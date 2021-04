Kugrēnu ģimene savas mājas pagrabā Bauskā darina 16 dažādus vīnus no pašmāju bioloģiski audzētiem augļiem un ogām. Pirms vairāk nekā 20 gadiem sievasmātes garāžā atraduši stikla balonu, un, sakritība vai nē, tieši togad bijis īsts ķiršu gads. Tā sākās viņu ceļš mājas vīnu pasaulē.

Portāls "Tasty" pie Kugrēnu ģimenes ciemojās pērnā gada oktobra sākumā.

"Vīnus sākām darināt nejauši – kad sapazinos ar sievu Elgu. Tātad – jau pirms krietna laika," stāsta vīndaris Jānis Kugrēns, kurš ir galvenais runasvīrs un, kā pats smej, mārketinga cilvēks. "Tolaik dzīvojām pie Elgas mammas, savas mājas vēl nebija, to nopirkām vien 2000. gadā. Sievasmātes garāžā atradām vēsturisku vīna balonu. Dārzā bira ķirši, izdomājām eksperimentēt! Tā tapa mūsu pirmais ķiršu vīrs. Toreiz vīnu taisījām uz "čuju", "ņuhu" un "poņu", bet "poņas" mums nebija. Pirmais vīns mums bija skābs, nācās pielikt cukuru. Tas vīns vispār bija no kājām gāzējs." Vēlāk vīndaris sācis eksperimentēt ar citiem augļiem un ogām, kas aug pašu dārzā, un tā lēnā garā izkristalizējušās īstās garšas, metodes un citi knifiņi. Jau 2016. gadā viņš dibināja savu uzņēmumu "Kugrēnu vīna darītava", uz kuru ciemos brauc ļaudis ne tikai no tuvākiem un tālākiem novadiem, bet arī ekskursanti no ārvalstīm. "Mūs pamudināja dēls, sakot: pietiek taisīt vīnu draugiem, radiem un paziņām! Vajag kaut ko nopietnāku!" atminas vīndaris, kura uzņēmumam šogad apritēs jau pieci gadi.