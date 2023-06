Vēstule no virtuves: plāns līgotāju iepriecināšanai pēcsvētku rītā

"Tuvojas 23. jūnijs, un es, tāpat kā citi tautieši, sāku pamazām plānot svētku ēdienkarti. Šogad līgosim mūsu mājās, tāpēc galda klāšana ir manā ziņā. Jāņabērnu sastāvs gan nemainīgs, tāpēc ēdienkarti sastādīt nebūs grūti. Parasti galdā tiek celti tradicionālie un nu jau pierastie Jāņu ēdieni – siers, vārīti kartupelīši, gurķi, tomāti, redīsi, zaļumi, zemenes, kāda plātsmaize un dažādas gaļas šašliks," no sava ķēķa mums raksta "Tasty.lv" lasītāja Līga. Turpinājumā – viņas ieteikumi saprātīgai pārtikas plānošanai svētkiem.

Nav noslēpums, ka ne vienmēr izdodas "ietrāpīt desmitniekā" ar ēdiena daudzumu, tāpēc es cenšos ne vien rūpīgi izplānot ēdienkarti, bet piedomāt arī pie tā, ko darīt ar pāri palikušo ēdienu. Labi nolīgojušiem un nogurušiem jāņabērniem nav iedvesmas ilgi stāvēt pie plīts, bet Līgo nakts gardumi arī vairs nešķiet tik kārdinoši, kā svinēšanas brīdī, tāpēc man ir izstrādāts plāns, kā iepriecināt līgotājus pēcsvētku dienā, neļaujot svētku gardumiem aiziet postā.

Padalīšos ar savu pieredzi, varbūt kādam tā noderēs. Te gan jāpiebilst, ka, pērkot ēdienu svētku galdam, pirkumu grozā jāiemet arī olas.

Var šķist, ka Jāņu rītā jau nu neviens par ēdienu īpaši nedomā, jo visi, izlustējušies līdz spēku apsīkumam, papardes ziedu izmeklējušies un izdancojušies, grib vien laiski zvilnēt ēnā un sapņot par glāzi vēsa dzēriena. Kļūda! Izsalkums piezogas nemanot, liekot virināt ledusskapi un rībināt bļodiņas, mēģinot nomedīt kādu gardumu. Tāpēc par pēcsvētku cienastu jāpiedomā jau laikus. Tāpat kā par to, kā neaizlaist vējā produktus, kuri šodien maksā "dzīvu naudu".

Vislabākās atsauksmes allaž ir saņēmušas pēcsvētku zemnieku brokastis. Šis sātīgais ēdiens, kurš sastāv no apceptiem vārītiem kartupeļiem, gabaliņos sagriezta cūkgaļas šašlika vai cauraudzīša, siera un ceptas olas ir īsts pēcsvētku galda glābējs, to var pagatavot gan uz pannas, gan cepeškrāsnī. Vēl no vārītajiem kartupeļiem var pagatavot gardas kartupeļu pankūkas ar sieru. No vistas šašlika gatavoju salātus vai omleti ar vistu un tomātiem.

Visbiežāk pēc svinēšanas pāri palicis ir Jāņu siers, to apcepu uz grila vai pannas un pasniedzu ar ievārījumu vai gurķu un tomātu salātiem ar krējumu. Ja siera palicis tā pavairāk, tad to, šķēlēs sagrieztu, droši lieku saldētavā. Nereti paliek pāri arī zaļumi, tos, cik iespējams, pielieku salātiem vai omletei, pārējo sagriežu un sasaldēju. Arī mūsu iecienītā rudzu maize nereti paliek kā sērdienīte – nelaimīgi saritinājusies galda stūrī, tā arī nesagaidījusi savu ēdāju. To tad aši vien pārstrādāju ķiploku grauzdiņos un Pelnrušķīte kļūst par galda princesi!

Gadās, ka jāņabērni ir tā aizlustējušies, ka nepamana uz galda nolikto zemeņu bļodu un tad ir iemesls vārīt zemeņu ķīseli vai pagatavot punšu. Reizēm ir pārforsēts ar grilētajiem dārzeņiem, no tiem sanāk brīnišķīgi salāti gan ar sieru, gan ar gaļu, gan silti, gan auksti. Nekautrējos izmantot pagatavošanai tos produktus, kuri man ir, nedaudz pārveidoju receptes, aizstājot, piemēram, kazas sieru ar Jāņu sieru vai, ja recepte paģēr vārītu vistas fileju, izmantoju pārpalikušo vistas šašliku. Galvenais, lai būtu gardi un daudzveidīgi!

Lustīgu visiem līgošanu!