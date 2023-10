Vintāžas kūkas un pavisam vienkārši deserti – kas aktuāls kūku pasaulē?

Konditores Diānas Gobas "Instagram" profilā ikviena kūka varētu saņemt skaistākās kūkas titulu. Tomēr vislielāko "wow" efektu izraisa tieši "ciku caku" jeb kruzuļainās kūkas. Un arī mūsu sarunā (interviju vari izlasīt šeit) aizkadrā apspriedām šo kūku fenomenu un gatavošanas mākslu (starp citu, cakaino kūku krēma pagatavošanai ir ārkārtīgi augstas izmaksas!), kā arī uzzinājām, kas šobrīd ir modē kūku un desertu pasaulē.

Diāna Goba akcentē, ka, protams, arī desertu pasaulē ir tendences un trendi. Piemēram, ja vienu brīdi slavenas bija "naked stila" kūkas ar ziediem, tad pēcāk lielu popularitāti ieguva ģeometriskas formas, vienkāršotas kūkas. Šobrīd ir rokoko stila kūku ēra!

"Protams, tas viss nepārtraukti mainās līdz ar kāzu sezonām, kas ir noteicošais rādītājs. Paralēli desertu pasaulei, kas mainās pretējā virzienā! Šobrīd, runājot par desertiem, vairs ne tik ļoti ir svarīgs to izskats, bet gan garšas sprādziens un tekstūras. Labam desertam ir trīs tekstūras un maksimums trīs garšas. Ja būs vairāk, tad garšas savā starpā sāks konkurēt, nevis papildināt viena otru," skaidro konditore.

Tāpat ļoti reti šobrīd redzami deserti ar šova elementiem. Diāna stāsta, ka tad, kad strādājusi Minskā, ļoti svarīgs bijis tieši šovs: sausais ledus, dūmi, rožu ziedlapiņas, deserts, kas izskatās kā rieksts, zemene vai ķirsis. Protams, runājot par šo šovu, tā aktualitāte vēl aizvien ir atkarīga no valsts: citur to vēl aizvien piekopj, citur nē.

"Piemēram, "The World's 50 Best Restaurants" un "Michelin" restorānos neatradīsim ēdienkartē desertu, kas būs akcentēts uz izskatu, uz šovu, uz spīdīgām glazūrām, bet tieši pretēji – deserti atgriežas pie dabas, pie tīrām garšām, pie kaut kā ļoti vienkārša, tomēr garšu ziņā – jaudīga. Savukārt runājot par fondantu, brilē krēmu un pavlovu (ko reti atradīsim šajos restorānos), tā ir tendence, kas saglabājusies mūsu restorānos. Mums Latvijā vēl joprojām restorānos ir šie klasiskie deserti, tie nemainās, izņēmums ir "The Catch Family" restorāni ("Snatch", "The Catch" un "Aqua Luna" – red.) – viņi seko šīm pasaules desertu tendencēm, un viņu piedāvājumā ir atrodami ārkārtīgi interesanti deserti."

Konditore atklāj: "Šobrīd kūku un desertu pasaulē tendences iezīmējas par vieglākiem desertiem un kūkām ar samazinātu cukura daudzumu (šeit nerunāju par vegānajām). Runāju par to, ka deserts tiek gatavots vieglāks. Kāpēc tā? Desertam ir nevis jānogalina vakara beigas, vai kūkai pasākumā jābūt drausmīgi treknai, bet gan tai jāpaceļ un jāiedod punktiņš uz "i". Līdz ar to svarīgi, ka deserts ir svaigs un viegls. Tieši tāpēc desertu pagatavošanai tiek izmantotas dažādas modernas tekstūras (inulīns), lai padarītu desertu vieglāku."

Foto: Diāna Goba

Vintāža jeb rokoko stila kūkas – ļoti modīgas

Kā jau noskaidrojām, šobrīd modē ir "ciku caku" kūkas, bet, vai to pagatavošana ir viegla? "Patiesībā dekorēšana ir visīsākā un reizē vispatīkamākā kūkas gatavošanas procesa daļa. Viss pārējais: cepšana, biskvīti, pildījuma likšana aizņem divas dienas, jo kūkai ir jāstabilizējas. Ciku caku daļā sarežģītākais ir pagatavot "Swiss Meringue Buttercream", kuru izmanto tieši šai tehnikai. Neviens cits krēms nederēs! Pati dekorēšana un krēma pagatavošana aizņem aptuveni pusotru stundu. Tas, protams, ir pie noteikuma, ka ir jau tapusi šīs kūkas skice. Tad konkrēti zini, ko darīsi nākamajā solī," atklāj Diāna Goba.

"Problēma ar cakainajām kūkām ir tas, ka krēma izmaksas ir ārkārtīgi augstas. Principā ne visai lielai kūkai (2,5 kg) šī krēma pagatavošanai nepieciešams kilograms sviesta. Tātad, tā ir runa tikai par kruzuļu veidošanas krēmu, ne par pašu kūku. Rezultātā – tas ir ļoti dārgi. Un tad vēl nepieciešamas īpašās krāsvielas – taukos šķīstošās un viss pārējais."

Un, re, arī iedvesma dažādajām vintāžas stila kūkām. Vai nav skaisti?