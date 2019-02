Video: Tirgus šarms ar hipsteru 'mērcīti' jeb ieskats 'Centrālajā Gastro tirgū'

Gurmāni sajūsmā līksmo, jo 9. februārī oficiāli tiek atklāts "Centrālais Gastro Tirgus" – tas iekārtojies Rīgas Centrāltirgus Gastronomijas paviljonā un izsalkumu piedāvā remdēt ar hotdogiem, zupām, kebabiem, pelmeņiem un Āzijas virtuves labumiem. Arī "Tasty" devās lūkot, kāda tad ir jaunā gardēžu vieta Rīgas centrā.

Jāsāk ar to, ka nācām ekskursijā divas dienas pirms oficiālās atklāšanas, bet nošāvām greizi, noticot darba laikam Facebook lapā. Tur solīts, ka visi gaidīti jau no desmitiem rītā, bet nācās rūgti vilties, jo ceļu aizšķērsoja sarkans ķeblis. Uzzinājām, ka līdz 9. februārim Gastro tirgus strādā testa režīmā no pulksten divpadsmitiem, tādēļ pārcēlām vizīti uz nākamo dienu.

Pirms apmeklētāju straumei ļauj ieiet ēstuvju zonā, ziņkārīgie snaiksta kaklus un vēro, kā pavāri griež lašus un dārzeņus un izkārto kūkas. Rosību vēroja arī mierpilni kungi, malkojot alu no lielas plastmasas pudeles. Tirgus šarms nekur nav zudis.

Cieši līdzās izvietotas vairāk nekā 20 ēstuves, pašā vidū zib arī pudeļu sāni, tur ir bārs! Ejas starp galdiņiem gan nav plašas, būs vien jādzīvo draudzīgi. Patīkami, ka ierasto tirgus čalu un monētu šķindu papildina liega mūzika, darbinieki ar klientiem runā arī angliski un nav jāskrien uz bankomātu, jo visur pieņem maksājumu kartes.

Lai gan pie kastroļiem un pannām šiverējas vietējie puikas un meitenes, atsevišķos stendos ir padomāts arī par autentiskuma noti. Piemēram, picērijā "Stūris" picas tiekot ceptas gandrīz kā Itālijā, bet pie ieejas atrodamā hotdogu ēstuve piedāvā slaveno desumaizi gluži kā no beisbola spēles ASV. Izvēlēties, ko baudīt, nav viegli, acis skrien uz visām pusēm, te ir karamelizēti vistas spārniņi, Hiroshima Okonomiyaki pankūkas, laša pelmeņu zupa, mango tempūrā ar kokosa mērci, 72 stundas gatavota buļļa riba. Vareņiki un čebureki arī nekur nav pazuduši!

Oficiālā atklāšana notiks sestdien, 9. februārī, kad būs iespēja piedalīties burgeru ātrēšanas sacensībās, vērot dzeltenspuru tunča sadalīšanu un bārmeņu šovu. Pirms tirgus apmeklējuma var ieskatīties ēdienkartē un izpētīt cenas.

Mēs kā pašpasludināti pho zupu eksperti gan neiesakām izvēlēties tieši to, bet randiņus Gastro tirgū sarunāt var - būs par ko parunāt un ko izmēģināt. Turklāt piektdienās un sestdienās darba laiks ir līdz diviem naktī! Vienvārdsakot, lai labi garšo!