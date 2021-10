Vēstules no virtuves mājsēdē. Nr. 7. Vai ir viena vislabākā recepte?

Nu jau izveidojies pieradums Tev rakstīt katru mājsēdes vakaru. Kāds prieks saņemt atbildes vēstuli! Šovakar Tev raksta "Tasty" lasītāja Inga. Gan jau katrai namamātei ir nācies saskarties ar situāciju, ka kāds ēdājs apgalvo, ka neēd to vai šo. Un visas mēs zinām, ka ir kāda sastāvdaļa, bez kuras ēdiens, vienkārši nebūs gards, bet ir kāds, kas apgalvo, ka tieši šo sastāvdaļu neēd. Bet vai ir viena vislabākā recepte?

Labvakar! Manuprāt, universālas receptes, kuru novērtēs pilnīgi visi – kā vienīgo vislabāko uz pasaules, nemaz nav. Karam no mums ir savas garšas kārpiņas.

Tā kā mani bērnībā spieda ēst to, kas tiek pasniegts, sākot no bērnudārza, es svēti nosolījos, ka nekad nelikšu saviem bērniem ēst to, kas viņiem negaršo. Tāpēc man daudz lielāku prieku sagādāja atsevišķās reizēs pagatavot trīs dažādus ēdienus, lai ēdienreizē baudītu to mammas prieku, ka bērni paēduši un visi apgalvo, ka mamma gatavo visgaršīgākos ēdienus uz pasaules.

Lūk, daži smieklīgi stāsti no manas ģimenes!

Jaunākie bērni kategoriski atteicās ēst sīpolus, bet kotletes, kas viņiem garšo, nu nekādi nemācēju izcept bez sīpoliem. Ko darīt? Ai, man taču ir ķiploku spiede! Kotlešu masai nepieciešamos sīpolus izspiedu tajā, un bērni kotletes apēda ar gardu muti, jo sīpolu konsistenci tajā nejuta.

Bērniem negaršo pētersīļi un baziliks. Ko darīt? Vienkārši pagatavojam pesto! Nepieciešams tikai labs blenderis. Un pašgatavoto pesto bērni ēd ar baudu, gan pie salātiem, gan dažādos ēdienos.

Bērni skolā apguvuši "pareizo ēdināšanu" un skrupulozi analizē veikalā pieejamo produktu sastāvu. Ko darīt? Nācās uzbūvēt siltumnīcu. Protams, skādēju veikaliem, jo jau daudzus gadus ziemas un pavasara sezonā nepērkam veikalā tomātus, gurķus un garšvielas u.c. augļus, ko mākam izaudzēt dārzā. Kāds ieguvums? Neesmu to rēķinājusi naudā, jo prieku, patiesi, sagādā sajūsma bērnu acīs gan par daudzkārt garšas kārpiņas izaicinošo ievārījumu un sulām, gan par augļiem, ogām un dārzeņiem, kuru garša atšķiras no veikalā pirktā.

Bet receptes... nu tās katrai mājai ir citādas! Mana jaunākā recepte ir siera kūkai, kad izlasīju kādas 10 receptes, kas bija pieejamas, un tad tās visas modificēju, lai izdomātu, kas mūsmājās garšotu vislabāk. Un, ziniet, izdevās! Visa lielā famīlija opīša 89. dzimšanas dienā ne tika slavēja siera kūku, bet arī to apēda līdz pēdējai kripatiņai.

Un par visu savu kulinārijas jaunradi es varu pateikties Žaklīnai Cinovskai, jo pagājušā gadsimtā ļoti ietekmējos no viņas jaunrades, kad viņa stāstīja par savu ēdienu "Kad nekas nav mājās".

Par ko Tu domā savā virtuvē? Uzraksti! Adrese tā pati: receptes@delfi.lv. Mēs gaidīsim. Un turpināsim Tev rakstīt.