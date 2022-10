Vēstules no virtuves: par kotletēm, miltu mērci un... laimīgu attiecību garantu

Labvakar, mīļo lasītāj! Sen nav bijusi neviena vēstule no ķēķa, vai ne tā? Tikko par to iedomājies, pastkastē iebirst vēsts no lasītājas Vitas, kas prāto par ēdiena un attiecību sazobi. Lūk, ko viņa raksta!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jautājums par to, kā ne tikai iekvēlināt, bet arī noturēt partneri, allaž ir nodarbinājis cilvēku prātus. Visizplatītākais veids, kā veidot un noturēt harmoniskas attiecības, ir... ēdiens! Jā, lai cik neticami tas izklausītos, tieši ēdiena iegūšanas un baudīšanas process ir tas, kam mēs pievēršam uzmanību gan randiņojot, gan esot jau ilgstošās attiecībās! Ēšana jau sen vairs nav tikai plikās dzīvības uzturēšanai nepieciešamais process. Jau gadu simteņiem cilvēki par rituālu ir pārvērtuši gan ēdiena iegūšanas, gan pasniegšanas procesu. Sākot no krāšņām medībām un rituāliem ar dzīvnieku ziedošanu, beidzot ar azartiskiem gājieniem mežā pēc sēnēm un ogām – modernajā laikmetā tas viss sen nav izdzīvošanas jautājums. Arī ēdiena pasniegšana ir gana daudzveidīga – sākot no ielas kioskiem, beidzot ar dārgiem restorāniem, atliek vien izvēlēties sev un savam makam piemērotāko.

Ēdienam tiek piešķirta svarīga loma arī ģimenes dzīves stiprināšanā – leģendārais "kotletes, miltu mērces un gultas prieki" tiek skandēts ikvienā sarunā par harmoniskām attiecībām kā ļoti būtiska piedeva kopīgām interesēm, bērniem un hipotēkai. Valda uzskats, ka romantiskas vakariņas un ziedi liks iemirdzēties partneres acīm, un visi zina, ka paēdis cilvēks ir laimīgs cilvēks. Gadījumā, ja šīs svarīgās zināšanas ir gājušas secen, tad par to mums atgādinās gan sarunas ar draugiem, gan soctīklos publicētās bildes un īsstāsti, gan dažādas preses izdevumu publikācijas, gan raksti internetā.

Diemžēl strādājoši ģimenes cilvēki ne vienmēr var atlicināt laiku romantiskam vakaram ārpus mājas un atliek attiecību stiprināšanu uz atvaļinājuma laiku un īpašiem datumiem, piemēram, Valentīndienu un kāzu jubileju, uzskatot, ka romantiska pabūšana kopā ir gana daudz spēka un laika prasošs process, kuram nav vietas ikdienā. Attiecību speciālisti tomēr iesaka būt elastīgiem un ik pa laikam pārsteigt savu partneri, organizējot "ārpuskārtas" romantisko atpūtu.

Tiktāl viss skaidrs, un tagad mēs nonākam pie laimīgu attiecību garanta otrā priekšnoteikuma. Tā, kurš ir nedaudz zemāk par vēderu. Paēdis cilvēks ir ne tikai laimīgs, bet arī miegains, slinks, "pilns" un, būsim reāli, reizēm arī piepūties. Šādā kondīcijā esošs partneris ir visai apšaubāms ugunīgu gultas prieku baudītājs, ja vien padomā nav bijusi valzirgu riesta deju imitācija pašu radītā muzikālajā pavadījumā. Tātad ir svarīgi saprast, ko un kad ēst, lai romantiskais vakars nepārvērstos par stenēšanu pie TV, kautrīgu atteikumu, aizbildinoties ar galvassāpēm vai, kas vēl ļaunāk, fiasko, pilnā kuņģa dēļ. Tāpat jāatceras, ka tad, ja romantisko maltīti gatavosiet paši, sarežģītu un ilgi gatavojamu ēdienu izvēle var atņemt romantiskā vakara turpinājumam paredzētos spēkus un – jā, arī krietni saplacināt jūsu iedvesmu!

Tad rodas jautājums, kā rīkoties, lai "vilks paēdis un kaza dzīva"? Pirmkārt, ieplānojiet romantikai garākas stundas, nekā parasti veltāt partnerim. Laiks, kurš dāvāts tikai un vienīgi mīļotajam, arī ir dāvana. Neatlieciet ēšanu uz "pēdējo brīdi", labāk nobaudiet maltīti aptuveni stundu, divas pirms došanās uz guļamistabu. Tad, ja maltīti gatavojat saviem spēkiem, izvēlieties vieglas, ātri pagatavojamas maltītes, kotletes un miltu mērces atstājot citai dienai!

Paldies, Vita, par vēstuli! Ja arī tev, lasītāj, darbojoties virtuvē, rodas pārdomas, ar kurām vēlies dalīties plašākai auditorijai, raksti vēstuli un sūti mums! Adrese tā pati – receptes@delfi.lv. Lai labas brīvdienas!