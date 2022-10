Vēstules no virtuves: Oda sviestmaizēm

"Palūkojos pa logu uz drēgno, pēkšņi atskrējušo rudeni un nopūšoties pievērsos vasaras apģērba ieziemošanai. Jā, vasara cauri! Bērniem atsākušās skolas gaitas, mums - darbs. Šis rudens mūs "iepriecinājis" ne tikai ar savu straujo atnākšanu, bet arī ar kraso cenu lēcienu," no savas virtuves mums raksta Inga. Turpinājumā – viņas pārdomas, kam dots nosaukums "Oda sviestmaizēm".

Apdomāju augošās cenas un skumīgi prātuļoju par ģimenes maciņa saturu, nonākot pie secinājuma, ka nāksies parevidēt ikvienu izdevumu pozīciju.

Vasarā, kad "dārzeņi paši leca galdā", par ēdienu īpaši nedomāju, bet tagad, kad nākas plānot pusdienas ārpus mājas, sāku skaitīt, vai un kā varētu ietaupīt. Pirmā doma, protams, bija "pusdienu kastītes", kurās tiek likts kāds vakardienas sautējums vai rasolīts, kāda kotlete, karbonāde un vārīts kartupelis. Bet... Te viens, te otrs, te trešais bērns no skolas atnācis liek uz galda pusēstu vai vispār neapēstu ēdienu. "Es šito neēdu!", "Nebija, kur uzsildīt," "Man negribējās" - klasika! Protams, ka visu dienu somā sutināts ēdiens vairs neizraisa apetīti un, lai arī nedaudz dusmojos uz bērniem, es viņus saprotu - arī mums ar vīru ne vienmēr ir vēlme divas dienas pēc kārtas ēst vienu un to pašu.

Nolēmu, ka tā tas turpināties nedrīkst! Ēdiena un līdzekļu izniekošana nudien nav apsveicama. Tātad – kādi ir varianti? Ēst kafejnīcā mūsu ģimenei būtu padārgi. Skolā piedāvātās pusdienas bērni ir atzinuši par neēdamām un maksāt par to, lai viņi neko neapēd, naudas izsviešana vējā. Katru vakaru taisīt vēl vienu ēdienu, kuru ņemt līdzi? Šaubos. Paliek tikai sviestmaizes. Tās tiek apēstas vienmēr!

Te ir tikai pavisam neliela problēma, nodomāju es – sviestmaizes ir vienveidīgs ēdiens, drīzāk uzkoda nekā pilnvērtīga maltīte. Vēlreiz paskatījos pa logu, aiz kura pelēkās debesis dāsni dalīja lietu un vējš nemīlīgi šūpoja koku zarus. Atcerējos mūsu ceļojumus pa dienvidzemēm, siltās naktis, karstās dienas, gardās maltītes un... Un SVIESTMAIZES!

Ha! Francijas gardās bagetes ar tunča salātiem un milzonīgo kruasānu maizes ar visdažādāko pildījumu, Spānijas garenās bulkas – gan karstās, gan aukstās, Itālijas maizītes ar dažādajiem pildījumiem un krodziņos piedāvāto plašo kluba sendviču klāstu. Grieķu pita ar visdažādākajiem salātiem. Un visur nopērkamie vrapi!

Sajutos, kā vinnējusi loterijā! Naski metos revidēt ledusskapi, mēģinot atsaukt atmiņā ceļojuma laikā ēsto sviestmaižu pildījumus. Ak! Klondaika! Spānijas karstie bokadijos – ar spāņu kartupeļu omleti vai vienkārši omleti, ar vai bez desiņām, ar tomātiem, olīvām un anšoviem, ar bekonu, zilo sieru un bumbieriem, ar vistu un halapeņo pipariem, ar sieru un parasto vai vītināto šķiņķi – siltā vai aukstā veidā ēdami. Ar tunci, ar sardīnēm, ar kalmāriem. Veģetārās ar pisto (tradicionāls spāņu ēdiens, ko gatavo no tomātiem, sīpoliem, baklažāniem, paprikas – red.). Aukstas vai karstas.

Klasiskais kluba sendvičs – gardais grauzdētās maizes "tornītis" ar bekonu, tomātiem, sieru un vistas fileju, mazliet eksotiskāks variants ar ceptu vistu, kazas sieru, žāvētām plūmēm un skābu džemu, ar vārītu olu, ledus salātiem, gurķi un vistas fileju...

Franču bagete ar sviestu un šķiņķi, ar tunča salātiem, ar vītinātu šķiņķi un brī sieru, karstā bagete ar rostbifu un izkausētu sieru, siltā bagete ar sēnēm un sieru, kruasāns ar kūpinātu šķiņķi un sieru, ar liellopa gaļu un sieru – spēj tik izvēlēties garšas!

Grieķu pitas ar malto gaļu un dārzeņiem, ar visdažādākajām salātu, dārzeņu un fetas kombinācijām, kas papildinātas ar olīvām un baziliku, veģetārie varianti – iespējas izdabāt visdažādākajām gaumēm.

Itāļu kārtainās sviestmaizes ar kotletēm un grilētu sieru vai bez tā, ar dārzeņiem un salātlapām, ar sutinātu cūkgaļu un dārzeņiem, ar vārītu vistu un spinātiem, ar ceptu vistu, mocarellu un tomātiem, ar vistu, baziliku un Parmas sieru, ar mocarellu, tomātiem un rukolu...

Un vrapi!!! Tajos var ietīt jebko! Čili con carne, jebkura gaļa ar vai bez siera, ar salātiem, ar dārzeņiem, svaigiem vai marinētiem. Kā variāciju var izmantot lavašu, kuru apsmērē ar svaigo vai kausēto sieru un liek tajā svaigu gurķi, garneles vai lasi, vistu vai šķiņķi.

Lai padarītu sviestmaižu gatavošanu vienkāršāku, tām domāto vārīto/cepto gaļu un sieru var sagatavot laikus un glabāt ledusskapī, pārtikas konteineros. Sviestmaizēm noteikti var (un vajag) izmantot to, kas paliek pāri no ēdienreizēm. Der gandrīz jebkas (izņemot zupas, protams!) - brīnišķīgas maizītes sanāks gan no kotletēm, gan karbonādēm, befstroganova un gulaša, ceptas vistas, sautētas cūkgaļas ar dārzeņiem, no cepeša un no maltās gaļas mērces. Maizītēs iederēsies arī visdažādākie salāti - gardas rasola pitas, vrapi ar lapu salātiem un vinegretu, bagetes ar siera salātiem ar vai bez tomāta, lavašā ietīti krabju nūjiņu salāti ar kukurūzu, maizītes ar Cēzara salātiem, vrapi ar pupiņu un paprikas salātiem - var izmēģināt jebkuras garšas un kombinācijas!

Reizēm bērnus (un sevi)var palutināt arī ar saldajām sviestmaizēm. Ementāles siers ar melleņu ievārījumu ir viena no manām mīļākajām garšām. Zemesriekstu sviests ar dažādiem džemiem vai zemenēm un piparmētru, vai banānu. "Nutella" ar augļiem vai ogām. Ar sviestu apziestas, krāsnī grauzdētas maizītes, kuras apkaisītas ar cukuru un kanēli.

Bezgalīgas sviestmaižu un vrapu variācijas, kuras var noderēt gan uzkodai, gan pilnvērtīgai maltītei. Veselīgas un ne tik ļoti. Siltas un aukstas. Tās nav "tikai" sviestmaizes! Sapratu, ka tās ir neierobežota iespēja likt lietā fantāziju un mājās atrodamos produktus, lai apmierinātu jebkura ģimenes locekļa vajadzības un gaumi, pie reizes ietaupot naudu. Ēst ar baudu.

