtēs kaut ko ātru pagatavot. Arī mamma un tētis var doties uz teātri, un tad ir iespēja mazajiem rakariem pagatavot pašiem sev ko. Saldētavā ir jāstāv visiem ātrajiem ēdieniem – pelmeņiem, frī, nagetiem, sasaldētām pankūkām, picām...

Kopš mana meita ar mani sākusi "karot" par ēdienu (jau no aprīļa), apzinos, ka esmu darījusi arī sliktas lietas. Es cenšos neko neaizliegt un drakoniski nelemju, ko viņa ēdīs, tomēr gatavojot esmu viņai teikusi, ka būs izvēle – ēst vai palikt badā. Piesolījusi, ka nedošu kabatas naudu, ka uz skolu līdzi ņems kārbiņu ar manu – mājās gatavotu – ēdienu, ka ar draudzenēm uz kafejnīcām nedrīkstēs iet. Un par popkornu kinoteātrī vispār lai aizmirst, jo būs "mājas arests"!

Tad gan vīrs mani nekavējoties apstādināja un atgādināja: "Šis posms pāries! Vaina nav tevī vai tavā gatavošanas prasmē! Nepadari ēdienu par cīņas lauku. Iespējams, tu vari uzvarēt šajā "kaujā", bet pastāv iespēja, ka zaudēsi un radīsies vēl lielākas problēmas. Tici man, kad viņai pašai būs bērni, brauks pie mums un lūgs, lai tu pagatavo to un citu ēdienu. Jo viņa taču zina, ka mamma gatavo vislabāk!" Piebildīšu gan, ka manī nav bijis dusmu par to, ka viņa neēd manis gatavotu ēdienu, tomēr, lai gan meitene ir aktīva, esmu bijusi nobažījusies par to, ka viņai varētu rasties liekais svars, ja turpinās ēst tā, kā ēd tagad. Es visu mūžu esmu cīnījusies ar lieko svaru, tieši tāpēc arī ļoti apzinīgi pievēršos tam, lai mūsmājās uzturs būtu veselīgs un kalorijām nepārsātināts!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Foto: Shutterstock

Bet kā atrisināt šo ģimenes problēmu, kas lielā mērā ved pie tā, ka mēs varam nonākt pretējās pusēs? Manuprāt, viena no galvenajām metodēm ir izglītošanās! Lai gan iespaidojos gan no "Instagram" ēdienu blogeriem, gan "Tasty.lv" satura, es drīzāk teiktu, ka man labpatīk izmēģināt receptes, kas ir no paaudzes paaudzē nodotas, mazliet pielāgotas šodienai, priekšroku nedodot kādiem īpašiem jauninājumiem. Jā, reiz cepu vienkārši irbītes vai pavisam parastus vistas veltnīšus. Tagad izmantoju gan fetas sieru, gan prošuto! Vai, piemēram, vistu ruletīšu pildījumam izmantoju dateles un aprikozes.

Pirmā lieta: šobrīd esmu sākusi interesēties, kas būtu tie ēdieni, kas varētu patikt jaunietim. Atklāju, ka var taču pagatavot arī veselīgas picas, piemēram, uz tortiljas bāzes. To meita akceptēja! Bet tad gan vīrs bolīja acis. Ieteikums no manas puses: nevajag censties bērnu mānīt. Ir svarīgi saglabāt mieru un neko neuzspiest. Ja atklās, ka nevar uzticēties saistībā ar ēdienu, tas darbosies pret mani. Ir vienkārši jāsamierinās ar to, ko viņa vēlas ēst, un jāmeklē tam alternatīvas. Jo mēs taču esam ģimene! Komanda!

Otrā lieta: mājās ir izveidots grafiks, pie ledusskapja ir pievienota šīs nedēļas ēdienkarte (kur pirmdien ir iespēja izteikt savas pretenzijas). Manuprāt, ēšanas grafiks, it sevišķi tagad, brīvlaikā, ir ļoti nepieciešams, lai mazinātu kārdinājumu pasūtīt kādu ātro uzkodu vai ielikt "air fryer" kaut ko tādu, kas ir pārbagāts ar taukvielām. Neveselīgs ēdiens parasti tiek gatavots ērtības labad, un, ja nav plāna, tas var kļūt par rezerves variantu, bet, izveidojot grafiku un nodrošinot, ka ir laiks tā pagatavošanai (man kā mājsaimniecei laika ir vienmēr), kā arī sastāvdaļas, var nodrošināt, ka mājās tiek ievērots veselīgs maltīšu plāns. Turklāt esmu sapratusi – nevajag bērnam likt ēst, ja viņš nemaz nav izsalcis. Tas viņu nevilinās ēst!

Trešā lieta: daļa no audzināšanas patiesībā ir pozitīvu lēmumu pieņemšana kopā. Un tas nozīmē, ka bērnam taču var parādīt, kas jādara, lai pagatavotu veselīgu maltīti. Lūk, ēdiena gatavošana kopā ir lielisks risinājums! Piemēram, brīvdienās kopā ar tīni pagatavojām Elīnas Didrihsones fondantu (recepti atradām tepat, "Tasty.lv", – spied šeit!). Tas ir moderns ēdiens, ko parasti mana meita pasūta kafejnīcās, turklāt uzrunā receptes ieteicējs. Un, "voilà", varam desertu pagatavot mājās!

Ceturtā lieta: ir iespēja iegādāties "veselīgāku" neveselīgo pārtiku. Daudzos veikalos ir iespēja iegādāties nedaudz veselīgāku variantu: ar samazinātu tauku vai sāls saturu. Jāatceras gan – tas nav ideāls aizstājējs paša gatavotai veselīgai maltītei!

Un vēl kāds mierinājums – mana draudzene atklāja (kura "tikusi galā" ar savu tīni), ka ar laiku mana meita, iespējams, pārstās aizrauties ar "fast food", jo viņai apniks ēst vienu un to pašu ēdienu. Pica, nageti aizies, bet makaroni ar iebrūno mērcīti atgriezīsies!

Lai atvieglotu vecāku plānošanu, "Tasty.lv" atlasīja vairākas receptes – cerībā, ka šie ēdieni garšos tavam pusaudzim!